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Marvel опубликовали трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» после его слива

Marvel опубликовали трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» после его слива (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 11:20
Сообщество : Кино
Метки: ynews   Человек-паук: Нет пути домой   интересное   кино   кинофишки   трейлер   фото   человек паук   
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На днях неизвестные слили в сеть отрывок из финального трейлера к фильму «Человек-паук: Нет пути домой». Marvel после этого опубликовали официальный трейлер, но Том Холланд отметил, что создатели ещё не готовы к премьере трейлера.

В своём Twitter-аккаунте Marvel опубликовали официальный трейлер «Человек-паук: Нет пути домой» после того, как появился слив в сети. Неизвестные опубликовали отрывок из ролика, снятого на смартфон.

Русский трейлер тоже появился в сети. В новом фильме про Питера Паркера вернутся злодеи из прошлых фильмов: доктор Октавиус и Гоблин. Отто Октавиуса сыграл актёр Альфред Молина, исполнивший эту роль в «Человеке-пауке 2» режиссера Сэма Рэйми. А началось всё с того, что Мистерио раскрыл личность Человека паука.

После слива трейлера Том Холланд в комментариях своего аккаунта отметил, что создатели фильма ещё не готовы к премьере трейлера.

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Метки: ynews   Человек-паук: Нет пути домой   интересное   кино   кинофишки   трейлер   фото   человек паук   
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Елена Букреева Полчаса назад
Злодея Лепс что ли играет?
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Inter 4 минуты назад
Новая чушь
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