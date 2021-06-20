Дизайнер, которые вложили душу в свои изобретения

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У некоторых дизайнеров настолько развита фантазия, что они превращают даже самые обычные вещи в шедевры.
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На коробочке попкорна зашифровали героев фильмов
Отличный способ не заскучать в ожидании киносеанса. Скольких сможете угадать?
Дизайнеры этой кофейни решили поддержать тематику буквально везде
Хотя некоторым придётся выпить немало утреннего кофе, чтобы сконцентрироваться и понять, куда всё же надо идти!
Всё гениальное просто: зеркала отлично вписались в потрет на стене
И он очень внимательно наблюдает, чтобы все хорошенько помыли руки.
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