Как в викторианскую эпоху отмечали Рождество

Детям, как правило, дарили игрушки, а взрослым полагались изящные и дорогие вещи: картины, скульптуры, украшения и различные диковинки. Все прямо как сейчас.

Также в королевской семье было принято поощрять многочисленных слуг: Виктория и Альберт спускались на нижние этажи замка и дарили подарки персоналы. Им полагались книги, одежда и различные деликатесы. Личной свите же доставались роскошные наряды и различные ценности.

В богатых семьях тоже дарили дорогостоящие подарки: для детей, опять же, игрушки, а взрослым – все, на что хватало денег и фантазии.