В Мадриде прошёл сильнейший за 50 лет снегопад

Кто точно умеет удивлять людей, так это природа. Недавно это прочувствовали на себе испанцы, на которых свалился аномальный снегопад. Он оказался сильнейшим за последние полвека и быстро превратил Мадрид в одну большую гору снега. Но жители не стали унывать и тут же достали лыжи, сноуборды и тёплую одежду, решив взять от этого природного сюрприза всю возможную радость.