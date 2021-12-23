Сказ про то как Денис по мебель в Финляндлию ездил

Мы приехали на таможню без дивана. Нас опять заставили все взвесить.

Я не роптал. Мне просто было физически плохо.

Заплатив за растаможку что–то вроде 40 евро, я пересек границу, отцепил прицеп.

Серегу я оставил с прицепом, чтобы мою чудесную мебель не спистили эти гребаные русские.



Холодно было пиздец.



Вернулся в финку, откопал диван и ввез его в Россию.

Это краткий пересказ стояния в очередях, прохождения досмотров и прочей куйни. Короче прошло еще часа 2. Серега полностью околел.

Он влез машину и глядя в пустоту сказал, что это полный писец.



И еще много много много чего сказал, я уже плоховато соображал и не всё запомнил.

Но делать было нечего. На часах уже было примерно 12 ночи а нам надо было еще доехать до Питера.

И мы поехали.

Я опущу подробности о том, как у нас намотался ремень на колесо прицепа где–то в глуши под Выборгом, о том что когда мы остановились в лесу, выяснилось, что аккум сел в говно и машина не заводится.



О том, что примерно через 2 часа уже на Выборгском шоссе у меня бегали черти по дорогам.

О том, что в итоге я не спал 43 часа.

И когда приехал домой, заглушил мотор и мне в уши ударила тишина, то просто не поверил этому. Мне казалось, что я во сне.

Я даже вышел из машины и пошел в прицеп погладить диван. Чтобы убедиться что я дома и он рядом.

Когда я выспался, разгрузил мебель, и прикинул все затраты, я понял, что Серега в целом оказался прав.

Диван оказался не кожаным а из кожзама.

Кухня какая–то сомнительная и требовала серьезной переделки.



Спустя время, это же подтвердила моя бывшая будущая жена.

Когда она высказалась относительно этих предметов интерьера:

«Денчик, все хорошо, но кухню надо поменять, а этот уепищный диван выбросить».



Прошло уже три года с того трипа. Серега, друг мой, сейчас живет в США.

А эта мебель и по сей день напоминает мне о том чудесном путешествии.

Хотя конечно, ей давно пора на помойку. Господи… на какую же куету мы тратим свою жизнь?