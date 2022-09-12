Песня, не замеченная в мире, стала хитом в СССР. «Не было печали, просто уходило лето»

Песня со второй стороны пластинки «Cara Mia» не произвела особого эффекта на европейских слушателей. Симпатичный, но довесок... Между тем, в СССР ей была уготована особая судьба!

В 1979 году альбом «Музыкальный глобус», записанный ВИА «Весёлые ребята» в преддверии московской Олимпиады, стал настоящей сенсацией. На него попал русскоязычный кавер «Cara Mia» под названием «Уходило лето» в исполнении Людмилы Барыкиной.



Как водится, указание авторства превратилось в детектив. На советской пластинке упоминается некий Л. Жаке (плюс русский текст В. Лугового). Авторами же являются Rolf Soja и John O'Brien-Docker.