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Неизвестные устройства: первая игровая консоль в Корее

Неизвестные устройства: первая игровая консоль в Корее (14 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 10:37
Сообщество : Игромир
Метки: игры   интересно   консоль   корея   редкая   
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Консоль на основе персонального компьютера завоевавшего Корею.

В мире существует множество игровых консолей, и некоторые из них не выходили за пределы стран, в которых они разработаны.


Естественно, известно о них мало, однако на просторах интернета, а именно на иностранных сайтах, можно вытащить немного информации. Сегодня мы расскажем о вышедшей в Корее игровой консоли Zemmix Daewoo.

В 1980 годах на рынке персональных компьютеров существовал общепринятый формат MSX (Machines with Software eXchangeability), на котором вышло 4 поколения восьмибитных систем.

Данные модели получили широкое распространение по всему миру и даже использовались в СССР и России для уроков по информатике, однако в итоге MSX не стал доминирующим и со временем ушел в небытие.


В Южной Корее присмотрелись к данному формату из-за эмбарго на японскую электронику и сделали на основе MX собственную консоль Zemmix, создателем которой стала компания Daewoo.

По итогу Zemmix Daewoo, вышедшая в 1985 году стала первой игровой приставкой в Корее.

Всего для консоли вышло около 900 игр, при этом большинство проектов были пиратскими копиями японских разработчиков и других популярных приставок, например, Famicom.

Такое воровство стало возможным из-за того, что правило о защите прав было введено в Корее только в 1987 году.

Но и оно не мешало сторонним фирмам клепать для консоли контент и дальше.

Среди клонов есть даже Metal Gear и Super Mario Bros.

Консоль активно поддерживалась, для нее вышла клавиатура, карта расширения, в которую можно было подключить 4 геймпада для многопользовательской игры и даже переходник Famicom, который позволял поиграть в лицензионные игры от компании Nintendo.

Zemmix Daewoo процветала вплоть до 1995 года, постоянно обновляясь по железу и меняя форм-факторы.

Несмотря на то что в мире консоль не пользовалась популярностью, в узких кругах о ней вспоминают и любят. В 2019 году компания энтузиастов выпустила 500 экземпляров Zemmix Mini. Однако в маленькой версии нет поддержки картриджей из-за размера. Всего доступно 10 игр. Однако учитывая, что в приставке стоит Raspberry PI 3, вероятно, подключить флешку не проблема.

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Метки: игры   интересно   консоль   корея   редкая   
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