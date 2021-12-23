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Конечно, нет ничего плохого в классическом дизайне снеговика из трех снежных шаров и морковки, но иногда хочется разнообразия. А поскольку новогодние праздники не за горами, самое время запасаться идеями! Такие креативные снежные скульптуры точно станут украшением любого двора.
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13. "В маленьком городке, куда я езжу на работу, есть парень, который строит снежные скульптуры, чтобы люди любовались ими, проезжая мимо. В этот раз он превзошел себя"
17. "Несколько дней назад я увидел, как мой глухой сосед лепит что-то, что я принял за снеговика. Вчера он закончил этот шедевр ("любовь" на американском жестовом языке)"
22. "В Техасе недостаточно снега для снеговика, так что моя подруга подошла к делу творчески"
26. "Этот парень слепил 7,5-метрового снеговика, чтобы собрать средства для местного банка продовольствия"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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