Песня, не замеченная в мире, стала хитом в СССР. «Не было печали, просто уходило лето»

Записанная в следующем году «The Devil Sent You To Laredo» принесла группе феноменальный успех: хит можно было услышать абсолютно везде, он стал одной из самых любимых песен не только в Европе, но и в СССР, где к началу 1980-х музыка Baccara уже успела завоевать любовь миллионов слушателей: