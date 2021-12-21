Деньги веером: в Госдуму внесен законопроект о выплатах 10 тыс. руб. семьям с детьми

В Госдуму РФ внесен интересный законопроект, который предусматривает ежемесячную выплату 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет. Авторами законопроекта являются депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».
Документ размещен в электронной базе Госдумы. Уточняется, что он направлен на защиту семей с детьми, как наименее защищенной группы граждан. Теоретически выплаты могут охватить до 60 млн россиян, а объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год, - подсчитали справедливороссы.
Ввести нововведение предлагают с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года.
Заведомо провальный законопроект уже подвергся критике парламентариев.
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT предложила вначале провести оценку целесообразности такого нововедения: «Я бы обратила внимание на то, что сегодня по поручению президента и в условиях национального проекта «Демография» семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, имеют поддержку государства», — подчеркнула депутат. «Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются".Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал коллегу, назвав в разговоре с «Лентой.ру» законопроект слишком затратным: "Раздавать деньги тем, кому они не нужны — это просто предлагать тратить бюджетные деньги впустую, что я считаю неправильным»."Не надо забывать, что у нас есть семьи с детьми олигархов, чиновников с большими зарплатами, депутатов, губернаторов, судей, топ-менеджеров корпораций и прочих, кому эти деньги придут, но они явно не нужны, поэтому адресность должна быть", - отметил депутат.
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Отмените НДС, и отдайте акцизы в региональные бюджеты. Чтобы в условном Брянске тоже дороги улучшались и медицина, а не только в Москве. В новом бюджете, кстати ровно наоборот решили((
Сам я, к слову в Москве и зарплата у меня не маленькая, но если не делать то что выше написано, то раньше или позже стране настанет кирдык, ИМХО.
PS и купите в думу калькулятор, по 10К в месяц на 60 млн чел - это 7.2 триллиона в год(или 30% от расходной части бюджета на 2022год), а не миллиарда, как в статье, стыдоба!
Считаю надо конкретным семьям помогать,а не этим уродам.Детей забирать в дет дом и непосредственно на их счё переводы делать.Всей страной скидываемся таким родителям на бухлишко и без заботное существование ....
А так у бабушек на скамейках все кругом нарком*аны и про*сти*тутки.
нынешнее государство рыбные объедки с барского стола кидает...
ссср уже нет 30 лет, а граждане все уверены что кто то им должен чето дать
Ну кроме семей этих самых депутатов...