Реакция мужчины на распухшие после процедур губы жены

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В погоне за красотой женщина сделала себе перманентный макияж губ. После посещения косметолога она решила похвастаться результатом перед мужем и дочкой. Реакцию членов семьи женщина сняла на видео.
Муж и дочка в шоке
Внимание! В видеороликах ниже присутствует ненормативная лексика.
Бонус: подборка реакций парней на новые губы их вторых половинок
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Когда уже эти тупые муклы запомнят, НЕ НРАВЯТСЯ никому эти губищи. Не знаю ни одного мужика, которого подобные вареники бы привлекали. Дура набитая.
Вполне возможно, что это последствия инъекции, и через некоторое время губы чуть сдуются.
Но сейчас очень некрасиво.
У меня знакомая чуть накачала верхнюю губу. У нее губы были очень тонкие и она с помощью макияжа все время это исправляла. А теперь укололась и все пришло в норму. По крайней мере - смотрится гармонично и привлекательно.
А тут ужос
Но, на первом видео очень красивая штукатурка в коридоре - буду себе такую делать.
Кто этим тупым дурам сказал, что такое может нравится здоровому на голову человеку?!