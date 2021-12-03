Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными

Так уж всё устроено: годы идут, всё меняется, дети и домашние любимцы стремительно растут, прогресс наступает… Но всё же есть вещи, которые остаются неизменными даже спустя десятилетия, и у многих людей получается доказать это с помощью фотографий.

Мой тесть и муж играют в приставку в 1984 году. Муж и наша дочка с той же приставкой в 2018-м!