Тот еще квест, или почему в старых домах Санкт-Петербурга такая странная нумерация квартир

А уж после революции, когда доходные дома национализировали, потребность в жилье выросла во много раз. Крупные комнаты большой площади делили на несколько отдельных, в которые заселяли совершенно разных людей. Так возникли коммунальные квартиры - некоторые из них существуют в Санкт-Петербурге и по сей день.

Вот тут-то и началась чехарда с нумерацией. Каждая отдельная комната получала свой номер. Как выкручивались из положения? К примеру, в 57-квартирном доме квартира на втором этаже изначально была под номером 2,, ее делят на три отдельные комнаты, одна из которых сохраняет прежний номер (№2), а другие нумеруются как 58 и 59. Таком образом, соседние комнаты-квартиры уже идут не попорядку.