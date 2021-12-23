2.

Фактор1.

Общество обречено на вымирание, если торгаши, футболисты и клоуны зарабатывают больше университетский профессоров и медицинских работников. Это деградация. Все, что было достигнуто советским человеком потеряло свою значимость, оказалось архаичным, ненужным. Это - огромная потеря для всего народа.



Произошла резкая переоценка ценностей. Появились профессии, которые не требуют специальных навыков, особых дарований, и никакого образования.



Зиновьев не застал Тик Ток с его долларовыми миллионерами, хотя чтобы стать лучшим из миллиона, все же нужны нехилые мозги. Плохо только то, что наши дети и внуки, насмотревшись на кривляния в сети, начинают стремиться к образу жизни, при котором делать нужно мало, а получать много.



Если им приходится работать много за копейки, то теряется вера в себя, смысл жизни и перспективы. А ведь именно так и становятся специалистами своего дела. Через труд, упорство, настойчивость.



Фактор 2.



Чтобы Россия в наши дни могла защищать себя от внешних неприятелей, держать под контролем внутреннюю политику, удерживать в балансе экономику, обеспечивать себя всем необходимым, она должна овладеть высокими технологиями. Чтобы реализовать эту благую цель, в нашей державе должно быть как минимум 10 000 типов профессий.



Чтобы эти кадровые ресурсы иметь, нужна крепкая система образования. Система СССР наши потребности удовлетворяла полностью, а вот современная система, к сожалению, не покрывает даже 1/10 их часть. Неутешительный результат многих реформ.

Советская система образования много требовала, многим нагружала. Тем, что теперь находят лишним. Но результат был: человек разбирался в работе и работал на совесть.



А что теперь?



А теперь мы сомневаемся в компетенции врачей, учителей, инженеров. Мосты и крыши падают, скальпели остаются в брюшине, а воспитатели выводят на 20 градусный мороз детей без обуви. "Ой, забыла проконтролировать!"