FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3862 поста • 942 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Человейник-гигант навис над Санкт-Петербургом

Человейник-гигант навис над Санкт-Петербургом (13 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:32
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   дом-гигант   история   кудрово   массовая застройка   санкт-петербург   факт   человейник   
2050
13
35 подъездов, 3708 квартир - гигантский человейник, построенный в районе Кудрово, наводит ужас даже на тех, кто привык к гримасам массовой застройки!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: вот это да!   дом-гигант   история   кудрово   массовая застройка   санкт-петербург   факт   человейник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Кирилл 2 часа назад
Удивительные застройщики:) Почему бы сразу не запланировать нормальную парковку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
610
Baklanavr 3 минуты назад
Посадить надо, кто это все разрешает. Итак перенаселенность районов крупных городов жуткая. Так еще на каждое свободное место тыкают эти уродские и неуютные многоэтажки. И это все на долгие десятилетия теперь. Никто их не снесет, никто не возьмет на себя ответственность избавить город от этого, и будут просто толпы людей в этом дерbме мучаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergei Ogarkov 4 минуты назад
Это область, а не район СПБ. Были времена, там люди двушку брали за 2 миллиона, когда в городе она стоила от 4-х. Вот и весь ответ. Мурино, Новое Девяткино, Парнас, сейчас таких заКАДышных человейников пруд пруди, с Кудрово начиналось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Клёст 15 минут назад
,,При всём богатстве выбора, другой альтернативы нет,,))
/У людей/
/Зачастую/
/К сожалению/
Вот и всё)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 24 минуты назад
Да уж...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий 38 минут назад
В самом СПб тоже хватает высоток с двором без света. Из ближайших к описываемому Ладожский парк.
Что касается количества квартир, так они хотя бы равномерно по подъездам (почти парадным :) ) распределены, а то мне попадались дома в которых по дюжине квартир на этаже в одном подъезде - в домофонах не хватает емкости, стоит по две вызывной панели на входе. А лифтов то всего три на подъезд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шлагбаумэн 46 минут назад
Да ёк-макарёк, полтора месяца назад уже это выкладывали. Авторша думала что не заметят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Михайло Потапыч 46 минут назад
Оставьте людей в покое. Они живут так, как им нравится.
На заглавном фото справа вверху стоят дома. Это позднесоветские панельки, тот самый Веселый Поселок, который известен далеко за пределами наших болот. Там городская прописка и метро пешком. Квартиры в этих домах стоят столько же или даже чуть дешевле, чем в этом человейнике.
Если этот человейник при помощи Хоттабыча перенести к тем домам, то есть, в Петербург из области, квартиры в нем будут в 1,5-2 раза дороже чем в окрестных панельках.
Таковы реальные предпочтения наших граждан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Эквадор Лоха 52 минуты назад
Я думал, в таких домах покупают квартиры только любители маршруток
...ну и спортсмены там всякие))))
Я думал, в таких домах покупают квартиры только любители маршруток ...ну и спортсмены там всякие))))Посмотреть
Я думал, в таких домах покупают квартиры только любители маршруток ...ну и спортсмены там всякие))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 2 часа назад
Жители Гонконга щас снисходительно улыбнулись бы прочитав этот пост)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
EE dima423 59 минут назад
Не долго нам до такого осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр dima423 44 минуты назад
На первом фотошоп, там всего 16 этажей - всё что выше Ctrl+C Ctrl+V
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту Великий подарок Мао: как в Китае поклонялись фрукту Хорошего должно быть много! Хорошего должно быть много! Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги Откуда взялся логотип технологии Bluetooth, и при чем тут викинги Житель Москвы вместо айфона получил болт Житель Москвы вместо айфона получил болт Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

302321



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
33 интересных факта о Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа на другие
10
185
33 интересных факта о Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа на другие
25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту
4
89
25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Школьные годы
1
14
Школьные годы
Mercedes-Benz 450SLC 5.0 — самый маловероятный раллийный автомобиль!
0
0
Mercedes-Benz 450SLC 5.0 — самый маловероятный раллийный автомобиль!
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#СССР#подборка#люди#интересное#питомцы#Исторические факты#Фотографии.
#фото#факты#дтп#аварии#в мире#сша#автомобили#автомир#еда#города
#интересно#прикол#животные#авто аварии#криминал#природа#картинки#красота#прикольные#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться