Неизвестные устройства: первая игровая консоль в Корее

Консоль на основе персонального компьютера завоевавшего Корею.
В мире существует множество игровых консолей, и некоторые из них не выходили за пределы стран, в которых они разработаны.
Естественно, известно о них мало, однако на просторах интернета, а именно на иностранных сайтах, можно вытащить немного информации. Сегодня мы расскажем о вышедшей в Корее игровой консоли Zemmix Daewoo.
В 1980 годах на рынке персональных компьютеров существовал общепринятый формат MSX (Machines with Software eXchangeability), на котором вышло 4 поколения восьмибитных систем.
Данные модели получили широкое распространение по всему миру и даже использовались в СССР и России для уроков по информатике, однако в итоге MSX не стал доминирующим и со временем ушел в небытие.
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В Южной Корее присмотрелись к данному формату из-за эмбарго на японскую электронику и сделали на основе MX собственную консоль Zemmix, создателем которой стала компания Daewoo.
По итогу Zemmix Daewoo, вышедшая в 1985 году стала первой игровой приставкой в Корее.
Всего для консоли вышло около 900 игр, при этом большинство проектов были пиратскими копиями японских разработчиков и других популярных приставок, например, Famicom.
Такое воровство стало возможным из-за того, что правило о защите прав было введено в Корее только в 1987 году.
Но и оно не мешало сторонним фирмам клепать для консоли контент и дальше.
Среди клонов есть даже Metal Gear и Super Mario Bros.
Консоль активно поддерживалась, для нее вышла клавиатура, карта расширения, в которую можно было подключить 4 геймпада для многопользовательской игры и даже переходник Famicom, который позволял поиграть в лицензионные игры от компании Nintendo.
Zemmix Daewoo процветала вплоть до 1995 года, постоянно обновляясь по железу и меняя форм-факторы.
Несмотря на то что в мире консоль не пользовалась популярностью, в узких кругах о ней вспоминают и любят. В 2019 году компания энтузиастов выпустила 500 экземпляров Zemmix Mini. Однако в маленькой версии нет поддержки картриджей из-за размера. Всего доступно 10 игр. Однако учитывая, что в приставке стоит Raspberry PI 3, вероятно, подключить флешку не проблема.
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