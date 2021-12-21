Приходит муж домой к жене и сообщает ей: "Меня сегодня уволили... Трижды!" Жена рада, муж рад, а на следующий день история повторяется. Что это, новости из параллельной вселенной? Такая ситуация была возможна в нашей родной вселенной, только очень давно.

В начале XX века в крупнейшем в Чикаго универмаге Маршалла Филда существовала должность "уволенный человек" (fired man). Это американский аналог зицпредседателя Фунта, только "уволенный" не рисковал сесть в тюрьму. Впервые описание такой работы появилось в 1910-х в журнальной статье под названием "Выполняем заповедь Маршалла Филда". Предприниматель Маршалл Филд известен своими новациями в розничной торговле. Это ему приписывают фразу "Клиент всегда прав" (та самая заповедь Филда). Он ставил во главу угла интересы покупателя, а вот интересы продавца его мало волновали, поэтому он был категорически против профсоюзов работников торговли. Самая гениальная придумка Филда - кафе в торговом центре. Это новшество резко увеличило продажи за счёт того, что богатым дамам, главным клиентам Marshall Field's, больше не надо было ехать домой на обед. В то время даме обедать одной было не принято, поэтому ей приходилось прерывать покупки. А выпить кофе с пирожным у барной стойки в чайной, после чего продолжить покупки, не возбранялось.

Так вот, когда покупательница была недовольна товаром или сервисом, профессионального козла отпущения прилюдно увольняли как ответственного за всё плохое. И клиент оказывался прав, и "уволенный" при работе.