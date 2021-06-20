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Дизайнер, которые вложили душу в свои изобретения

Дизайнер, которые вложили душу в свои изобретения (17 фото)

Автор:
20 июня 2021 11:27
Метки: дизайн   дизайнер   интересно   подборка   фото   
316
17
У некоторых дизайнеров настолько развита фантазия, что они превращают даже самые обычные вещи в шедевры.
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Метки: дизайн   дизайнер   интересно   подборка   фото   
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2  комментария
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Anna 49 минут назад
Комментарий к фото
представляю, какая велопарковка у кабинета гинеколога
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