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Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными

Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными (17 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   вещи   забавно   люди   подборка   фото   
642
17

Они возвращаются на места, где много лет назад позировали всей семьёй, фотографируются со старыми-добрыми автомобилями и показывают — порой что-то не меняется годами! Давайте посмотрим сами.

Так уж всё устроено: годы идут, всё меняется, дети и домашние любимцы стремительно растут, прогресс наступает… Но всё же есть вещи, которые остаются неизменными даже спустя десятилетия, и у многих людей получается доказать это с помощью фотографий.


Мой тесть и муж играют в приставку в 1984 году. Муж и наша дочка с той же приставкой в 2018-м!

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Спустя 50 лет всё так же вместе и с той же машиной

У меня уже есть муж, дети. А пёс Фрэнки со мной все эти 15 лет!

Спустя 59 лет бабуля снова в седле

Сегодня сын надел мой свитер из 1989 года

Некоторые привычки абсолютно не меняются

Но теперь ваш пёс ходит без одежды!

Раньше бабушка купала меня, а теперь — моего сына

Нашёл то самое место, где сфотографировался с папой 30 лет назад

Быть охотником за привидениями — это навсегда!

Нет, мне, конечно, нравится. Но сейчас уже не так удобно

Два снимка моей бабушки с разницей в 71 год

Когда мне было 15, мама отвезла меня в Диснейленд

Сегодня мне 38, и я здесь уже со своими детьми!

Ходим с папой под парусом уже 27 лет

У моей подруги есть рождественская традиция

Первый кадр: папа везёт меня с братом. Второй: спустя 29 лет он везёт моих сыновей в той же коляске

35 лет прошло, а апрельская погода всё та же

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Метки: Время   вещи   забавно   люди   подборка   фото   
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