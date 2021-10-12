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Сумаховое табу: почему не стоит носить желтый в присутствии императора Японии

Сумаховое табу: почему не стоит носить желтый в присутствии императора Японии (14 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 17:28
Сообщество : Факты
Метки: Япония   интересное   история   традиции   цвет   
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Япония страна традиций. Даже сейчас, когда, казалось бы, страна является лидером по внедрению передовых технологий, традиции играют важную роль в жизни японцев.

О многих из них уже говорилось не раз, а некоторые стали популярны во всем мире. Но есть вещи, о которых не известно широкому кругу публики. Хотя знать о них стоит, если вы собираетесь посетить эту страну.


Вы знали, что в Японии с 603 года существует перечь цветов, которые не дозволено носить обычным людям. Таким образом в древние времена отличали знать от простых людей.


Подобный принцип визуальной классификации присутствовал и в других цивилизациях, но там не было таких суровых запретов, как в Японии.


Позднее, когда была создана социально-правовая система рицурё, которая действует по сей день перечень цветов и тех, кто имеет право носить их был задокументирован и стал нести и юридическую силу. Сейчас, правда, вам ничего не грозит, если вы наденете цвета знати, с правовой точки, как минимум вы привлечете на себя недобрые взгляды окружающих.

Чтобы не попасть в просак, если вы вдруг окажетесь в Японии, да и в целом для расширения своего кругозора стоит знать об этих цветах.


Сумаховый цвет (黄櫨染 ко:родзэн)


Цвет императора. Одеяния данного цвета позволительный только для действующего императора. По сей день находится под строгим запретом для всех, не с юридической, но с традиционной точки зрения.


Бледно-красный (赤白橡 акасиро-цурубами)


Цвет верхней одежды экс-императора Японии. Данный цвет до сих пор находится под запретом, несмотря на то, что большинство цветов были разрешены еще в 19 веке.



Бледно-зелёный (青白橡 аосиро-цурубами)


Цвет верхнего одеяния императора. К слову, носить одеяния данного цвета могла также и дворцовая прислуга 4 ранга, куда входят наложницы и любовницы императора, либо секретари казны 6 ранга.


Жёлто-рыжий ( 黄丹 о:дан)


У наследного принца тоже был собственный цвет. В Японии наследника называют кронприцем или же Тайси. По сей день, входит в состав запрещенных цветов.

Тёмно-фиолетовый ( 深紫 фукамурасаки)

В тот же 603 год в Японии была принята 12-тиступенчатая система рангов. По сути, это была также заимствованная у Китая система классификации аристократии. В данной системе обладатели первого ранга имели также свой цвет в ношении одежды, который не был разрешен другим.


Помимо данных цветов существовали также так называемые запасные цвета, право на использование которых давалось лично с разрешения императора. Всего 3 запасных запрещенных цвета.


Гардениевый ( 支子 кутинаси)


Единственный запасной запрещенный цвет, который до сих пор остался под запретом. И предназначен для замены желто-рыжего цвета, то есть цвета одеяния наследного принца. Цвет добывается из жасминовой гардении.

К слову, в 2019 году во время визита президента Украины и его супруги в Японию, Елена Зеленская надела платье желтого цвета из-за чего в социальных сетях началось бурное обсуждение, что подобным жестом жена президента могла нарушить японские традиции.

Тёмно-багряный (深緋 фукахи)


Цвет, для замены знати первого ранга.


Тёмно-саппановый (蘇芳 фукасуо:)


Еще одна замена для темно-фиолетого цвета, который производится из плодов цезальпинии саппан растения, обладающего также лечебными свойствами.

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Метки: Япония   интересное   история   традиции   цвет   
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
" Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..." (с)
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19k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
нарушать так нарушать

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125k
Аааа 42 минуты назад
То есть пленники ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), оказывается, все сплошь знатные
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8k
Клёст Час назад
Жёлто-рыжий?
Значит мне в моей горчичной куртке в Японию соваться нельзя))
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10k
vvv Час назад
Надо назло япошкам поехать в сумахового цвета костюме в их Токио. Это те ещё сволочи, что творили во второй мировой, немцам и не снилось.
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83k
grigori80 Час назад
я и цветов таких не знаю!!
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15k
Corvus Corax Час назад
"Чтобы не попасть в просак"
Просак - это жопа у аффтора, в которую его долбят... а люди с нормальной ориентацией учат русский..
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Уровень дипломатии в Украине на высоте походу )
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