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Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта

Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 15:50
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   видео   динамит   ремонт   финляндия   
1447
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Электрокар, в который посадили манекен Илона Маска, в буквальном смысле разнесло в клочья.

Житель Финляндии Туомас Катайнен на эвакуаторе отвёз свою восьмилетнюю Tesla Model S в официальный автосервис и пожаловался, что в последнее время на приборной панели авто появляются пиктограммы о неисправности. На станции провели диагностику машины и сообщили владельцу, что аккумуляторная батарея - всё. И поскольку гарантия на автомобиль уже не действовала, Туомасу озвучили ещё одну "приятную" новость - за замену тягового аккумулятора придется выложить 20 тысяч евро.


Узнав о стоимости ремонта, Туомас решил, что веселее и дешевле её будет взорвать. Во-первых, так он выразит своеобразный протест, и, во-вторых, запишет эффектное видео на радость себе и людям.

Эффектно избавиться от машины Туомасу помогли местные блогеры, которые отвезли "Теслу" на заброшенный карьер, где взорвали её при помощи 30 килограммов динамита. Получилось красиво - от автомобиля осталось всего несколько крупных деталей. Судя по видео, бывший владелец "Теслы" остался очень доволен увиденным.


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Метки: Tesla   видео   динамит   ремонт   финляндия   
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21k
Matrosskin 15 минут назад
А мог бы детям и пенсионерам раздать (с). И что скажет на это Гретый Туборг ? Как-то неэкологично он её утилизировал ( а проблема утилизации аккумов и прочих прелестей "зелёной энергетики" - она уже вот, не то что не ха горами, а уже стучится в двери говноэкологов)
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1k
poбт 5 минут назад
нечестный взрыв, по сути они ее сначала нашинковали кумулятивами а потом что получилось раскидали фугасом
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2k
Александр Алехин 7 минут назад
Батарея теслы около 5 тыс зелени стоит, что никак не 20, и вполне можно осилить раз в 8 лет.
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13k
Вася 11 минут назад
на теслу деньги есть а на зубы нету, хотя с бабками пофиг, зубы неважно, главное чтобы не болели.. кстати прибрали за собой, культурно опять же
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140
<name> 17 минут назад
клааааас
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61
zz 20 минут назад
Вместе с манекеном Илона Маска надо было посадить живого Илона и рядом Грету Тунберг.
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596
Сергей Викторович 21 минуту назад
Ну в случае с электромобилями надо принять новую норму: автомобиль и тяговая батарея это разные объекты. То есть автомобиль еще может прослужить с десяток лет, а батарею пора менять. Но необходимо, чтобы автопроизводители тоже это поняли и приняли стандарт для этих батарей. То есть купил человек Теслу, проездил 8 лет - батарея кончилась, а сам автомобиль еще вполне исправен, цел и работает. Покушаешь новую батарею и ездишь. Потом, к примеру, авто попал в ДТП и восстанавливать его невыгодно, но батарея целая и исправная. Тогда человек покупает новый автомобиль БЕЗ БАТАРЕИ (!!!!!), и необязательно Теслу, а может Вольво, ставит в нее свою батарею и катается в свое удовольствие. Но автопроизводителям это не особо выгодно, им выгодно чтобы их авто через 8 лет целиком сдавали в утиль, либо взрывали. Тут необходимы новые законы для новой реальности электротранспорта.
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2k
Sergius SPb 23 минуты назад
Мне как-то кажется, сей финн может себе позволить купить и содержать не одну Теслу.....
Способ раскрутки имени Герострата не дает покоя.
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2k
azuver 24 минуты назад
Взрывчатка профессионально заложена. Эффектный бум.
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354
Andrey 24 минуты назад
Неужели этот баран не понимал что аккумулятор в таком авто - 80%стоимости ?
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9k
quam mordet Полчаса назад
C большой вероятностью там пару ячеек надо было заменить, ну может не пару, ну может перепаковать на катловские элементы, в любом случае это вышло бы в разы дешевле но не в Финляндии.
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41k
dima423 Полчаса назад
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833
Вадим Курбатов Полчаса назад
Армяне подмажут, подкрасят и продадут у нас как новую с батарейкой от наручных часов. Так что ещё побегает)
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2k
Mart Daav Полчаса назад
это он еще 8 летний Рэндж Ровер не покупал
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10k
Kostick Полчаса назад
справедливости ради, 8 лет гарантии на батарейку, без ограничения пробега - весьма недурно. я тут попытался старую посудомойку починить, проще оказалось новую купить.
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5k
pilgrimnl Полчаса назад
8 лет это еще хорошо, большинство батарей уже через 2 года и на половину не заряжаются
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