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Реакция мужчины на распухшие после процедур губы жены

Реакция мужчины на распухшие после процедур губы жены (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2021 12:59
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   губы   жена   муж   отношения   прикол   
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В погоне за красотой женщина сделала себе перманентный макияж губ. После посещения косметолога она решила похвастаться результатом перед мужем и дочкой. Реакцию членов семьи женщина сняла на видео.

Муж и дочка в шоке

Внимание! В видеороликах ниже присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   губы   жена   муж   отношения   прикол   
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23  комментария
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5k
Кирилл 54 минуты назад
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11k
Majul 5 минут назад
Ребенок молодец, умницей растет. Сразу сказала, что мамаша нездорова.
Когда уже эти тупые муклы запомнят, НЕ НРАВЯТСЯ никому эти губищи. Не знаю ни одного мужика, которого подобные вареники бы привлекали. Дура набитая.
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13k
Паша Эмильевич 8 минут назад
На первом видео губы смотрятся некрасиво. Особенно верхняя.
Вполне возможно, что это последствия инъекции, и через некоторое время губы чуть сдуются.
Но сейчас очень некрасиво.
У меня знакомая чуть накачала верхнюю губу. У нее губы были очень тонкие и она с помощью макияжа все время это исправляла. А теперь укололась и все пришло в норму. По крайней мере - смотрится гармонично и привлекательно.
А тут ужос
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1k
Антон Штопаный 9 минут назад
Баба это сделала, чтобы понравиться мужчине. Но...мужу она не понравилась. Я бы на месте мужа задумался, кому еще она решила понравиться.
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7k
Ф Ив 14 минут назад
Устами младенца глаголет истина.
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23k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Ну благо что это на время. Прост большинство мужиков это не знают, вот их когнитивный диссонанс и охватывает.
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501
Чумной Доктор 20 минут назад
У девочки волосы дыбом встали так, что шапка свалилась.
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1k
Андрей Манахов 21 минуту назад
Для кого они это делают? Это выглядит уеебищно, страшно и дешево.
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501
Чумной Доктор 22 минуты назад
смех смехом , а делать теперь что ? ведь это повод для расставания. и все мужчины поймут если кто-то из знакомых разведется из-за того что у жены вместо рта жопа павиана. А главное эту жопу она сделала сама , это не поправилась, это не попала в аварию , это не болезнь, ЭТО ОНА САМА СДЕЛАЛА !!!
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
и вот мужику с ребенком теперь жить с такой
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15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Губы надуют, а сосать как не умели, так и не умеют. Не все конечно, но большинство.
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Лучше бы сначала попробовала бесплатную демо версию, чтобы не получать дизлайки от родных.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Максим Алтадуков 36 минут назад
правильно муж из первого видео в конце сказал, "Иди отсюда и ОДЕНЬ МАСКУ". хочется только добавить "и никогда больше не снимай"
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−6
Арнольд Штайер 44 минуты назад
Судя по реакции и репликам - девочки это не работаюшие , охреневаюшие от безделия любительницы инстраграмма , где им навязаны извращенные стандарты красоты . Поразила реакция ребенка , как наименее испорченого псевдокультурой человека .
Но, на первом видео очень красивая штукатурка в коридоре - буду себе такую делать.
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17k
Dr.CrAzY 45 минут назад
Единствено правильная реакция!

Кто этим тупым дурам сказал, что такое может нравится здоровому на голову человеку?!
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1k
Sandmännchen (DDR) 49 минут назад
Подруги, вы чё совсем КУ-КУ!
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27k
lem02 54 минуты назад
По логике, это делается что бы нравилось мужикам. Но мужикам это не нравится. Тогда в чем логика?
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1k
Yus 55 минут назад
Мать идиотка, горе в семье.
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1.8M
Иван Кемеров Час назад
Да, стремный бабец с такими пельменями. И кто-то бабам рассказывает что это типа красиво.
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130
__ Час назад
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