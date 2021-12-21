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Деньги веером: в Госдуму внесен законопроект о выплатах 10 тыс. руб. семьям с детьми

Деньги веером: в Госдуму внесен законопроект о выплатах 10 тыс. руб. семьям с детьми (1 фото)

Автор:
21 декабря 2021 15:14
Сообщество : Политика
Метки: 10 тысяч   Справедливая россия   выплаты семьям   госдума   дети   законопроект   
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В Госдуму РФ внесен интересный законопроект, который предусматривает ежемесячную выплату 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет. Авторами законопроекта являются депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».

Документ размещен в электронной базе Госдумы. Уточняется, что он направлен на защиту семей с детьми, как наименее защищенной группы граждан. Теоретически выплаты могут охватить до 60 млн россиян, а объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год, - подсчитали справедливороссы.

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Ввести нововведение предлагают с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года.

Заведомо провальный законопроект уже подвергся критике парламентариев.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT предложила вначале провести оценку целесообразности такого нововедения: «Я бы обратила внимание на то, что сегодня по поручению президента и в условиях национального проекта «Демография» семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, имеют поддержку государства», — подчеркнула депутат. «Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал коллегу, назвав в разговоре с «Лентой.ру» законопроект слишком затратным: "Раздавать деньги тем, кому они не нужны — это просто предлагать тратить бюджетные деньги впустую, что я считаю неправильным»."Не надо забывать, что у нас есть семьи с детьми олигархов, чиновников с большими зарплатами, депутатов, губернаторов, судей, топ-менеджеров корпораций и прочих, кому эти деньги придут, но они явно не нужны, поэтому адресность должна быть", - отметил депутат.

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Метки: 10 тысяч   Справедливая россия   выплаты семьям   госдума   дети   законопроект   
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7k
KarabasBarabas 2 часа назад
Обычный популизм и ничего более.
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kosterok 49 секунд назад
Хоть кто-то в госдуме предлагает законы социальной направленности. Понятно, что его не примут, но единоросы, правительство и президент вообще не чешутся в эту сторону, для них любые траты на население - это пустые траты денег.
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10
Никита Казанцев 23 минуты назад
Многодетная алкашня декаду квасить будет благодаря ентим дебилам
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155
Z Z Полчаса назад
Я - за! Перестаньте платить мироновским придуркам и на эти деньги лучше детский сад постройте.
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2k
Буратино Полчаса назад
Слышали-слышал, ну и кого порадует касарь, в который превратится эта десятка через пару месяцев массовой постоянной раздачи?
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1k
Сергей Иванов Полчаса назад
Главное прокукарекать громко, а потом, или шах помрет, или осел издохнет.
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3k
Aristarx 39 минут назад
А чО так мало!?
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3k
portroy 40 минут назад
Хотите помочь всем? Снижайте НДФЛ на зарплаты до 30тыр до 0, поднимайте НДФЛ на зарплаты от 300тыр до 17% в между делайте градацию 5,10,13% Собирать, слава богу уже умеете, дайте теперь бедным получить денег.
Отмените НДС, и отдайте акцизы в региональные бюджеты. Чтобы в условном Брянске тоже дороги улучшались и медицина, а не только в Москве. В новом бюджете, кстати ровно наоборот решили((
Сам я, к слову в Москве и зарплата у меня не маленькая, но если не делать то что выше написано, то раньше или позже стране настанет кирдык, ИМХО.
PS и купите в думу калькулятор, по 10К в месяц на 60 млн чел - это 7.2 триллиона в год(или 30% от расходной части бюджета на 2022год), а не миллиарда, как в статье, стыдоба!
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1k
Glassy 51 минуту назад
Слышали, слышали из ккаждого утюга и Стариков об этом часто говорит. Но ни разу я не услышал, откуда они собираются на все это взять деньги? Рисовать мы не умеем, да и рисование не приведет ни к чему. Остается только пустить весь расходный бюджент РФ на это мероприятие. И раздать всем по 10 тысяч в месяц, вот просто всем и нет бюджета.
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4k
Андрей 59 минут назад (изменен)
а за чей счёт? Уже денег раздали народу, а потом всё взлетело в цене, инфляции... Так и будем перекладывать из левого в кармана в правый?
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20k
мистер Конвей Твитти Час назад
Обсчитались чуток,справедливые вы наши - по 10 000 рублей в месяц на 60 000 000 человек это не 7,2 миллиарда рублей в год, а 7,2 триллиона.А это значит,что предложение носит стопроцентно поверхностно-популистский характер.Они знают,что никакого закона не будет.Мы тоже это знаем.Для чего весь этот цирк х.з...
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
Ну как бы с одной стороны хорошо, с другой - мои налоги пойдут на содержание чьих-то детей, ко мне никакого отношения не имеющих. Вместо например улучшения медицинского обслуживания в гос. поликлинике, ремонта дорог, уборки снега во дворе и многих других вещей, которые в той или иной степени меня все же касаются.
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21k
Ego sum qui sum Час назад
CCCР учил граждан ловить рыбу,
нынешнее государство рыбные объедки с барского стола кидает...
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4k
Севастьян Час назад
Пенсионеры как обычно надеются не на государство,а на мусорные просрочки перед праздником.
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281
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Хорошая идея. Но надо исключить цыганьё и чурок из этого проекта.
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281
Сигизмунд Лазаревич Нанук Паналык Час назад
ну хоть кому то
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