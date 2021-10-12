Сумаховое табу: почему не стоит носить желтый в присутствии императора Японии

Япония страна традиций. Даже сейчас, когда, казалось бы, страна является лидером по внедрению передовых технологий, традиции играют важную роль в жизни японцев.
О многих из них уже говорилось не раз, а некоторые стали популярны во всем мире. Но есть вещи, о которых не известно широкому кругу публики. Хотя знать о них стоит, если вы собираетесь посетить эту страну.
Вы знали, что в Японии с 603 года существует перечь цветов, которые не дозволено носить обычным людям. Таким образом в древние времена отличали знать от простых людей.
Подобный принцип визуальной классификации присутствовал и в других цивилизациях, но там не было таких суровых запретов, как в Японии.
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Позднее, когда была создана социально-правовая система рицурё, которая действует по сей день перечень цветов и тех, кто имеет право носить их был задокументирован и стал нести и юридическую силу. Сейчас, правда, вам ничего не грозит, если вы наденете цвета знати, с правовой точки, как минимум вы привлечете на себя недобрые взгляды окружающих.
Чтобы не попасть в просак, если вы вдруг окажетесь в Японии, да и в целом для расширения своего кругозора стоит знать об этих цветах.
Сумаховый цвет (黄櫨染 ко:родзэн)
Цвет императора. Одеяния данного цвета позволительный только для действующего императора. По сей день находится под строгим запретом для всех, не с юридической, но с традиционной точки зрения.
Бледно-красный (赤白橡 акасиро-цурубами)
Цвет верхней одежды экс-императора Японии. Данный цвет до сих пор находится под запретом, несмотря на то, что большинство цветов были разрешены еще в 19 веке.
Бледно-зелёный (青白橡 аосиро-цурубами)
Цвет верхнего одеяния императора. К слову, носить одеяния данного цвета могла также и дворцовая прислуга 4 ранга, куда входят наложницы и любовницы императора, либо секретари казны 6 ранга.
Жёлто-рыжий ( 黄丹 о:дан)
У наследного принца тоже был собственный цвет. В Японии наследника называют кронприцем или же Тайси. По сей день, входит в состав запрещенных цветов.
Тёмно-фиолетовый ( 深紫 фукамурасаки)
В тот же 603 год в Японии была принята 12-тиступенчатая система рангов. По сути, это была также заимствованная у Китая система классификации аристократии. В данной системе обладатели первого ранга имели также свой цвет в ношении одежды, который не был разрешен другим.
Помимо данных цветов существовали также так называемые запасные цвета, право на использование которых давалось лично с разрешения императора. Всего 3 запасных запрещенных цвета.
Гардениевый ( 支子 кутинаси)
Единственный запасной запрещенный цвет, который до сих пор остался под запретом. И предназначен для замены желто-рыжего цвета, то есть цвета одеяния наследного принца. Цвет добывается из жасминовой гардении.
К слову, в 2019 году во время визита президента Украины и его супруги в Японию, Елена Зеленская надела платье желтого цвета из-за чего в социальных сетях началось бурное обсуждение, что подобным жестом жена президента могла нарушить японские традиции.
Тёмно-багряный (深緋 фукахи)
Цвет, для замены знати первого ранга.
Тёмно-саппановый (蘇芳 фукасуо:)
Еще одна замена для темно-фиолетого цвета, который производится из плодов цезальпинии саппан растения, обладающего также лечебными свойствами.
Авторский пост
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Значит мне в моей горчичной куртке в Японию соваться нельзя))
Просак - это жопа у аффтора, в которую его долбят... а люди с нормальной ориентацией учат русский..