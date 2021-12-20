В Италии мошенник 13 лет притворялся слепым ради 170 000 евро

Мужчина был арестован в среду по подозрению в мошенничестве после того, как был замечен на самокате.

Мужчина из Палермо, Сицилия, с 2008 года получил пособие на сумму не менее 170 000 евро после того, как подтвердил, что он «полностью ослеп» в результате врожденного дефекта.

Когда мужчина продлил свои водительские права в 2018 году, несмотря на его предыдущее заявление, в дело вмешалась финансовая полиция Италии.

Во время наблюдения за автомобилем власти стали свидетелями того, как мужчина за рулем - одновременно набирая номер на телефоне - смотрел на витрины магазинов, гуляя по оживленному торговому центру и обучая свою дочь ездить на велосипеде.

Как сообщает Palermo Today, 40-летний мужчина был замечен на скутере без страховки, добавив, что этого человека прозвали Берлускони в честь бывшего премьер-министра Италии, у которого были проблемы с законом.