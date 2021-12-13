Неизвестные устройства: первая игровая консоль в Корее

В мире существует множество игровых консолей, и некоторые из них не выходили за пределы стран, в которых они разработаны.

Естественно, известно о них мало, однако на просторах интернета, а именно на иностранных сайтах, можно вытащить немного информации. Сегодня мы расскажем о вышедшей в Корее игровой консоли Zemmix Daewoo.