Marvel опубликовали трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» после его слива

На днях неизвестные слили в сеть отрывок из финального трейлера к фильму «Человек-паук: Нет пути домой». Marvel после этого опубликовали официальный трейлер, но Том Холланд отметил, что создатели ещё не готовы к премьере трейлера.
В своём Twitter-аккаунте Marvel опубликовали официальный трейлер «Человек-паук: Нет пути домой» после того, как появился слив в сети. Неизвестные опубликовали отрывок из ролика, снятого на смартфон.
What just happened? Watch the official teaser trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/gitbLCniOd— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 24, 2021
Русский трейлер тоже появился в сети. В новом фильме про Питера Паркера вернутся злодеи из прошлых фильмов: доктор Октавиус и Гоблин. Отто Октавиуса сыграл актёр Альфред Молина, исполнивший эту роль в «Человеке-пауке 2» режиссера Сэма Рэйми. А началось всё с того, что Мистерио раскрыл личность Человека паука.
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После слива трейлера Том Холланд в комментариях своего аккаунта отметил, что создатели фильма ещё не готовы к премьере трейлера.
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