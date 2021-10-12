Сумаховое табу: почему не стоит носить желтый в присутствии императора Японии

Позднее, когда была создана социально-правовая система рицурё, которая действует по сей день перечень цветов и тех, кто имеет право носить их был задокументирован и стал нести и юридическую силу. Сейчас, правда, вам ничего не грозит, если вы наденете цвета знати, с правовой точки, как минимум вы привлечете на себя недобрые взгляды окружающих.

Чтобы не попасть в просак, если вы вдруг окажетесь в Японии, да и в целом для расширения своего кругозора стоит знать об этих цветах.