Звезды, которые требуют более миллиона долларов за выступление на частном мероприятии

Самые известные артисты и спортсмены в мире получают миллионы просто выполняя свою работу, но и им не чужды подработки. У самых богатых поклонников есть возможность пригласить на свой праздник Адель или, например, Майкла Джордана — но стоить это будет недешево.
Если кто-то и достоин получить 1 миллион долларов за частное выступление, то это, пожалуй, Адель. Ходят слухи, что цены на частные концерты 33-летней певицы составляют от 750 000 до 999 999 долларов (от 55,5 до 74 миллионов рублей).
В это сложно поверить, но, согласно PageSix, однажды 29-летняя Адель получила предложение спеть перед арабскими миллиардерами за 1,3 миллиона долларов, но отказалась, поскольку решила сосредоточиться на прополке своего сада. Вряд ли дело было только в том, что ее сад так сильно нуждался в уходе; скорее всего, для звезды, которая продала 120 миллионов пластинок и подписала с Sony контракт на 130 миллионов долларов, предложение в 1,3 миллиона долларов попросту не стоило усилий.
По сообщениям, когда Адель наконец начнет выступать в Лас-Вегасе, она будет зарабатывать более 1 миллиона долларов за выступление, поэтому цена ее частных концертов точно взлетит до небес.
Мэрайя Кэри имеет репутацию примадонны, поэтому неудивительно, что личная серенада от нее обойдется поклоннику в 1 миллион долларов. За эти деньги, не считая расходов на дорогу и других трат, певица готова выступить на вашей свадьбе или частном мероприятии.
При этом звезда не отличается разборчивость: в 2007 году Мэрайя Кэри получила 1 миллион долларов за исполнение 4 песен для семьи бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи на их новогодней вечеринке в Сен-Бартсе. Конечно же, общественность возмутилась, и Кэри оперативно ответила: «Я была наивна и не знала, перед кем буду выступать. Я чувствую себя ужасно и неловко из-за того, что ввязалась в это».
Однако негативная пресса не помешала Кэри выступить на бразильской новогодней вечеринке в 2015 году, за которую, по сообщению TMZ, она получила от 2 до 5 миллионов долларов.
От актерского мастерства до пения, «Дженни с района» — исполнитель разноплановый. Поэтому и стоимость ее частного выступления варьируется от 1 до 5 миллионов долларов. Но если вы можете себе это позволить, не волнуйтесь — Джей Ло обязательно придет на вашу вечеринку или пышную свадьбу.
В 2013 году Санджай Хиндуджа, член самой богатой семьи Великобритании, заплатил певице 1 миллион долларов за выступление на его свадьбе в Индии перед 16 000 гостями; сама свадьба при этом обошлась ему в 15 миллионов. В дополнение к гонорару Джей Ло, исполнившая на мероприятии свои главные хиты, также насладилась роскошным номером-люкс за 4000 долларов.
По сообщениям, российский олигарх Михаил Гуцериев заплатил певице 5 миллионов долларов, чтобы та спела на свадьбе его сына Саида Гуцериева. На мероприятии Джей Ло исполнила свои хиты с труппой танцоров, и в какой-то момент пошутила, что «самым сложным, что ей пришлось делать» в тот день, было произносить имена молодых.
Лопес также получила 1,5 миллиона долларов за выступление перед лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в его день рождения. Позже она заявила, что не знала о нарушении прав человека в Туркмении, и, как и Кэри, ей пришлось извиниться.
Майкл Джордан уже невообразимо богат — состояние бывшего баскетболиста составляет 1,6 миллиарда долларов. Поэтому, в то время как знаменитости, упомянутые выше, могут не побрезговать быстрым заработком в миллион долларов, Джордан требует за появление на мероприятиях немного больше. И даже тогда он может просто отказаться.
В прошлом году агент Джордана Дэвид Фальк выступил на спортивной радиопередаче «Бумер и Джио» и рассказал о некоторых предложениях, от которых отказался легендарный спортсмен. Однажды ему предложили 100 миллионов долларов просто за то, чтобы он провел на мероприятии два часа и объявил о сделке. По словам Фалька, Джордан отказался просто потому, что не захотел никуда идти. «Он добился такого успеха; благодаря этому он может делать все, что хочет, и не делать того, чего он не хочет, — сказал Фальк о Джордане. — Я правда восхищаюсь этим. Он очень, очень разборчив в том, чем хочет заниматься».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Даже Филька Румын, он же Болгарин, что то стоит.