Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта

Житель Финляндии Туомас Катайнен на эвакуаторе отвёз свою восьмилетнюю Tesla Model S в официальный автосервис и пожаловался, что в последнее время на приборной панели авто появляются пиктограммы о неисправности. На станции провели диагностику машины и сообщили владельцу, что аккумуляторная батарея - всё. И поскольку гарантия на автомобиль уже не действовала, Туомасу озвучили ещё одну "приятную" новость - за замену тягового аккумулятора придется выложить 20 тысяч евро.





Узнав о стоимости ремонта, Туомас решил, что веселее и дешевле её будет взорвать. Во-первых, так он выразит своеобразный протест, и, во-вторых, запишет эффектное видео на радость себе и людям.