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18 обычных вещей в Австралии, которые кажутся странными всем остальным

18 обычных вещей в Австралии, которые кажутся странными всем остальным (19 фото)

Автор:
14 сентября 2021 08:31
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   австралийцы   интересно   мир   подборка   разные страны   страны   фото   
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19
Кенгуру и всякая живность - не единственная фишка Австралии. Хотя без разнообразной живности там не обходится ни один день, в этой стране много других интересностей. Некоторые вещи, привычные для самих австралийцев, для жителей других стран - удивительные и даже странные. Взглянем на несколько таких примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   австралийцы   интересно   мир   подборка   разные страны   страны   фото   
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