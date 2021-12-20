В Италии мошенник 13 лет притворялся слепым ради 170 000 евро

Мошенник из Италии, который утверждал, что был слепым и получил пособие в сумме 170 000 евро в течение 13 лет, был пойман после того, как его заметили за рулем и рассматривающим витрину магазина.
Мужчина был арестован в среду по подозрению в мошенничестве после того, как был замечен на самокате.
Мужчина из Палермо, Сицилия, с 2008 года получил пособие на сумму не менее 170 000 евро после того, как подтвердил, что он «полностью ослеп» в результате врожденного дефекта.
Когда мужчина продлил свои водительские права в 2018 году, несмотря на его предыдущее заявление, в дело вмешалась финансовая полиция Италии.
Во время наблюдения за автомобилем власти стали свидетелями того, как мужчина за рулем - одновременно набирая номер на телефоне - смотрел на витрины магазинов, гуляя по оживленному торговому центру и обучая свою дочь ездить на велосипеде.
Как сообщает Palermo Today, 40-летний мужчина был замечен на скутере без страховки, добавив, что этого человека прозвали Берлускони в честь бывшего премьер-министра Италии, у которого были проблемы с законом.
Этот человек уже имел дело с властями: он был приговорен к тюремному заключению сроком почти на 15 лет в первом случае в прошлом году за участие в группе, устроившей фальшивые дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат.
Дело находится на апелляции.
Несмотря на то, что он является владельцем СТО, он также получал так называемый «базовый доход» Италии, или ежемесячное социальное пособие, выплачиваемое беднейшим гражданам страны.
К слову, это не первый случай, когда человека, утверждающего, что он слепой, поймали с поличным.
По данным The Local, в 2013 году мужчина был арестован после того, как потребовал около 140 000 евро, заявив, что он слепой. Его поймали после того, как он заснял, как указывал дорогу, когда ходил по магазинам.
В новостях сообщалось, что только в июле 2013 года в Риме были арестованы 40 человек, претендующих на пособие по слепоте, после того, как полиция засняла их за рулем, за чтением газет и выполнением других повседневных дел.
Мошенничество с инвалидностью - широко распространенная проблема в Италии, особенно в южных регионах страны и на Сицилии.
Ежегодно следователи раскрывают тысячи дел, которые обходятся государству в миллионы.
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