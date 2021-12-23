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"Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами": один из избивших фигуриста Соловьева извинился и рассказал о драке

"Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамами": один из избивших фигуриста Соловьева извинился и рассказал о драке (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   СК РФ   Соловьев   видео   драка   извинения   полиция   фигурист   
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Один из двух задержанных за избиение олимпийского чемпиона по традиции раскаялся за содеянное. Но он уверен, что зачинщиком драки был фигурист.

Олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева избили в ночь на 21 декабря. Парня пинали с особой жестокостью. В результате неравной по силам потасовке Дмитрия госпитализировали с тяжелой травмой головы в нейрохирургическое отделение клиники им. Боткина.


Вскоре напавшие на фигуриста были задержаны. И хотя в драке успели поучаствовать трое хулиганов, одного из них отпустили. Двое других задержанных за содеянное раскаялись. Тот, который ударил Соловьева первым, отказался давать показания без адвоката. А его друг, 18-летний читинец, объяснил суть конфликта. По словам задержанного, весь сыр-бор разгорелся из-за того, что Соловьеву не понравилось, что парни разговаривали с "его дамами" (во время конфликтной ситуации рядом с фигуристом находилась его подруга, чемпионау Европы и призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова).

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«Случился на улице конфликт, в ходе чего мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами. Ударил именно мой друг, а толкнул — потерпевший. После того как первый раз ударили, у нас вроде как получилось словесно это всё разрешить, но потом я находился метрах в пяти от этого, снова прилетело несколько ударов. Потом в конце, когда всех разняли, вроде как у нас получилось снова словесно это всё решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников», — рассказывает задержанный. Видео было опубликовано столичным ГУ МВД.



Сам потерпевший Дмитрий Соловьев не собирается с хулиганами идти на мировую. Он рассказывает, что парни сразу повели себя агрессивно. "Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно ответили".


Один из парней пытался остановить приятелей, но те были настроены решительно. "Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: "Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры". После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию", - сказал фигурист. Соловьев заметил, что мириться с нападавшими не собирается.


О хулиганах известно, что они первокурсники столичных вузов. Учатся на юридическом факультете. Двое из них приехали из Читы. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.


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Метки: Бастрыкин   СК РФ   Соловьев   видео   драка   извинения   полиция   фигурист   
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Flexx U Час назад
Какое замечательное поколение
Юристов подрастает сразу видно будущих судей прокуроров и следователей.
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1k
Anton Chigurh 2 минуты назад
довыеживался спортсмен
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18k
Serg2001 11 минут назад
1. "Человеку не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами". Ну значит надо его сразу отпи@дить. А то чего это он?
2. "После того как первый раз ударили, у нас вроде как получилось словесно это всё разрешить". Ну да. Один удар в Чите считается словесным разрешением конфликта.
3. "Потом в конце, когда всех разняли, вроде как у нас получилось снова словесно это всё решить". Т.е когда лежачего человека пинают ногами это тоже словесное разрешение конфликта.

Интересно, в Чите все так живут или просто конкретно эти трое особенно тупые? Зато теперь эти "юристы" узнают свой предмет с другой стороны. Получат бесценный опыт... )
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2k
Владимир 16 минут назад
погуляли!!!
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511
parhi 17 минут назад
Вслед за чуркопашками ниндзя из метро на швабру начинают подтягиваться юристы из Читы
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13k
* Полчаса назад
Такие рожи... Сразу видно, юристы растут.
Надеюсь не будет мировой и их учёба закончится, как и дальнейшие перспективы.
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1
Хмели Сунели Полчаса назад
Обуенные юристы нас ждут! Такие интеллектуальные ипала... Но что интересно, на этот раз роли поменялись, бородатая национальность пыталась предотвратить конфликт. Пипец...
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539
SHAGREEN 43 минуты назад
Конечно этих нелюдей надо наказать демонстративно. Но меня всегда удивляли охрененно самоуверенные дамы. Вот нах. р подходить ночью к вмазаным неадекватного вида типам возле кабака и просить прикурить? Люди не понимают, что закон не делает тебя бессмертным в данный конкретный момент времени, а может защитить твои права уже посмертно.
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1k
Денис Ануфриев 47 минут назад
вы меня сразу извините,и не минусите пожалуйста,да что произошло не есть вообще хорошо.Но...мы же не знаем всю суть конфликта,и судя по нагнетанию в СМи,что фигурист такой прям слащавый и никого не тронет,приводит в сомнение....а что и в правду,он такой вышел из бара и начал,как это принято говорить-понты колотить???хотелось бы и вправду,узнать из других источников,даже вот у обвиняемых,как все было на самом деле....нет,я никого не оправдываю,просто хочу знать
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1k
Алксандр Шевченко 48 минут назад
Да уж, мельчает нынче молодёжь, там и драки толком то не было, а уже и на нары. У меня был опыт по молодости, и опять из за баб, сначала с 3 мя схлестнуля, а в конце 7 ро отпинали (правда у меня и секция бокса, да и драк на улице даже не пара 10 ов всё-таки 90-е годы), в больничке дней 10 отлеживался, повезло в хорошей форме был. Так к чему я это 3 е получили условку, 1 год тюрьмы 3 е отмазались. Тут детки ментов-прокуроров (факультет располагает к выводам) скорее всего, максимум условка, а то и замнут. Как пример пи#да что забила 3 их детей, всего 5 лет поселения (1 год за сизо спишут) и через год по удо выйдет, правда освещать это не будут и она быстро забеременеть успеет.
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29
Сергей Алксандр Шевченко 14 минут назад
правда у меня и секция бокса - это та секция, где бокс по переписке?)))
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360
Vadim Deryabin 50 минут назад
зачем юристам адвокат?
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26k
Vazari 50 минут назад
Вот это жирное слащавое чмо ушатало фигуриста-чемпиона? Я видел тренировки фигуристов- у них очень неплохая физподготовка. Фигурист был пьян наверное.
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1k
Андрей Манахов 59 минут назад
Как юристы уже профнепригодны.
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862
Вадим Курбатов Час назад
Что-то мне подсказывает, что чемпион звезду поймал и решил себя показать перед подвыпившими подростками, а заодно и перед девчонками, но не вышло, получил по щам. Но так как сам отомстить не смог, сдал их ментам. Ну а тут уже слово олимпийского чемпиона против слов обычных парней.
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56
Артем Кондрашов Час назад
А ходил бы вместо фигурного катания на бокс, огребли бы они. Все беды от родителей, которые отдали сына не в ту секцию :)
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457
Andy Артем Кондрашов 37 минут назад
А он ходил на фигурное катание и стал олимпийским чемпионом. Поэтому они огребут даже намного сильнее, чем если бы он ходил на бокс
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960
QQ Час назад
Вот дурачьё то. В армию нужно всех их забрать на 20 лет как в старые времена.
Выпустить в 40 лет, дать кусок земли на дальнем востоке и удачи.
Римская империя на таких правилах отлично жила.
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128
eutace QQ Час назад
таким дебилам ещё и оружие выдать и научить им пользоваться???
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457
Andy eutace 37 минут назад
Стройбат
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1k
Павел Коваленко Час назад
"Удачно"начали взрослую жизнь- с первого курса и сразу на нары..дебилы
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43k
Элек Мек Час назад
П.и.з.е.ц рассуждение,мы его хотели убить ,а он не хочет идти на мировую...
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156
Nаnе First NameLаst Час назад
Какие ещё первокурсники? Обычная абитура. Вот когда первую в жизни сессию сдадут - тогда да. Но кажется, что из СИЗО трудно будет сессию сдавать
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3k
мемфрид Час назад
Как звёздное имя, так сразу Бастрыкин. А как, сука, избивают пенсионеров чурки по всей стране, мошенники из мест не столь отдаленных деньги воруют с карт- так надо законы принимать, слушания и т.п. и всё скатывается в обычную бюрократию
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10k
Шурум-бурум Час назад
очередной сын б @ яди прославился в интернете, ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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