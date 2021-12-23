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Сказ про то как Денис по мебель в Финляндлию ездил

Сказ про то как Денис по мебель в Финляндлию ездил (4 фото)

Автор:
23 декабря 2021 17:47
Метки: мебель   приключение   финляндия   
786
4
Когда начинаешь строить дом , то у тебя есть понимание затрат, проект и много много денег.
Когда ты заканчиваешь строить дом, если вообще до такого доходит, то у тебя есть новый проект, понимание, что все затраты надо было умножить на два и совсем нет денег.

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Метки: мебель   приключение   финляндия   
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14  комментариев
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51k
doker 2 часа назад
Что правда, то правда - тратим свою жизнь на "куету".
Вроде не бездельники и могли бы жить...
Нам бы определиться с Настоящей Целью, а не идти на поводу насаждаемых нынешним обществом ценностей.
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9k
Alex Djeff 2 минуты назад
За квесты люди деньги ещё платят, а тут бесплатный квест и мебель за недорого. Да ещё и с другом как Серёга - класс. Никакой рыбалки не надо...)))
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5k
Дмитрий 6 минут назад
тут главное именно приключение, вырвать себя из обыденности, мебель лишь повод.
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18k
Егор Час назад
Брат со своим сыном поехал в Норвегию. Полазили по горам, посмотрели фьорды. После этих просмотров он, кстати, удивлялся рекламным фоткам: как это умудрились сфотографировать и чтобы ни один человек в кадр не попал. Т.к. по его словам, это просто не реально - везде куча народа! Познакомились с местными: мужик - норвежец, жена - русская. Приветливые, гостеприимные. Расставаясь русская жена стесняясь спросила, не дадут ли они ей свой адрес в Питере. Она будет присылать им слегка б/у одежду. Бесплатно, конечно. Брат удивился, ну и высказался в том духе, что особо не нуждается и по каким-таким признакам она решила, что ему нужна одежда? Далее диалог:
- Вам, не нужна, так раздайте кому-нибудь.
- Сами раздайте.
- Некому.
- Выкиньте.
- Не можем.
И тут выяснилось, что утилизация б/у одежды у них стоит дороже, чем почтовые расходы на отправку ее куда-нибудь в Россию, например... Такая вот благотворительность.
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456
Собака 2 часа назад
У самурая нет цели, есть только путь!
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Питерские, кстати, называют Финляндию презрительно чухонкой, чухной, чухляшкой, чухляндией и т.д. ХЗ почему они так говорят, но неоднократно за ними такое было замечено. Понты, наверно.
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8k
Ден 2 часа назад
Очень интересный поучительный рассказ, особенно в том месте, где говориться что то про дал. бо. еба
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Ну если много снега и холодно, то да, это лютая зима.
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13k
Вася 2 часа назад
ссущие копейки. хорошо что не срущие
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225
Шурман 2 часа назад
У так тоже чудаки есть , то в Германию за дверьми едут то в Францию или Голландию , когда говоришь а ты посчитай затраты на топливо и на платные дороги в Франции и посмотри сколько стоят эти же двери здесь , тебе в ответ ну там же на 15 евро дешевле :)) , или едут кататься на лыжах и валят туда на машине , вопрос зачем ? самолет стоит по 15-30 евро с человека и 25 евро за спорт матерьял , на машине ты едешь по 13-14 часов и это при условии что нет снегопада тогда можно и все 20 часов ехать , сел на самолет прилетел за час 40 минут , снял в аэропорту машину на прокат и катайся по деньгам тоже самое только за винетки не нужно платить и тд . 27 нам тоже лететь и как раз таки в Финляндию на лыжы , вчера выяснилось что прививки мои нафиг не нужны а нужен свежий тест за 72 часа , тесты у нас стоят 55 евро
государство не оплачивает только потому что ты указываешь что летишь куда то это один сертификат а если симптомы это другой .
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616
Torvard 3 часа назад
Ох уж это желание подешевле взять...
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