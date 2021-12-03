Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными

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Они возвращаются на места, где много лет назад позировали всей семьёй, фотографируются со старыми-добрыми автомобилями и показывают — порой что-то не меняется годами! Давайте посмотрим сами.
Так уж всё устроено: годы идут, всё меняется, дети и домашние любимцы стремительно растут, прогресс наступает… Но всё же есть вещи, которые остаются неизменными даже спустя десятилетия, и у многих людей получается доказать это с помощью фотографий.
Мой тесть и муж играют в приставку в 1984 году. Муж и наша дочка с той же приставкой в 2018-м!
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Спустя 50 лет всё так же вместе и с той же машиной
У меня уже есть муж, дети. А пёс Фрэнки со мной все эти 15 лет!
Спустя 59 лет бабуля снова в седле
Сегодня сын надел мой свитер из 1989 года
Некоторые привычки абсолютно не меняются
Но теперь ваш пёс ходит без одежды!
Раньше бабушка купала меня, а теперь — моего сына
Нашёл то самое место, где сфотографировался с папой 30 лет назад
Быть охотником за привидениями — это навсегда!
Нет, мне, конечно, нравится. Но сейчас уже не так удобно
Два снимка моей бабушки с разницей в 71 год
Когда мне было 15, мама отвезла меня в Диснейленд
Сегодня мне 38, и я здесь уже со своими детьми!
Ходим с папой под парусом уже 27 лет
У моей подруги есть рождественская традиция
Первый кадр: папа везёт меня с братом. Второй: спустя 29 лет он везёт моих сыновей в той же коляске
35 лет прошло, а апрельская погода всё та же
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