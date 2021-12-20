Как в викторианскую эпоху отмечали Рождество

Рождество и Новый год всегда обрастали множеством символов. Новогодняя ель, игрушки, пряники. В Англии большинство символов и традиций Рождества берут свое начало во времена правления королевы Виктории. Рассказываем, что современное Рождество взяло с той поры.
В викторианской Англии было принято отмечать самый важный праздник в кругу семьи. Были все атрибуты: Рождественская ель, подарки, открытки и хлопушки.
Рождественская ель
Популяризировала традицию украшать ель на Рождество именно королева Виктория. В 1848 году газета The Illustrated London News опубликовала гравюру с изображением королевской семьи с детьми рядом с высокой и богато украшенной елью. Там же, под елкой, лежали игрушки и подарки для детей.
Именно супруг королевы, принц Альберт, первым приобщил Великобританию к германской традиции наряжать елку.
Хотя дерево впервые установили в Виндзорском замке еще в начале XIX века по распоряжению королевы Шарлотты, жены короля Георга III, которая также приехала в Англию из Германии, именно гравюра возымела наибольший эффект над народом. С тех пор ветви дерева начали украшать игрушками, сладостями и свечами.
Затем, когда индустриализация зашагала по Англии, началось массовое изготовление елочных игрушек, и такие украшения стали доступны всем желающим, а не только толстосумам. Первая реклама игрушек вышла в 1853 году.
Подарки
До королевы Виктории подарками в Англии обменивались на Новый год, а не на рождество, прямо как в России сейчас. Но в викторианскую эпоху Рождество стало самым главным праздником, поэтому подарки теперь дарились вечером 24 декабря, в Сочельник. А раньше это было 25 декабря, в день праздника.
Королева Виктория советовала не заворачивать подарки в красочную упаковку, а просто дарить их открытыми. Притом стояли они под елкой, поэтому найти их было бы очень тяжело, если бы не этикетки с именем того, кому предназначались подарки.
Детям, как правило, дарили игрушки, а взрослым полагались изящные и дорогие вещи: картины, скульптуры, украшения и различные диковинки. Все прямо как сейчас.
Также в королевской семье было принято поощрять многочисленных слуг: Виктория и Альберт спускались на нижние этажи замка и дарили подарки персоналы. Им полагались книги, одежда и различные деликатесы. Личной свите же доставались роскошные наряды и различные ценности.
В богатых семьях тоже дарили дорогостоящие подарки: для детей, опять же, игрушки, а взрослым – все, на что хватало денег и фантазии.
Здесь свою роль тоже сыграла индустриализация: средний класс тоже мог порадовать детей игрушками. А вот дети из бедных семей, как правило, получали в рождественский чулок орехи, фрукты и сладости.
Открытки
Конечно, любой праздник – это бизнес, и это понимали уже тогда. В 1843 году выходит первая рождественская открытка, которую выпускает сэр Генри Коул тиражом в тысячу экземпляров. И успех настиг его сразу: сейчас это многомиллионная индустрия.
Хлопушки
Хлопушки – очень популярная рождественская традиция в Великобритании – тоже появились при Виктории. Первым хлопушки с сюрпризами придумал Том Смит. В 1860-х он отладил механизм «хлопка» и запустил свои изделия в продажу.
Тогда хлопушки были похожи на конфету, и тянуть за веревочки предполагалось с двух концов. И если сейчас в хлопушках, как правило, обычное конфетти, то тогда туда могли положить миниатюрные игрушки или даже ювелирные изделия.
Кушать подано
Ну что ж, подарки получены, хлопушки взорваны, пора и к столу?
А стол был разным. И чаще всего все дело было в деньгах. Чаще всего бедные семьи копили на праздничный стол целый год.
Как правило, у бедняков на главный в году ужин был гусь или говядина.
Люди побогаче брали индейку. Чаще всего – запеченую. И традиция запекать птицу, опять же, появилась в викторианскую эпоху. В качестве закусок шли пироги, картофель, десерт и супы. Но только если доходы были в порядке.
В королевской же семье ужин был шикарным. На него были приглашены близкие родственники, а детей отправляли спать до его начала.
Сохранилось даже меню банкета королевы в 1896-м году. Гостям подавали суп из черепахи и телятины, овощи, палтус с Голландским соусом, жареный морской язык, крокеты с беконом, запеченная индейка с сосисками, жареная свинина, стейк сирлойн, сливовый десерт, спаржа с соусом муслин, рисовый пудинг, говяжья вырезка, пирог с вальдшнепами, зельц, пирог с дичью и запеченная голова дикого кабана. Богато, не правда ли?
Также к меню добавлялись деликатесы, которые приходили к Виктории в качестве подарков от глав других государств. Николай II, например, посылал королеве роскошных осетров.
Забавы
Рождественские забавы известны и сейчас. Но в викторианскую эпоху они были, порой, весьма опасными. Кроме того, многим людям из рабочего класса только в эти дни разрешалось брать несколько выходных подряд, чтобы проведать семью.
Известно об одной травмоопасной игре. В центр стола ставится блюдо с вымоченном в крепком алкоголе изюме и поджигается. Задачей собравшихся за столом было вытащить одну или несколько изюминок и съесть их, не устроив пожара и без ожогов.
Часто играли и в салочки. Водящему, правда, завязывали глаза. Играли и в другую игру. Двум гостям с закрытыми глазами выдавали толстый рулон газеты, которой они должны были бить друг друга по голове.
Мальчишки же, которые возвращались из школ на праздники, часто расстреливали прохожих сухим горохом из окон своих экипажей.
Санта-Клаус
Да, это не древняя традиция, и началась она именно с времен правления Виктории. Один из камердинеров королевы наряжался в костюм святого Николая (он же Клаус) и развлекал детей. В 1870-х годах Санта-Клаус стал главным волшебником, который развозил подарки детям на санях.
А вы соблюдаете новогодние традиции?
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