Человейник-гигант навис над Санкт-Петербургом

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35 подъездов, 3708 квартир - гигантский человейник, построенный в районе Кудрово, наводит ужас даже на тех, кто привык к гримасам массовой застройки!
Дом номер 1 на Областной улице в санкт-петербургском районе Кудрово - настоящий гигант. Его длина - 990 метров, высота - 25 этажей.
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Двор целиком занят машинами - ведь их у жильцов, по приблизительным подсчетам, не меньше 3000.
Во дворе есть детская площадка,а на первом этаже - медицинский центр, что очень уместно: ведь на 50 тысяч жителей Кудрово пока нет ни одной больницы - она только строится в районе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот и всё)
Что касается количества квартир, так они хотя бы равномерно по подъездам (почти парадным :) ) распределены, а то мне попадались дома в которых по дюжине квартир на этаже в одном подъезде - в домофонах не хватает емкости, стоит по две вызывной панели на входе. А лифтов то всего три на подъезд...
На заглавном фото справа вверху стоят дома. Это позднесоветские панельки, тот самый Веселый Поселок, который известен далеко за пределами наших болот. Там городская прописка и метро пешком. Квартиры в этих домах стоят столько же или даже чуть дешевле, чем в этом человейнике.
Если этот человейник при помощи Хоттабыча перенести к тем домам, то есть, в Петербург из области, квартиры в нем будут в 1,5-2 раза дороже чем в окрестных панельках.
Таковы реальные предпочтения наших граждан.