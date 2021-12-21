Звезды, которые требуют более миллиона долларов за выступление на частном мероприятии

Если кто-то и достоин получить 1 миллион долларов за частное выступление, то это, пожалуй, Адель. Ходят слухи, что цены на частные концерты 33-летней певицы составляют от 750 000 до 999 999 долларов (от 55,5 до 74 миллионов рублей).

В это сложно поверить, но, согласно PageSix, однажды 29-летняя Адель получила предложение спеть перед арабскими миллиардерами за 1,3 миллиона долларов, но отказалась, поскольку решила сосредоточиться на прополке своего сада. Вряд ли дело было только в том, что ее сад так сильно нуждался в уходе; скорее всего, для звезды, которая продала 120 миллионов пластинок и подписала с Sony контракт на 130 миллионов долларов, предложение в 1,3 миллиона долларов попросту не стоило усилий.

По сообщениям, когда Адель наконец начнет выступать в Лас-Вегасе, она будет зарабатывать более 1 миллиона долларов за выступление, поэтому цена ее частных концертов точно взлетит до небес.