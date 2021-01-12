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В Мадриде прошёл сильнейший за 50 лет снегопад

В Мадриде прошёл сильнейший за 50 лет снегопад (19 фото)

Автор:
12 января 2021 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: забава   зима   испанцы   мадрит   снег   снеговик   фото   
165
19
Испанцы не стали терять время зря.
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Метки: забава   зима   испанцы   мадрит   снег   снеговик   фото   
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