Деньги веером: в Госдуму внесен законопроект о выплатах 10 тыс. руб. семьям с детьми

Документ размещен в электронной базе Госдумы. Уточняется, что он направлен на защиту семей с детьми, как наименее защищенной группы граждан. Теоретически выплаты могут охватить до 60 млн россиян, а объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год, - подсчитали справедливороссы.

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Ввести нововведение предлагают с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года.

Заведомо провальный законопроект уже подвергся критике парламентариев.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT предложила вначале провести оценку целесообразности такого нововедения: «Я бы обратила внимание на то, что сегодня по поручению президента и в условиях национального проекта «Демография» семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, имеют поддержку государства», — подчеркнула депутат. «Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал коллегу, назвав в разговоре с «Лентой.ру» законопроект слишком затратным: "Раздавать деньги тем, кому они не нужны — это просто предлагать тратить бюджетные деньги впустую, что я считаю неправильным»."Не надо забывать, что у нас есть семьи с детьми олигархов, чиновников с большими зарплатами, депутатов, губернаторов, судей, топ-менеджеров корпораций и прочих, кому эти деньги придут, но они явно не нужны, поэтому адресность должна быть", - отметил депутат.