Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта

Электрокар, в который посадили манекен Илона Маска, в буквальном смысле разнесло в клочья.
Житель Финляндии Туомас Катайнен на эвакуаторе отвёз свою восьмилетнюю Tesla Model S в официальный автосервис и пожаловался, что в последнее время на приборной панели авто появляются пиктограммы о неисправности. На станции провели диагностику машины и сообщили владельцу, что аккумуляторная батарея - всё. И поскольку гарантия на автомобиль уже не действовала, Туомасу озвучили ещё одну "приятную" новость - за замену тягового аккумулятора придется выложить 20 тысяч евро.
Узнав о стоимости ремонта, Туомас решил, что веселее и дешевле её будет взорвать. Во-первых, так он выразит своеобразный протест, и, во-вторых, запишет эффектное видео на радость себе и людям.
Туомас настолько разочаровался в американской компании, что решил вместе с автомобилем взорвать и "Илона Маска"
Эффектно избавиться от машины Туомасу помогли местные блогеры, которые отвезли "Теслу" на заброшенный карьер, где взорвали её при помощи 30 килограммов динамита. Получилось красиво - от автомобиля осталось всего несколько крупных деталей. Судя по видео, бывший владелец "Теслы" остался очень доволен увиденным.
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Придётся новую машину брать или в гараж к дяде Васе, где он поменяет и проволокой прикрутит.
Способ раскрутки имени Герострата не дает покоя.