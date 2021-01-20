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В Японии даже снеговики особенные

В Японии даже снеговики особенные (31 фото)

Автор:
20 января 2021 14:16
Сообщество : Искусство
Метки: персонажи   персонажи мультфильмов   поп-культура   снеговик   снеговик - в каждый двор   снеговики   снежные скульптуры   японское   
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Если зима выдалась снежная - самое время лепить снеговиков. И необязательно это должны быть всем знакомые человечки из трех шаров, с морковкой вместо носа и ведром на голове. Посмотрите на снежные скульптуры замечательного японского мастера @mokomoko_2015 - может быть, они вдохновят вас на создание какого-нибудь необычного снеговика в вашем дворе!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: персонажи   персонажи мультфильмов   поп-культура   снеговик   снеговик - в каждый двор   снеговики   снежные скульптуры   японское   
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