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Песня, не замеченная в мире, стала хитом в СССР. «Не было печали, просто уходило лето»

Песня, не замеченная в мире, стала хитом в СССР. «Не было печали, просто уходило лето»

Автор:
12 сентября 2022 10:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Не было печали   песня   просто уходило лето   хит   
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Яркий поп-дуэт Baccara — испанский ответ на европейскую диско-моду середины 1970-х. Талантливые девушки Майте Матеос и Мария Мендиола встретились и познакомились на гастролях. В начале карьеры они выступали в ночных клубах с каверами ABBA и Boney M и устраивали шоу с элементами фламенко в отеле на острове Фуэртевентура.

Возможно, мир не узнал бы о Baccara, если бы девушек не заметил продюсер из Голландии Рольф Соя, работающий на лейбл RCA. Рольф сразу приступил к работе с двумя красотками, пригласив для сотрудничества композитора Франка Досталя. Он же предложил и имя проекта Baccara, происходящее от названия сорта розы, которая стала символом дуэта.


Первый же сингл — диско-конфетка с чувственными придыханиями «Yes Sir, I Can Boogie» — достиг крупного успеха в 1977 году, заняв первое место в чартах Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландов и других стран. Особенно песню полюбила публика в Швеции: Baccara продержались на вершине двадцать недель!


Песня со второй стороны пластинки «Cara Mia» не произвела особого эффекта на европейских слушателей. Симпатичный, но довесок... Между тем, в СССР ей была уготована особая судьба!


В 1979 году альбом «Музыкальный глобус», записанный ВИА «Весёлые ребята» в преддверии московской Олимпиады, стал настоящей сенсацией. На него попал русскоязычный кавер «Cara Mia» под названием «Уходило лето» в исполнении Людмилы Барыкиной.

Как водится, указание авторства превратилось в детектив. На советской пластинке упоминается некий Л. Жаке (плюс русский текст В. Лугового). Авторами же являются Rolf Soja и John O'Brien-Docker.


Тем временем, Baccara стремительно набирали популярность, их песни крутились на радиостанциях Европы, они были частыми гостями популярных передач и шоу. В 1978 году дуэт представила Люксембург на конкурсе «Евровидение» с песней «Parlez-vous francais?», заняв 7-е место:


Записанная в следующем году «The Devil Sent You To Laredo» принесла группе феноменальный успех: хит можно было услышать абсолютно везде, он стал одной из самых любимых песен не только в Европе, но и в СССР, где к началу 1980-х музыка Baccara уже успела завоевать любовь миллионов слушателей:


...А потому и песня «Уходило лето» никуда не уходила. В 1996 году Профессор Лебединский и группа «Русский размер» записали прыгучую техно-пародию уже на версию «Весёлых ребят». Превратив «Я тебя люблю» в «Я тебя убью»:


Присоседился к песне и «король ремейков». Филипп Киркоров спел новый вариант «Уходило лето» в программе «Старые песни о главном» в ночь с 31 декабря 1996 на 1 января 1997 года:


Чуть позже вместе с Baccara с «Уходило лето» выступила группа «Лицей»:


В 1980-е годы обе участницы дуэта пришли к решению начать сольную карьеру. В итоге обе по-своему реформировали Baccara. 11 сентября 2021 года «половинка» той самой, оригинальной «Баккары» Мария Мендиола покинула этот мир.


Источник:

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Метки: Не было печали   песня   просто уходило лето   хит   
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5  комментариев
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7k
ron Час назад
А что ж самую забойную песню не упомянули?
Ссылка youtu.be
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740
Lexx 19 минут назад
Я эту песню слышал только в исполнении "Русского размера", думал это их песня, а оно оказывается, вот оно как.
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−9
ЛехаЧифирь 37 минут назад
В СССР 70-х очень часто копировали зарубежные песни.
Я вспоминаю 1978 первая группа пионерского лагеря. В радиоузле всего две пластинки, одна с пионерскими песнями, а вторая с хитом "Синий Сини иней", и ежедневно мы слышали эту песню до 30 раз.. Лишь через много лет я услышал оригинал " One way ticket" Бони Эм.
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1k
SHAGREEN 54 минуты назад
Хрена себе, раньше "Евровидение" приличным было?
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