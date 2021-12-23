Сказ про то как Денис по мебель в Финляндлию ездил

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Когда начинаешь строить дом , то у тебя есть понимание затрат, проект и много много денег.
Когда ты заканчиваешь строить дом, если вообще до такого доходит, то у тебя есть новый проект, понимание, что все затраты надо было умножить на два и совсем нет денег.
Когда ты заканчиваешь строить дом, если вообще до такого доходит, то у тебя есть новый проект, понимание, что все затраты надо было умножить на два и совсем нет денег.
Так случилось и у меня. К концу стройки я оказался в доме без отделки и мебели.
И тут мне в ватсап звонит тетка, которая живет в финке и говорит:
Денис, приезжай за мебелью, есть кухня, кожаный диван с двумя креслами, стол и ковры. И все это стоит какие–то ссущие копейки.
Выслушав все это, я подумал, а чего бы и нет.
Прикинув приблизительные затраты на страховки, бензин, еду, растаможку я подумал, что съездить в принципе можно. Ведь кухня и диван.
Предложил другу Сереге поехать со мной, он все выслушал, сказал, что я долпоеб, но поехать согласился.
Водительских прав у Серёги на тот момент не было,но с ним было веселей.
Вечером в пятницу сразу после работы, я зацепил свой 3–х метровый прицеп и друга, и мы выехали из солнечного Санкт–Петербурга. Стояла лютая зима.
Я уж не помню даже дат, но было много снега и холода.
Ехали мы не спеша, простояли на таможне часа четыре, в итоге, примерно в семь утра прибыли к моей тетке в солнечный город Юанкоски.
Холодно было просто писец. К этому моменту я не спал уже сутки.
Выпили крепкого кофе и поехали за мебелью. Все прошло очень хорошо.
Фины с превеликим удовольствием избавлялись от хлама. А я ещё и платил какие то деньги!
Ну а куле, кухня и диван! Поскольку мебель на русской стороне таможится по весу, то я, дабы сэкономить время на таможне, все разобрал и взвесил. Взвешивал на теткиных весах, просто брал деталь в руки и вставал на весы, затем вычитал свой вес.
Диван поделился на две части, а кухня на много много много частей.
Стол я делить не стал, это был журнальный столик из дуба, он не делился. Подписав каждую деталь, составив табличку с весами в надежде на разумность наших таможенников (Хехе), я закончил примерно в 14–00.
Тетка предложила поспать, и я даже попробовал, но проворочившись 20 минут, понял, что впал в режим берсеркера и теперь не усну.
И тут мне в ватсап звонит тетка, которая живет в финке и говорит:
Денис, приезжай за мебелью, есть кухня, кожаный диван с двумя креслами, стол и ковры. И все это стоит какие–то ссущие копейки.
Выслушав все это, я подумал, а чего бы и нет.
Прикинув приблизительные затраты на страховки, бензин, еду, растаможку я подумал, что съездить в принципе можно. Ведь кухня и диван.
Предложил другу Сереге поехать со мной, он все выслушал, сказал, что я долпоеб, но поехать согласился.
Водительских прав у Серёги на тот момент не было,но с ним было веселей.
Вечером в пятницу сразу после работы, я зацепил свой 3–х метровый прицеп и друга, и мы выехали из солнечного Санкт–Петербурга. Стояла лютая зима.
Я уж не помню даже дат, но было много снега и холода.
Ехали мы не спеша, простояли на таможне часа четыре, в итоге, примерно в семь утра прибыли к моей тетке в солнечный город Юанкоски.
Холодно было просто писец. К этому моменту я не спал уже сутки.
Выпили крепкого кофе и поехали за мебелью. Все прошло очень хорошо.
Фины с превеликим удовольствием избавлялись от хлама. А я ещё и платил какие то деньги!
Ну а куле, кухня и диван! Поскольку мебель на русской стороне таможится по весу, то я, дабы сэкономить время на таможне, все разобрал и взвесил. Взвешивал на теткиных весах, просто брал деталь в руки и вставал на весы, затем вычитал свой вес.
Диван поделился на две части, а кухня на много много много частей.
Стол я делить не стал, это был журнальный столик из дуба, он не делился. Подписав каждую деталь, составив табличку с весами в надежде на разумность наших таможенников (Хехе), я закончил примерно в 14–00.
Тетка предложила поспать, и я даже попробовал, но проворочившись 20 минут, понял, что впал в режим берсеркера и теперь не усну.
А посему, нечего терять драгоценное время и надо срочно привезти кухню и диван домой.
К таможне мы приехали примерно в 17–00.
Слава Богу, очередь была не очень большой, и отстояв час мы въехали на терминал. Я сразу же заявил погонам, что у меня груз, который надо декларировать и меня погнали на весы.
Погоны попались щекастые и ни на какие увещевания не поддавались. Пришлось все полностью доставать из прицепа и взвешивать на таможенных весах.
Таможенника не смущало, что веса совпадают с надписями на деталях и таблицей, ему было просто покуй.
Поэтому мы вынули ВСЕ. После чего таможенник заявил, что мы превысили по весу какой–то предел и теперь должны таможиться по повышенной ставке.
-300 евро сказал он и надул щеки.
Сказать что я окуел, это ничего не сказать.
Оказалось, что новые правила вступили аккурат три дня назад.
А перевес составил 10 килограмм. Я был очень зол.
К этому времени я не спал уже около 32 часов. Меня немного пошатывало, и голова была как в дыму. Это было испытанием для моей воли, понял я.
«Я не еду в Россию» сказал я, «Я возвращаюсь в Финляндию.»
Погоны пожали плечами, мы погрузили все в прицеп и поехали назад.
Серега, надо сказать, полностью уверился в том, что я долпоеб. Однако, план был прост. Надо было найти тихое место рядом с границей и выгрузить часть мебели, затем пройти таможню по пониженной ставке, вернуться в финляндию без прицепа, забрать остатки и вернуться обратно в Россию.
Шел 32 -ой часа бодрствования и упражнений с мебелью.
Мы въехали в лес недалеко от границы, я вынул спинку дивана и начал закапывать ее в снег, чтобы гребанные фины ее не спистили.
Всюду были следы снегоходов, пограничники понял я.
Пока я копал, я умолял небо не подпускать финских погранцов.
Я просто физически не смогу им объяснить чем я тут занимаюсь.
А это на секундочку, как минимум замусоривание леса, а как максимум подрывная деятельность.
Кто там будет разбираться, что это не бомба?
Короче, трахнут в любом случае.
Я поделился своими страхами с другом, он покивал и сказал, что я втянул его в блудняк.
Я не спорил, сил не было.
К таможне мы приехали примерно в 17–00.
Слава Богу, очередь была не очень большой, и отстояв час мы въехали на терминал. Я сразу же заявил погонам, что у меня груз, который надо декларировать и меня погнали на весы.
Погоны попались щекастые и ни на какие увещевания не поддавались. Пришлось все полностью доставать из прицепа и взвешивать на таможенных весах.
Таможенника не смущало, что веса совпадают с надписями на деталях и таблицей, ему было просто покуй.
Поэтому мы вынули ВСЕ. После чего таможенник заявил, что мы превысили по весу какой–то предел и теперь должны таможиться по повышенной ставке.
-300 евро сказал он и надул щеки.
Сказать что я окуел, это ничего не сказать.
Оказалось, что новые правила вступили аккурат три дня назад.
А перевес составил 10 килограмм. Я был очень зол.
К этому времени я не спал уже около 32 часов. Меня немного пошатывало, и голова была как в дыму. Это было испытанием для моей воли, понял я.
«Я не еду в Россию» сказал я, «Я возвращаюсь в Финляндию.»
Погоны пожали плечами, мы погрузили все в прицеп и поехали назад.
Серега, надо сказать, полностью уверился в том, что я долпоеб. Однако, план был прост. Надо было найти тихое место рядом с границей и выгрузить часть мебели, затем пройти таможню по пониженной ставке, вернуться в финляндию без прицепа, забрать остатки и вернуться обратно в Россию.
Шел 32 -ой часа бодрствования и упражнений с мебелью.
Мы въехали в лес недалеко от границы, я вынул спинку дивана и начал закапывать ее в снег, чтобы гребанные фины ее не спистили.
Всюду были следы снегоходов, пограничники понял я.
Пока я копал, я умолял небо не подпускать финских погранцов.
Я просто физически не смогу им объяснить чем я тут занимаюсь.
А это на секундочку, как минимум замусоривание леса, а как максимум подрывная деятельность.
Кто там будет разбираться, что это не бомба?
Короче, трахнут в любом случае.
Я поделился своими страхами с другом, он покивал и сказал, что я втянул его в блудняк.
Я не спорил, сил не было.
Мы приехали на таможню без дивана. Нас опять заставили все взвесить.
Я не роптал. Мне просто было физически плохо.
Заплатив за растаможку что–то вроде 40 евро, я пересек границу, отцепил прицеп.
Серегу я оставил с прицепом, чтобы мою чудесную мебель не спистили эти гребаные русские.
Холодно было пиздец.
Вернулся в финку, откопал диван и ввез его в Россию.
Это краткий пересказ стояния в очередях, прохождения досмотров и прочей куйни. Короче прошло еще часа 2. Серега полностью околел.
Он влез машину и глядя в пустоту сказал, что это полный писец.
И еще много много много чего сказал, я уже плоховато соображал и не всё запомнил.
Но делать было нечего. На часах уже было примерно 12 ночи а нам надо было еще доехать до Питера.
И мы поехали.
Я опущу подробности о том, как у нас намотался ремень на колесо прицепа где–то в глуши под Выборгом, о том что когда мы остановились в лесу, выяснилось, что аккум сел в говно и машина не заводится.
О том, что примерно через 2 часа уже на Выборгском шоссе у меня бегали черти по дорогам.
О том, что в итоге я не спал 43 часа.
И когда приехал домой, заглушил мотор и мне в уши ударила тишина, то просто не поверил этому. Мне казалось, что я во сне.
Я даже вышел из машины и пошел в прицеп погладить диван. Чтобы убедиться что я дома и он рядом.
Когда я выспался, разгрузил мебель, и прикинул все затраты, я понял, что Серега в целом оказался прав.
Диван оказался не кожаным а из кожзама.
Кухня какая–то сомнительная и требовала серьезной переделки.
Спустя время, это же подтвердила моя бывшая будущая жена.
Когда она высказалась относительно этих предметов интерьера:
«Денчик, все хорошо, но кухню надо поменять, а этот уепищный диван выбросить».
Прошло уже три года с того трипа. Серега, друг мой, сейчас живет в США.
А эта мебель и по сей день напоминает мне о том чудесном путешествии.
Хотя конечно, ей давно пора на помойку. Господи… на какую же куету мы тратим свою жизнь?
Я не роптал. Мне просто было физически плохо.
Заплатив за растаможку что–то вроде 40 евро, я пересек границу, отцепил прицеп.
Серегу я оставил с прицепом, чтобы мою чудесную мебель не спистили эти гребаные русские.
Холодно было пиздец.
Вернулся в финку, откопал диван и ввез его в Россию.
Это краткий пересказ стояния в очередях, прохождения досмотров и прочей куйни. Короче прошло еще часа 2. Серега полностью околел.
Он влез машину и глядя в пустоту сказал, что это полный писец.
И еще много много много чего сказал, я уже плоховато соображал и не всё запомнил.
Но делать было нечего. На часах уже было примерно 12 ночи а нам надо было еще доехать до Питера.
И мы поехали.
Я опущу подробности о том, как у нас намотался ремень на колесо прицепа где–то в глуши под Выборгом, о том что когда мы остановились в лесу, выяснилось, что аккум сел в говно и машина не заводится.
О том, что примерно через 2 часа уже на Выборгском шоссе у меня бегали черти по дорогам.
О том, что в итоге я не спал 43 часа.
И когда приехал домой, заглушил мотор и мне в уши ударила тишина, то просто не поверил этому. Мне казалось, что я во сне.
Я даже вышел из машины и пошел в прицеп погладить диван. Чтобы убедиться что я дома и он рядом.
Когда я выспался, разгрузил мебель, и прикинул все затраты, я понял, что Серега в целом оказался прав.
Диван оказался не кожаным а из кожзама.
Кухня какая–то сомнительная и требовала серьезной переделки.
Спустя время, это же подтвердила моя бывшая будущая жена.
Когда она высказалась относительно этих предметов интерьера:
«Денчик, все хорошо, но кухню надо поменять, а этот уепищный диван выбросить».
Прошло уже три года с того трипа. Серега, друг мой, сейчас живет в США.
А эта мебель и по сей день напоминает мне о том чудесном путешествии.
Хотя конечно, ей давно пора на помойку. Господи… на какую же куету мы тратим свою жизнь?
Авторский пост
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Метки: мебель приключение финляндия
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Вроде не бездельники и могли бы жить...
Нам бы определиться с Настоящей Целью, а не идти на поводу насаждаемых нынешним обществом ценностей.
- Вам, не нужна, так раздайте кому-нибудь.
- Сами раздайте.
- Некому.
- Выкиньте.
- Не можем.
И тут выяснилось, что утилизация б/у одежды у них стоит дороже, чем почтовые расходы на отправку ее куда-нибудь в Россию, например... Такая вот благотворительность.
В Норвегии в каждом колхозе стоят контейнеры красного креста,куда можно скинуть одежду и обувь.