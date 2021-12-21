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Тот еще квест, или почему в старых домах Санкт-Петербурга такая странная нумерация квартир

Тот еще квест, или почему в старых домах Санкт-Петербурга такая странная нумерация квартир (9 фото)

Автор:
21 декабря 2021 11:11
Сообщество : Жить в России
Метки: история   квартиры   нумерация   санкт-петербург   
1002
9
Те, кто пытался найти квартиру по нужному адресу в старом питерском доме, знает, что порой это сделать не просто сложно, а архисложно. Обычная логика тут не работает, потому что номера квартир могут идти не по порядку, и можно проблуждать битый час, прежде чем обнаружишь искомое. Почему все так и какой смысл в этой абракадабре?
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Метки: история   квартиры   нумерация   санкт-петербург   
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19k
shevanez 3 часа назад
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Хансон Абадир Полчаса назад
Из года в год этот пост как мантра
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2k
Past Час назад
Сталкивался с похожим в Москве, метро Спортивная. Трехэтажные дома с последующей надстройкой двух этажей. Нумерация квартир с первого по третий, а на 4-5 этажах заново с окончания нумерации квартир в доме. Условно 5 подездов 4 квартиры на этаже(3 этажа 60 квартир) после надстройки нумерация идет в первом подъезде: 1э 1-4. 2э 5-8. 3э 9-12. 4э 60-63. 5э 64-67.
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13k
Владислав Грецов Час назад
21 век...а коммуналки все еще живы....во многих ремонт с 19 века не делался....зато Россия - щедрая душа помогает всем...кому стоит и кому не стоит тоже....
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4k
Олег Данилов Час назад
да у них, у петербуржцев и в хрущевках то бардак. все нормальные дома квартиры по часовой/справа на лево нумеруют. Нет в Питере надо выпендрится все наоборот
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8k
Злокрыс 2 часа назад
пойду поменяюсь с кем-нибудь номером квартиры
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171
Шурман 3 часа назад
У нас такой же квест , мне легче самому спуститься чем обьяснить какой лифт вызывать и как выйти .
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