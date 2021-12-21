Тот еще квест, или почему в старых домах Санкт-Петербурга такая странная нумерация квартир

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Те, кто пытался найти квартиру по нужному адресу в старом питерском доме, знает, что порой это сделать не просто сложно, а архисложно. Обычная логика тут не работает, потому что номера квартир могут идти не по порядку, и можно проблуждать битый час, прежде чем обнаружишь искомое. Почему все так и какой смысл в этой абракадабре?
Старые дворы-колодцы Санкт-Петербурга - уникальные по всем параметрам места. Здесь своя атмосфера, припитанная духом истории, и даже нумерация квартир не такая как везде. Стоит только взглянуть на придомовые таблички, чтобы убедиться: Питер - это не для средних умов!
Интересно, что путаница возникает не только с нумерацией квартир. В некоторых домах парадные расположены с улицы, в иных - со двора, поэтому незнакомцу может показаться, что пропущены не только отдельные квартиры, но целые подъезды. Почему так?
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Стоит вспомнить, что большинство домов, оставшихся с давних времен, в XIX веке строились как доходные. Земля была дорога, потому возводили строения не только на улице, но и на дворовой территории (прямо как сейчас). Земля и дома принадлежали состоятельным людям, которые умели считать деньги. Так появились знаменитые дворы-колодцы. Многоквартирные застройки сдавались внаем.
Самые дорогие квартиры располагались, как правило, на 2-х этажах в домах, выходивших главным фасадом на улицу. Понятное дело, что это жилье было по карману лишь состоятельным господам. Площадь квартир была велика, поэтому на весь дом таких квартир было 1-2-3.
Этажами выше жилье нанимали люди менее солидные. А уж ближе к чердаку и вовсе селились студенты и бедные чиновники. Квартиры там были крохотными, скорее похожими на шкаф-пенал.
Самые дорогие квартиры располагались, как правило, на 2-х этажах в домах, выходивших главным фасадом на улицу. Понятное дело, что это жилье было по карману лишь состоятельным господам. Площадь квартир была велика, поэтому на весь дом таких квартир было 1-2-3.
Этажами выше жилье нанимали люди менее солидные. А уж ближе к чердаку и вовсе селились студенты и бедные чиновники. Квартиры там были крохотными, скорее похожими на шкаф-пенал.
Чаще всего у дома было две лестницы: парадная или чёрная. И изначально нумерация квартир шла по порядку (кстати, нередко квартиры с заходом с одной лестницы нумеровали четными числами, с другой - нечетными).
В XIX веке Петербург был столицей России, поэтому в город постоянно приезжало огромное количество жителей из других регионов. Население Питера росло, люди искали жилье. Уже тогда домовладельцы начинали делить квартиры, уплотняя площадь новыми комнатушками, а также селить людей в помещения, ранее для этого не предназначавшиеся. Заняты были даже чердаки, флигели. Конечно, каждая такая эрзац-квартира получала свой порядковый номер, который никак не соответствовал номеру соседней квартиры.
А уж после революции, когда доходные дома национализировали, потребность в жилье выросла во много раз. Крупные комнаты большой площади делили на несколько отдельных, в которые заселяли совершенно разных людей. Так возникли коммунальные квартиры - некоторые из них существуют в Санкт-Петербурге и по сей день.
Вот тут-то и началась чехарда с нумерацией. Каждая отдельная комната получала свой номер. Как выкручивались из положения? К примеру, в 57-квартирном доме квартира на втором этаже изначально была под номером 2,, ее делят на три отдельные комнаты, одна из которых сохраняет прежний номер (№2), а другие нумеруются как 58 и 59. Таком образом, соседние комнаты-квартиры уже идут не попорядку.
Вот тут-то и началась чехарда с нумерацией. Каждая отдельная комната получала свой номер. Как выкручивались из положения? К примеру, в 57-квартирном доме квартира на втором этаже изначально была под номером 2,, ее делят на три отдельные комнаты, одна из которых сохраняет прежний номер (№2), а другие нумеруются как 58 и 59. Таком образом, соседние комнаты-квартиры уже идут не попорядку.
В постсоветское время, когда разрешили приватизацию жилья, состоятельные люди выкупали все отдельные комнаты одной квартиры, чтобы объединить площадь. В таком случае какой-то из номеров на табличке просто исчезал, т.к. прежней квартиры больше не существовало.
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Еще крутые истории!
Метки: история квартиры нумерация санкт-петербург
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