В Мадриде прошёл сильнейший за 50 лет снегопад

Испанцы не стали терять время зря.
Кто точно умеет удивлять людей, так это природа. Недавно это прочувствовали на себе испанцы, на которых свалился аномальный снегопад. Он оказался сильнейшим за последние полвека и быстро превратил Мадрид в одну большую гору снега. Но жители не стали унывать и тут же достали лыжи, сноуборды и тёплую одежду, решив взять от этого природного сюрприза всю возможную радость.
Как сообщает BBC, такого снега Испания не видела последние полвека. В итоге закрылся аэропорт Мадрид-Барахас, были отменены поезда, идущие в Мадрид, а также закрыты некоторые автотрассы.
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Некоторые пошли ещё дальше и решили покататься на собачьей упряжке
COLD WEATHER: Siberia? Nope, just central Madrid after the biggest snow fall in perhaps 40 or 50 years | #OOTT #LNG pic.twitter.com/CWYNlQpbo2— Javier Blas (@JavierBlas) January 9, 2021
Ну и куда же без снежковых баталий!
Guerra de bolas de nieve en Callao pic.twitter.com/AJUdjDYsAo— aL 🌵 (@_aL__) January 8, 2021
А здесь люди уже готовились начать битву, но нашли себе новую жертву
Madrid's Gran Via today was the scene of an epic snowball battle interumpted briefly by a skier who swiftly became the target #NieveInMadrid #Filomena #NevadaMadrid #Madrid #nievemadrid #snow pic.twitter.com/cGsD4Y1ig1— The Local Spain (@TheLocalSpain) January 9, 2021
Лыжник решил проехать прямо между двумя воюющими сторонами и тут же пожалел об этом — он стал главной целью для снежков.
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