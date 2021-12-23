Лук на 5 миллионов: жена гендиректора госкорпорации спалилась, похвалившись брендовыми вещами

О вкусах, конечно, не спорят. А вот с дальновидностью мадам Моисеенко не повезло. Госкорпорация, в которой директорствует ее муж, второй год показывает отрицательную чистую прибыль. Организация то и дело устраивает "оптимизацию", ее работники жалуются на урезание зарплат, сокращения и невыносимые условия труда. В прошлом году инициативная група трудящихся обратилась с открытым письмом об уменьшении финансирования "по всем без исключения статьям расходов деятельности". В сообщении подробно описывались нюансы "оптимизации", которую осуществляли в госкорпорации.

×

×

"При этом уже дошло до того, что филиалам запрещают покупать в следующем году ведра и тазики для уборки помещений, предлагают выкручивать лампочки для снижения потребления электроэнергии, частично отключать средства радиотехнического обеспечения полетов, ставить на прикол служебный автотранспорт и ходить на объекты пешком и т.д. Во время проводимых многочисленных совещаний в режиме ВКС со стороны генеральной дирекции перед руководителями филиалов в жесткой форме ставятся указанные задачи. В случае их не исполнения, грозят различными санкциями, вплоть до увольнений. При этом Моисеенко И.Н. и его заместители ссылаются на решения учредителя Предприятия- Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) и лично г-на Нерадько А.В., которые принимают такие решения. Сложившаяся ситуация понятна большинству работников Предприятия. Ради сохранения рабочих мест, имеющихся социальных гарантий наши коллеги готовы работать в этих сложных и зачастую не комфортных условиях" - сообщалось в письме.

В 2021 году профсоюзы обратились к руководству ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" с требованием индексировать зарплаты - миссия оказалась невыполнимой. Причина этого - тяжелое материальное положение, вызванное пандемией.

Хорошо, что Дарье Моисеенко все эти финансовые трудности не грозят. Жаль только, что аккаунт в Инстаграме пришлось удалить, а ведь там помимо "звездного" фешн-интервью были фотографии с недавнего отдыха на Мальдивах, куда Даша с мужем летали на чяастном самолете. Впрочем, пройдет время, все забудется, появится новая страничка в Инстаграм. К тому времени Гуччи выпустят новые штаны и сумки. Жизнь продолжается!