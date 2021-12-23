"Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами": один из избивших фигуриста Соловьева извинился и рассказал о драке

Один из двух задержанных за избиение олимпийского чемпиона по традиции раскаялся за содеянное. Но он уверен, что зачинщиком драки был фигурист.
Олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева избили в ночь на 21 декабря. Парня пинали с особой жестокостью. В результате неравной по силам потасовке Дмитрия госпитализировали с тяжелой травмой головы в нейрохирургическое отделение клиники им. Боткина.
Вскоре напавшие на фигуриста были задержаны. И хотя в драке успели поучаствовать трое хулиганов, одного из них отпустили. Двое других задержанных за содеянное раскаялись. Тот, который ударил Соловьева первым, отказался давать показания без адвоката. А его друг, 18-летний читинец, объяснил суть конфликта. По словам задержанного, весь сыр-бор разгорелся из-за того, что Соловьеву не понравилось, что парни разговаривали с "его дамами" (во время конфликтной ситуации рядом с фигуристом находилась его подруга, чемпионау Европы и призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова).
«Случился на улице конфликт, в ходе чего мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами. Ударил именно мой друг, а толкнул — потерпевший. После того как первый раз ударили, у нас вроде как получилось словесно это всё разрешить, но потом я находился метрах в пяти от этого, снова прилетело несколько ударов. Потом в конце, когда всех разняли, вроде как у нас получилось снова словесно это всё решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников», — рассказывает задержанный. Видео было опубликовано столичным ГУ МВД.
Сам потерпевший Дмитрий Соловьев не собирается с хулиганами идти на мировую. Он рассказывает, что парни сразу повели себя агрессивно. "Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно ответили".
Один из парней пытался остановить приятелей, но те были настроены решительно. "Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: "Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры". После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию", - сказал фигурист. Соловьев заметил, что мириться с нападавшими не собирается.
О хулиганах известно, что они первокурсники столичных вузов. Учатся на юридическом факультете. Двое из них приехали из Читы. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.
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Юристов подрастает сразу видно будущих судей прокуроров и следователей.
2. "После того как первый раз ударили, у нас вроде как получилось словесно это всё разрешить". Ну да. Один удар в Чите считается словесным разрешением конфликта.
3. "Потом в конце, когда всех разняли, вроде как у нас получилось снова словесно это всё решить". Т.е когда лежачего человека пинают ногами это тоже словесное разрешение конфликта.
Интересно, в Чите все так живут или просто конкретно эти трое особенно тупые? Зато теперь эти "юристы" узнают свой предмет с другой стороны. Получат бесценный опыт... )
Надеюсь не будет мировой и их учёба закончится, как и дальнейшие перспективы.
Ну и вообще, смотря на этим интеллектуальные лица, я бы поставил на то, что быканули они.
Выпустить в 40 лет, дать кусок земли на дальнем востоке и удачи.
Римская империя на таких правилах отлично жила.
Там же звери! "Им даже оружие не выдают".