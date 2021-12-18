Фильм «Белые росы. Возвращение» - последняя роль Николая Караченцова в кино. Почему возвращение не удалось

Уже много написано о неудачных ремейках и продолжениях легендарных советских фильмов. Молодые режиссёры, а иногда и не очень молодые с постоянным упорством каждый раз пытаются переиграть уже ставшие для многих из нас святыми сюжеты советских фильмов полувековой давности.
А 2014 год стал рекордсменом по премьерам подобных ремейков: «Территория», «Вий», «Кавказская пленница!», а на киностудии «Беларусьфильм» еще и вышел фильм-продолжение знаменитой картины 1983 года «Белые росы».
Создатели нового фильма-продолжения, наверное, вдохновились достаточно успешным опытом своих московских коллег, выпустивших за несколько лет до этого коммерчески удачную кинокартину «Ирония судьбы. Продолжение».
Но повторить успех продюсеров первого канал белорусам не удалось. Хотя и наш фильм-продолжение «Иронии судьбы» лишь условно можно назвать успешным. В тот раз создатели смогли заработать деньги, но создать фильм, достойный, так и не удалось.
В белорусском же варианте не удалось заработать и денег. И я постараюсь высказать свою точку зрения, почему так случилось.
Во-первых, слабая работа сценаристов. Если уж решили не переигрывать известный сюжет, а написать его продолжение, то надо было постараться сделать это продолжение интересным. И если уж не по исполнению приблизиться к своему первоисточнику, то хотя бы написать увлекательную историю. В белорусском варианте фильма-возвращения интересной истории как таковой нет.
Во-вторых, кроме названия картины и имён главных героев совершенно отсутствует какая либо связь с настоящими «Белыми росами» - это просто другое кино.
В новом фильме старых персонажей играли совсем другие исполнители, хотя напрашивался вариант, что создатели пригласят прежних актёров, которые и по возрасту вполне подходили для этой затеи. Ведь можно было написать сюжет и использовать всё тот же легендарный состав: Геннадий Гарбук, Михаил Кокшенов, Станислав Садальский, Галина Польских. Но кроме Николая Караченцова в новом фильме никто из прежних исполнителей не появился.
Да и вообще создаётся впечатление, что создатели фильма просто попытались хайпануть на имени легендарного артиста. По крайней мере, я решил посмотреть этот фильм только чтобы увидеть Николая Петровича. И без слёз эпизод с его участием посмотреть не удалось. Надеюсь, что хотя бы актёрский гонорар был достойным и помог бюджету семьи легендарного артиста.
Но в целом фильм, конечно же, не удался. Впрочем, это и не удивительно, так как переиграть старую советскую комедию, это как написать вторую Джоконду – невозможно в принципе. И жаль, что современные кинорежиссёры это до сих пор не понимают.
Источник:
- Владимир Конкин: куда пропал Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя»
- Неизвестный "Властелин колец": факты о фильме
- 15 скрытых деталей в известных фильмах
- Сандра Буллок и Киану Ривз: идеальная пара, которой не было
- Как в прошлом звезды Голливуда снимались в кино под ядовитым асбестовым снегом
Понравилось49
------------------------------------------------------------
Жена стерва выжимала из артиста ВСЕ ! И она его убила падла
Бабы стервы прилипалы сколько талантливых артистов в гробы загнали в 90-х и т.д ..
А что касается ремейков, на подобных проектах давно пора поставить точку, хотя, всегда найдутся те, кто захочет потешить свои амбиции.