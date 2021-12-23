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Лук на 5 миллионов: жена гендиректора госкорпорации спалилась, похвалившись брендовыми вещами

Лук на 5 миллионов: жена гендиректора госкорпорации спалилась, похвалившись брендовыми вещами (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 09:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Моисеенко   бренды   видео   госкорпорация   дорого богато   красиво жить не запретишь   
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Умная жена - редкость, которую надо беречь. Супруга гендиректора госкорпорации по организации воздушного движения Игоря Моисеенко без стеснения рассказала, сколько стоит ее одежда. Потом, видимо, сообразила, что сморозила лишнего и удалила свой аккаунт в Сети, но интернет помнит всё.

Тяга к брендовым вещицам и похвальбе погубит не одну семью. Уж не знаем, по каким критериям выбирал себе молодую супругу гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", но ума даме явно не доложили. Молодая женщина с удовольствием ответила на вопросы блогеров о своей одежде, добросовестно перечислив стоимость каждого предмета гардероба. Тут тебе и штаны Гуччи, и дорогие часы, и бриллианты.


О вкусах, конечно, не спорят. А вот с дальновидностью мадам Моисеенко не повезло. Госкорпорация, в которой директорствует ее муж, второй год показывает отрицательную чистую прибыль. Организация то и дело устраивает "оптимизацию", ее работники жалуются на урезание зарплат, сокращения и невыносимые условия труда. В прошлом году инициативная група трудящихся обратилась с открытым письмом об уменьшении финансирования "по всем без исключения статьям расходов деятельности". В сообщении подробно описывались нюансы "оптимизации", которую осуществляли в госкорпорации.

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"При этом уже дошло до того, что филиалам запрещают покупать в следующем году ведра и тазики для уборки помещений, предлагают выкручивать лампочки для снижения потребления электроэнергии, частично отключать средства радиотехнического обеспечения полетов, ставить на прикол служебный автотранспорт и ходить на объекты пешком и т.д. Во время проводимых многочисленных совещаний в режиме ВКС со стороны генеральной дирекции перед руководителями филиалов в жесткой форме ставятся указанные задачи. В случае их не исполнения, грозят различными санкциями, вплоть до увольнений. При этом Моисеенко И.Н. и его заместители ссылаются на решения учредителя Предприятия- Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) и лично г-на Нерадько А.В., которые принимают такие решения. Сложившаяся ситуация понятна большинству работников Предприятия. Ради сохранения рабочих мест, имеющихся социальных гарантий наши коллеги готовы работать в этих сложных и зачастую не комфортных условиях" - сообщалось в письме.


В 2021 году профсоюзы обратились к руководству ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" с требованием индексировать зарплаты - миссия оказалась невыполнимой. Причина этого - тяжелое материальное положение, вызванное пандемией.


Хорошо, что Дарье Моисеенко все эти финансовые трудности не грозят. Жаль только, что аккаунт в Инстаграме пришлось удалить, а ведь там помимо "звездного" фешн-интервью были фотографии с недавнего отдыха на Мальдивах, куда Даша с мужем летали на чяастном самолете. Впрочем, пройдет время, все забудется, появится новая страничка в Инстаграм. К тому времени Гуччи выпустят новые штаны и сумки. Жизнь продолжается!


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Метки: Моисеенко   бренды   видео   госкорпорация   дорого богато   красиво жить не запретишь   
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17  комментариев
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27k
Aqueronte 20 минут назад
И? СК сделал соответствующие выводы? Дела возбуждены?
Или так, общественность подразнили и все?
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3k
Serj81 7 минут назад
изда тупая
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11k
Oleg 8 минут назад
проходим мимо. это люди из системы. им можно. ведь всё честно заработано.
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−60
Саша Питерский 8 минут назад
Это не "лук" , а СИСТЕМА управления страной и ЧИНОВНИКАМИ ,разработанная "президентом мирААА........!"
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3k
Слава Андреев 8 минут назад
запалила мужа. )))) скоро Гучи на Ивановские трикотаж сменит.
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3k
Кирилл 9 минут назад
я конечно не могу себе позволить часы за 3 ляма, но и сказать что бедствую тоже не скажу. понять чем эти часы лучше моих за 15 тонн не могу. про шмотки вообще молчу. понятно что денег жопой жуй, но неужели нет варианта иначе выеживаться?
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7k
KarabasBarabas 9 минут назад
Колхозница дорвавшаяся до денег и Московских магазинов.
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670
KVadik 10 минут назад
Вот убей не понимаю я этого культа шмотья. Да качественная одежда стоит раз в 10 дороже дешманского ширпотреба с вещевого рынка. Но это все, что мне понятно. Все что ещё дороже это тупые понты. Например кроссовки за 10 долларов носить невозможно, за 100 уже можно купить нормальные, потолок 200-300, выше не вижу никакого смысла.
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35
Slash 23 минуты назад
Потеряна связь с реальностью. К сожалению таких много и Краснодарский край тому яркий пример.
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3k
Frank Borman 24 минуты назад
Лук на 5 миллионов - это надо суметь сожрать столько лука. Переходила бы лучше на чеснок.
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43k
Элек Мек Полчаса назад
А что не так,жёны и дети госслужащих как правило очень талантливы в бизнесе и бизнес- проектах.,так что ничего удивительного не вижу.
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3k
Иван 43 минуты назад
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994
Евгений 44 минуты назад
цыганщина
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5k
Echo 45 минут назад
что за планета где нельзя похвастаться своими деньгами
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