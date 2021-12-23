Китайские богачи тоже плачут: блогершу оштрафовали на 15,5 млрд рублейВласти Поднебесной не перестают удивлять. На этот раз за неуплату налогов была оштрафована популярная блогерша. Это не просто штраф, а самый большой штраф, который когда-либо применялся к стримерам.