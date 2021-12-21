«Джентльмены удачи»: любопытные моменты сценария, не попавшие в фильм

Великолепная комедия «Джентльмены удачи» на прошлой неделе отметила полувековой юбилей! 13 декабря 1971 года состоялась премьера, а в 1972 году фильм стал лидером кинопроката, собрав 65 миллионов зрителей. Среди советского кино за всю его историю «Джентльмены удачи» занимают 12 место по посещаемости. А на официальном канале «Мосфильма» в Yotube фильм занимает 9 место по просмотрам (27 миллионов за четыре года).
Здесь мы рассмотрим любопытные моменты литературного сценария «Джентльменов удачи», которые в фильм не попали, но для поклонников имеют интерес. Сценарий написали Виктория Токарева и Георгий Данелия, и ещё до окончательного утверждения он приобрёл популярность на студии, переходя из рук в руки.
Некоторые фразы, звучащие по-другому, я не рассматриваю. Естественно, что при съёмках диалоги меняются, актёры импровизируют, и фразы «шлифуются», приобретая наиболее оптимальное звучание.
В фильме заведующий детским садом Трошкин жил с мамой. В сценарии была ещё и бабушка. Интересно, какой у неё должен был быть возраст, если фронтовику Трошкину не менее сорока пяти лет?
Интересная деталь из жизни археолога Мальцева. В детстве он был беспризорником, и вспоминал, что это было прекрасное время. Так что в «Джентльменах удачи» целых два персонажа, которые вышли в люди из низов. Беспризорник стал профессором, а Мишка, товарищ Косого по детдому — инженером.
После выхода «Джентльменов удачи» жаргонные словечки стали особенно популярными, причём в самых разных слоях общества. Некоторые из этих слов возникли уже в процессе съёмок.
Помните, как в поезде инструктируют Трошкина? Нехороший человек — редиска, хороший человек — фрей-фея.
В сценарии было несколько иначе, но ближе к реальности. Нехороший человек — падла, хороший человек — зараза. Но начальство потребовало вычистить реальную «феню». Хотя слово «падла» всё же проскочило в моменте, когда Василий Алибабаевич уронил радиатор на ногу Трошкину.
Про Трошкина тоже могли сказать: «Он не может сесть»
«Гражданин судья! А он не может сесть!» — вы, конечно же, сразу вспомнили «Кавказскую пленницу» и Саахова, получившего заряд соли в мягкое место?
Так вот, точно так же можно было бы сказать и про Трошкина. После побега герои фильма должны были найти одежду и деньги в стоге сена. Поскольку приехали они не туда, то и сена не нашли. В сценарии сено всё-таки было, и пытаясь найти то, чего нет, Трошкин разворотил несколько ни в чём не повинных стогов. За что получил заряд соли из берданки сторожа. А Хмырь продемонстрировал образованность, вспомнив, что химический состав соли — это натрий хлор.
Доцент на поездах не ездил и на самолётах не летал
Помните, как четвёрка героев едет в Москву в ящике под вагоном? Оказывается, это не просто так! Дело в особенностях поведения настоящего Доцента. Вот что рассказал Славин Трошкину.
У вашего двойника странная привычка: он никогда не пользуется самолетами, не садится в поезд – он передвигается исключительно в ящиках под вагонами. И об этом знает воровской мир…
Поэтому, чтобы у Хмыря и Косого не возникло подозрений, пришлось путешествовать без удобств… Хоть не в растворе — и на том спасибо.
Ялта и голубой цыган
Как все помнят, Косой собирался после реализации шлема купить костюм, машину и уехать в Ялту. В сценарии он даже пел про неё:
Ялта, где растёт голубой виноград,
Ялта, где ночами цыгане не спят…
Али-Баба наслушался от Косого и стал петь эту песню на свой манер.
Ялта! Там живёт голубой цыган…
Сегодня звучит оригинально…
Костюм с отливом и с орденскими планками
Помните, как четвёрка пошла «на дело», а на самом деле Трошкин ограбил собственную квартиру? В фильме Трошкин входил в квартиру один, остальные стояли «на шухере» в подъезде (Али-Баба — во дворе). В сценарии в квартиру Трошкин вошёл с Косым, а когда пошёл в комнату, оставил того в столовой, считая, что поживиться там нечем.
Но Трошкин ошибся. За время ожидания Косой успел найти под сиденьем то, о чём мечтал — костюм с отливом! А ещё на костюме были орденские планки — как мы помним, Трошкин — участник Великой Отечественной войны.
Свой костюм на чужом плече Трошкин увидел только тогда, когда «джентльмены удачи» сбросили женскую одежду. Почти сразу Косой встретил своего товарища из детдома. Поэтому фразу «Вор он» Трошкин произносил с особым смыслом. После этого он сорвал с пиджака орденские колодки.
Шахматный поединок перерос в шантаж
Когда сгорел старый дом в Москве, «джентльмены удачи» поселились на даче профессора Мальцева за городом. И к ним неожиданно приехала дочь профессора (Наталья Фатеева). Так было в фильме.
В сценарии к ним приехала не дочь, а жена Мальцева, причём вместе с мужем. Она думала, что Хмырь и Косой — это фамилии. Чтобы как-то разрядить обстановку, Мальцев стал играть с Хмырём в шахматы на щелчки. Проигрывая раз за разом, профессор вошёл в азарт и сгоряча разругался с женой. На что та ему заявила:
Спасибо. Можешь идти встречать Новый год у Мельниковых или где тебе угодно. И я тебя очень прошу отныне не приставать ко мне ни со своими друзьями, ни со своим шлемом, ни со своим Александром Македонским.
После этих слов Хмырь подумал, что шлем находится у них, запер дверь и стал требовать три четверти стоимости. При этом он разбил вазу и настенные часы. В ответ на это Мальцев заявил, что шлема у него нет, потом сам разбил свой сервант и уехал, захватив дублёнку Косого (которая на самом деле профессорская).
В Али-Бабе сразу узнаётся Мкртчян
Образы Доцента-Трошкина и Косого придумывались под Евгения Леонова и Савелия Крамарова — это понятно сразу. Трошкин описывался как лысый толстяк. А у Косого даже прозвище — отсылка к физическому недостатку Крамарова (позже исправленному в Америке).
То, что Али-Бабу должен был играть Фрунзик Мкртчян — факт известный. Он не снялся в «Джентльменах удачи» только потому, что не мог в тот период выехать в Москву на длительный период съёмок. И когда читаешь в сценарии «чёрный, как жук, волосатый дядя с длинным носом», сразу представляется Мкртчян. Про нос там даже Славин шутил:
Что же они, по-вашему, сквозь шланг проскочили? У шланга автоцистерны диаметр двенадцать сантиметров, а у этого Али-Бабы один только нос – два метра!
Образ Хмыря создавался не под Вицина
А вот описание Хмыря к Георгию Вицину совсем не подходит. Причём здесь я имею в виду не образ (Хмырь — необычное амплуа для Вицина), а внешность. Цитата из сценария (сцена побега в цистерне с цементным раствором):
Когда машину встряхивало на ухабах, тяжелая волна накрывала Хмыря с головой – он был ниже других ростом.
А в сцене пробежки Хмырь описан как «лысый мужчина лет сорока».
Георгий Михайлович не лысел до конца жизни, и с ростом 1,74 был выше Леонова (1,65) и Крамарова (1,69).
Поэтому на роль Хмыря рассматривалось несколько кандидатов — Рудольф Рудин, Виктор Сергачёв, Лев Дуров. Вот Дуров как раз больше всех подходит под описание.
Но лучше Вицина эту роль никто бы не сыграл. Ведь Хмырь — не просто жулик, а опустившийся интеллигент. Как и Трус, другой знаменитый образ Вицина, хотя Трус и Хмырь — совершенно разные характеры (но деньги у соратников воровали и один, и другой). У него, возможно, дворянские корни (фамилия — Шереметьев), он играет на пианино, отличный шахматист, когда-то посещал театр… Вот это культурное прошлое больше всего подходит именно Вицину.
Это были детали литературного сценария «Джентльменов удачи», которые показались мне любопытными.
Источник:
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Плюс-минус 85-ть... вполне реально...