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3
Футурологи давали оптимистичный прогноз на 21 век, о, сколько было на него возложено надежд! Сколько открытий было сделано для того, чтобы жизнь людей в корне изменилась и улучшилась. Но ведь мы всегда стремимся к хорошему, а получаем то, что получаем.
Александр Зиновьев назвал миллениум "глобальным помутнением умов и поворотом к дремучему мракобесию".
Александр Зиновьев назвал миллениум "глобальным помутнением умов и поворотом к дремучему мракобесию".
1.
Для тех, кто незнаком с А Зиновьевым, приведу небольшую справку:
Алекса́ндр Алекса́ндрович Зино́вьев (29 октября 1922, деревня Пахтино, Чухломской уезд, Костромская губерния — 10 мая 2006, Москва) — русский философ, писатель, социолог, публицист, доктор философских наук, профессор.
Выходец из бедной крестьянской семьи, участник войны, Александр Зиновьев в 1950-е и 1960-е годы был одним из символов возрождения философской мысли в СССР. После публикации на Западе остросатирической книги «Зияющие высоты», принёсшей Зиновьеву мировую известность, и второго романа «Светлое будущее», в 1978 году был выслан из страны и лишён советского гражданства. Вернулся в Россию в 1999 году.
Зиновьев был диссидентом дважды: выступил против социалистического строя, потом — против того, что пришло ему на смену. Критиковал Россию, потом — Запад… [Зиновьев] боролся не с социализмом — но с социальным злом, не за западную цивилизацию — но за гуманизм, не за прогресс — но за истину. Ещё точнее: он отстаивал конкретный гуманизм — и это в ту пору, когда общественным паролем стал гуманизм абстрактный. Зиновьеву абстракция претила: хочешь делать добро — давай, делай сейчас…Зиновьев займёт место в истории рядом с Чаадаевым, Герценом, Чернышевским. Он ставил вопросы их масштаба, болел той же болью.
Ученый и философ дожил до 2006 года, а чтобы он сказал про наши дни? Зиновьев привел аргументы: почему Россия никогда не станет процветающей страной. И не для того, чтобы позлорадствовать над нами, а для того, чтобы обозначить главные проблемы современности. "Как-нибудь выдюжим" - теперь не работает. Если вы хотите, чтобы ваши дети и внуки жили благополучно, нужно четко понимать с какими трудностями мы сталкиваемся и как их решить.
Алекса́ндр Алекса́ндрович Зино́вьев (29 октября 1922, деревня Пахтино, Чухломской уезд, Костромская губерния — 10 мая 2006, Москва) — русский философ, писатель, социолог, публицист, доктор философских наук, профессор.
Выходец из бедной крестьянской семьи, участник войны, Александр Зиновьев в 1950-е и 1960-е годы был одним из символов возрождения философской мысли в СССР. После публикации на Западе остросатирической книги «Зияющие высоты», принёсшей Зиновьеву мировую известность, и второго романа «Светлое будущее», в 1978 году был выслан из страны и лишён советского гражданства. Вернулся в Россию в 1999 году.
Зиновьев был диссидентом дважды: выступил против социалистического строя, потом — против того, что пришло ему на смену. Критиковал Россию, потом — Запад… [Зиновьев] боролся не с социализмом — но с социальным злом, не за западную цивилизацию — но за гуманизм, не за прогресс — но за истину. Ещё точнее: он отстаивал конкретный гуманизм — и это в ту пору, когда общественным паролем стал гуманизм абстрактный. Зиновьеву абстракция претила: хочешь делать добро — давай, делай сейчас…Зиновьев займёт место в истории рядом с Чаадаевым, Герценом, Чернышевским. Он ставил вопросы их масштаба, болел той же болью.
Ученый и философ дожил до 2006 года, а чтобы он сказал про наши дни? Зиновьев привел аргументы: почему Россия никогда не станет процветающей страной. И не для того, чтобы позлорадствовать над нами, а для того, чтобы обозначить главные проблемы современности. "Как-нибудь выдюжим" - теперь не работает. Если вы хотите, чтобы ваши дети и внуки жили благополучно, нужно четко понимать с какими трудностями мы сталкиваемся и как их решить.
2.
Фактор первый
Фактор1.
Общество обречено на вымирание, если торгаши, футболисты и клоуны зарабатывают больше университетский профессоров и медицинских работников. Это деградация. Все, что было достигнуто советским человеком потеряло свою значимость, оказалось архаичным, ненужным. Это - огромная потеря для всего народа.
Произошла резкая переоценка ценностей. Появились профессии, которые не требуют специальных навыков, особых дарований, и никакого образования.
Зиновьев не застал Тик Ток с его долларовыми миллионерами, хотя чтобы стать лучшим из миллиона, все же нужны нехилые мозги. Плохо только то, что наши дети и внуки, насмотревшись на кривляния в сети, начинают стремиться к образу жизни, при котором делать нужно мало, а получать много.
Если им приходится работать много за копейки, то теряется вера в себя, смысл жизни и перспективы. А ведь именно так и становятся специалистами своего дела. Через труд, упорство, настойчивость.
Фактор 2.
Чтобы Россия в наши дни могла защищать себя от внешних неприятелей, держать под контролем внутреннюю политику, удерживать в балансе экономику, обеспечивать себя всем необходимым, она должна овладеть высокими технологиями. Чтобы реализовать эту благую цель, в нашей державе должно быть как минимум 10 000 типов профессий.
Чтобы эти кадровые ресурсы иметь, нужна крепкая система образования. Система СССР наши потребности удовлетворяла полностью, а вот современная система, к сожалению, не покрывает даже 1/10 их часть. Неутешительный результат многих реформ.
Советская система образования много требовала, многим нагружала. Тем, что теперь находят лишним. Но результат был: человек разбирался в работе и работал на совесть.
А что теперь?
А теперь мы сомневаемся в компетенции врачей, учителей, инженеров. Мосты и крыши падают, скальпели остаются в брюшине, а воспитатели выводят на 20 градусный мороз детей без обуви. "Ой, забыла проконтролировать!"
Общество обречено на вымирание, если торгаши, футболисты и клоуны зарабатывают больше университетский профессоров и медицинских работников. Это деградация. Все, что было достигнуто советским человеком потеряло свою значимость, оказалось архаичным, ненужным. Это - огромная потеря для всего народа.
Произошла резкая переоценка ценностей. Появились профессии, которые не требуют специальных навыков, особых дарований, и никакого образования.
Зиновьев не застал Тик Ток с его долларовыми миллионерами, хотя чтобы стать лучшим из миллиона, все же нужны нехилые мозги. Плохо только то, что наши дети и внуки, насмотревшись на кривляния в сети, начинают стремиться к образу жизни, при котором делать нужно мало, а получать много.
Если им приходится работать много за копейки, то теряется вера в себя, смысл жизни и перспективы. А ведь именно так и становятся специалистами своего дела. Через труд, упорство, настойчивость.
Фактор 2.
Чтобы Россия в наши дни могла защищать себя от внешних неприятелей, держать под контролем внутреннюю политику, удерживать в балансе экономику, обеспечивать себя всем необходимым, она должна овладеть высокими технологиями. Чтобы реализовать эту благую цель, в нашей державе должно быть как минимум 10 000 типов профессий.
Чтобы эти кадровые ресурсы иметь, нужна крепкая система образования. Система СССР наши потребности удовлетворяла полностью, а вот современная система, к сожалению, не покрывает даже 1/10 их часть. Неутешительный результат многих реформ.
Советская система образования много требовала, многим нагружала. Тем, что теперь находят лишним. Но результат был: человек разбирался в работе и работал на совесть.
А что теперь?
А теперь мы сомневаемся в компетенции врачей, учителей, инженеров. Мосты и крыши падают, скальпели остаются в брюшине, а воспитатели выводят на 20 градусный мороз детей без обуви. "Ой, забыла проконтролировать!"
3.
Третий фактор
Третий фактор
Александр Зиновьев считает, что наши великие реформаторы, стоящие у руля, свергнув старую систему, принялись лепить новую, плохо понимая, что такое экономика развитых стран. Работали по западной методичке. И родилось социальное нечто.
На Западе таких явлений как «олигархи» не было и нет. У них капитализм складывался поэтапно, эволюционно. В России же никаких предпосылок для этого не было. Страну отдали на разграбление. И то, что у нас называют капитализмом, есть результат не производственной деятельности, а грабежа.
Грабежа группой лиц того, что им не принадлежало. А это мародерство. И ошибочно ждать от этих людей дел, направленных на пользу стране, народу. Они думают только о себе..
а как вы думаете? Прав Зиновьев или его прогноз слишком мрачный?
Александр Зиновьев считает, что наши великие реформаторы, стоящие у руля, свергнув старую систему, принялись лепить новую, плохо понимая, что такое экономика развитых стран. Работали по западной методичке. И родилось социальное нечто.
На Западе таких явлений как «олигархи» не было и нет. У них капитализм складывался поэтапно, эволюционно. В России же никаких предпосылок для этого не было. Страну отдали на разграбление. И то, что у нас называют капитализмом, есть результат не производственной деятельности, а грабежа.
Грабежа группой лиц того, что им не принадлежало. А это мародерство. И ошибочно ждать от этих людей дел, направленных на пользу стране, народу. Они думают только о себе..
а как вы думаете? Прав Зиновьев или его прогноз слишком мрачный?
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Ну как бы на Западе именно так. Гонорары ногомячистов, а уж тем более всяких там "звезд Голливуда" и в сравнение не идут с зарплатами тамошних университетских профессоров.
В развитых странах врачи и профессора очень небедные, обеспеченные люди. А какой-нибудь советский моряк или дальнобойщик, постоянно попадающий по работе за бугор мог получать несколько зарплат врача.
Кстати, на последнем род.собрании в школе классная моего сына заявила, что 80% нынешних детей через 10-15 лет будут работать в профессиях, которых сейчас еще нет.
Первый, кто в голову пришел.. Уоррен Баффетт. Сыграл огромную роль в назначении нынешнего президента США.
Кроме того, в тех же США давно сформировалась элита. Состояния, влияние, посты передается из поколения в поколение. И чужих в этой элите не ждут.
Дело в том, что Баффет, фактически, является владельцем BNSF Railway.
Так как демократы очень переживают за экологию, они запрещают строительство нефтепровода из Канады в США, и нефть возит Уоррен Баффетт. Республиканцы, в частности Трамп были за строительство нефтепровода. Баффет сделал все, чтоб Трамп ушел.
Кто у нас такой? Дерипаска что-ли? Или кто там на кремлевскую ёлку ходит. Наши олигархи все прикрыты, им всегда помогут в ущерб пенсиям, зарплатам, курсу, инфляции. Сравнивать их с Баффетом, ну такое.
Вроде видео было, где он на Французском телеканале Алкаша Борьку свиноЕльцина уделал
Я верю в Россию (не либерастную) ,а социальную с мощной госструктурой ! При наших территориях огромных и многонациональным составом населения ..Только так !
Во времена СССР ,несмотря на послевоенную разруху СОЮЗ был первый в космосе и исследованиях ..Забыли уже ?
Да нет ни в тиктоке ни в лайке ни в ютубе долларовых миллионеров. Ну разве что избранные единицы для этакой витрины, что бы лохи смотрели на это и ломали копья и просерали свои жизни.
Из десяти миллионов тиктокеров и лайкеров с ютуберами единицы что то реально поднимают по серьёзному. И это те кто не только имеет аккаунты в разных сетях но и ЖИВЁТ этой парашей, существует в очень НЕМНОГОЧИСЛЕННОЙ тусовке гламура.
Это люди изначально с деньгами и возможностями (как правило от папы и мамы деньги).
И просто аккаунтов и некоторой популярности недостаточно для получения хоть сколько ни будь значимых денег. НЕТ!
Вы должны корешиться и тусоваться в нужных местах и в нужное время, платить аранжировщикам, быть в теме, не пить, не курить.
Это тяжёлый труд. Труд актёра, паяца, клоуна. Плюс старт это благополучие мамы и папы которые могут вам этот старт дать в современных условиях.
Это не так просто и в этой сфере быть успешными могут очень и очень не многие.
Яне испытываю неприязни к тем кто зарабатывает на жизнь таким способом.
Но я презираю тех кто впаривает детям. что каждый так может и не нужно ничего, только кривляйся перед айфоном. ЭТО ЛОЖЬ!
Но практически никто не знает, КАК это сделать.
Слишком противоречит гуманизм современным ценностям.
Так что роль просветлённого пророка для борца ,,против всего плохого и т.д.,, извините, пролетает мимо))
Ну а так да, можно констатировать нарушение рационального мышления у большинства групп граждан. Тик Ток то ладно, но вот как люди с академическим образованием несли деньги Алану Чумаку или например Мавроди.
Одним образованием проблемму увы не решить, что толку в нем если работать потом пойдешь на какого то дядю да еще за копейки ...
У моей жены бабушка умерла в 98, моя пробабка до 102 дотянула. Мужчины раньше уходили, но все равно после 80 в основном.
Многие ноют что все плохо. В сказку что-ли попали? Сравнивать то с чем? Плохо было в 90-е. Большинству. Не в счет тех кто сидел у кормушки бюджета (и то не все) и тех кто занимался воровством и спекуляцией.
Или сравнивать с Западом который льет в уши елей о своём благополучии. А у самих проблем выше трубы крыши...