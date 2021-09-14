18 обычных вещей в Австралии, которые кажутся странными всем остальным

Кенгуру и всякая живность - не единственная фишка Австралии. Хотя без разнообразной живности там не обходится ни один день, в этой стране много других интересностей. Некоторые вещи, привычные для самих австралийцев, для жителей других стран - удивительные и даже странные. Взглянем на несколько таких примеров.

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Памела Линдон Трэверс, автор серии детских книг о Мэри Поппинс, родилась в городе Мэриборо в Австралии. На некоторых светофорах там есть вот такая фигурка Мэри Поппинс 0 Источник:

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Уличная оптическая иллюзия в австралийском городке Фрмантл 0 Источник:

В некоторых трамваях Австралии есть стойки для перевозки досок для серфинга 0 Источник:

Библиотека в отдаленной пустынной местности в Австралии 0 Источник:

"Когда вам исполняется 50 в Австралии, государство присылает вам упаковку тестов на рак кишечника" 0 Источник:

В Брисбене есть станции для ремонта велосипедов 0 Источник:

"Умные" мусорные баки в Австралии используют солнечную энергию для уплотнения отходов 0 Источник:

Кто-то просто оставил кроссовки на улице на ночь. Это Австралия 0 Источник:

"Это был жаркий день в Австралии. Я оставил кошелек в машине, и моя транспортная карта расплавилась на нем" 0 Источник:

В роддомах австралийской Виктории мамочкам выдают набор для малыша 0 Источник:

"Я просто ненадолго открыла окно, а в дом уже залетел гость. Город Бена, Австралия" 0 Источник:

"В моем родном городе Аделаида установлены дефибрилляторы прямо на улице" 0 Источник:

"В Австралии продают консервные банки с фасолью порциями на одного, двоих, и четырех человек" 0 Источник:

Опоры для дерева в австралийском зоопарке раскрашивают под цвет дерева 0 Источник:

"На обратной стороне гигиенических прокладок в Австралии печатают интересные факты. Коалы и люди - единственные существа в мире с уникальными отпечатками пальцев, например" 0 Источник:

Палитра цветов на листе эвкалиптового дерева 0 Источник:

Ничего необычного, просто доброе утро 0 Источник: