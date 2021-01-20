В Японии даже снеговики особенные

Если зима выдалась снежная - самое время лепить снеговиков. И необязательно это должны быть всем знакомые человечки из трех шаров, с морковкой вместо носа и ведром на голове. Посмотрите на снежные скульптуры замечательного японского мастера @mokomoko_2015 - может быть, они вдохновят вас на создание какого-нибудь необычного снеговика в вашем дворе!
Кого тут только нет - и акула, и рыбка, выброшенная из воды, и Годзилла, и покемоны, и миньоны... Хорошая фантазия и профессиональное исполнение.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: персонажи персонажи мультфильмов поп-культура снеговик снеговик - в каждый двор снеговики снежные скульптуры японское
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