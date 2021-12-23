"Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами": один из избивших фигуриста Соловьева извинился и рассказал о драке

Олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева избили в ночь на 21 декабря. Парня пинали с особой жестокостью. В результате неравной по силам потасовке Дмитрия госпитализировали с тяжелой травмой головы в нейрохирургическое отделение клиники им. Боткина.

Вскоре напавшие на фигуриста были задержаны. И хотя в драке успели поучаствовать трое хулиганов, одного из них отпустили. Двое других задержанных за содеянное раскаялись. Тот, который ударил Соловьева первым, отказался давать показания без адвоката. А его друг, 18-летний читинец, объяснил суть конфликта. По словам задержанного, весь сыр-бор разгорелся из-за того, что Соловьеву не понравилось, что парни разговаривали с "его дамами" (во время конфликтной ситуации рядом с фигуристом находилась его подруга, чемпионау Европы и призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова).

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«Случился на улице конфликт, в ходе чего мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами. Ударил именно мой друг, а толкнул — потерпевший. После того как первый раз ударили, у нас вроде как получилось словесно это всё разрешить, но потом я находился метрах в пяти от этого, снова прилетело несколько ударов. Потом в конце, когда всех разняли, вроде как у нас получилось снова словесно это всё решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников», — рассказывает задержанный. Видео было опубликовано столичным ГУ МВД.