«Джентльмены удачи»: любопытные моменты сценария, не попавшие в фильм

Про Трошкина тоже могли сказать: «Он не может сесть»

«Гражданин судья! А он не может сесть!» — вы, конечно же, сразу вспомнили «Кавказскую пленницу» и Саахова, получившего заряд соли в мягкое место?



Так вот, точно так же можно было бы сказать и про Трошкина. После побега герои фильма должны были найти одежду и деньги в стоге сена. Поскольку приехали они не туда, то и сена не нашли. В сценарии сено всё-таки было, и пытаясь найти то, чего нет, Трошкин разворотил несколько ни в чём не повинных стогов. За что получил заряд соли из берданки сторожа. А Хмырь продемонстрировал образованность, вспомнив, что химический состав соли — это натрий хлор.

Доцент на поездах не ездил и на самолётах не летал

Помните, как четвёрка героев едет в Москву в ящике под вагоном? Оказывается, это не просто так! Дело в особенностях поведения настоящего Доцента. Вот что рассказал Славин Трошкину.

У вашего двойника странная привычка: он никогда не пользуется самолетами, не садится в поезд – он передвигается исключительно в ящиках под вагонами. И об этом знает воровской мир…

Поэтому, чтобы у Хмыря и Косого не возникло подозрений, пришлось путешествовать без удобств… Хоть не в растворе — и на том спасибо.

Ялта и голубой цыган

Как все помнят, Косой собирался после реализации шлема купить костюм, машину и уехать в Ялту. В сценарии он даже пел про неё:

Ялта, где растёт голубой виноград,

Ялта, где ночами цыгане не спят…

Али-Баба наслушался от Косого и стал петь эту песню на свой манер.

Ялта! Там живёт голубой цыган…

Сегодня звучит оригинально…

Костюм с отливом и с орденскими планками

Помните, как четвёрка пошла «на дело», а на самом деле Трошкин ограбил собственную квартиру? В фильме Трошкин входил в квартиру один, остальные стояли «на шухере» в подъезде (Али-Баба — во дворе). В сценарии в квартиру Трошкин вошёл с Косым, а когда пошёл в комнату, оставил того в столовой, считая, что поживиться там нечем.

Но Трошкин ошибся. За время ожидания Косой успел найти под сиденьем то, о чём мечтал — костюм с отливом! А ещё на костюме были орденские планки — как мы помним, Трошкин — участник Великой Отечественной войны.



Свой костюм на чужом плече Трошкин увидел только тогда, когда «джентльмены удачи» сбросили женскую одежду. Почти сразу Косой встретил своего товарища из детдома. Поэтому фразу «Вор он» Трошкин произносил с особым смыслом. После этого он сорвал с пиджака орденские колодки.

Шахматный поединок перерос в шантаж

Когда сгорел старый дом в Москве, «джентльмены удачи» поселились на даче профессора Мальцева за городом. И к ним неожиданно приехала дочь профессора (Наталья Фатеева). Так было в фильме.