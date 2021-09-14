18 обычных вещей в Австралии, которые кажутся странными всем остальным

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Кенгуру и всякая живность - не единственная фишка Австралии. Хотя без разнообразной живности там не обходится ни один день, в этой стране много других интересностей. Некоторые вещи, привычные для самих австралийцев, для жителей других стран - удивительные и даже странные. Взглянем на несколько таких примеров.
Памела Линдон Трэверс, автор серии детских книг о Мэри Поппинс, родилась в городе Мэриборо в Австралии. На некоторых светофорах там есть вот такая фигурка Мэри Поппинс
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"Когда вам исполняется 50 в Австралии, государство присылает вам упаковку тестов на рак кишечника"
"Это был жаркий день в Австралии. Я оставил кошелек в машине, и моя транспортная карта расплавилась на нем"
"В Австралии продают консервные банки с фасолью порциями на одного, двоих, и четырех человек"
"На обратной стороне гигиенических прокладок в Австралии печатают интересные факты. Коалы и люди - единственные существа в мире с уникальными отпечатками пальцев, например"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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