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Фильм «Белые росы. Возвращение» - последняя роль Николая Караченцова в кино. Почему возвращение не удалось

Фильм «Белые росы. Возвращение» - последняя роль Николая Караченцова в кино. Почему возвращение не удалось (8 фото)

Автор:
18 декабря 2021 15:19
Метки: Белые росы   Николай Караченцов   фильм   
1894
8

Уже много написано о неудачных ремейках и продолжениях легендарных советских фильмов. Молодые режиссёры, а иногда и не очень молодые с постоянным упорством каждый раз пытаются переиграть уже ставшие для многих из нас святыми сюжеты советских фильмов полувековой давности.

А 2014 год стал рекордсменом по премьерам подобных ремейков: «Территория», «Вий», «Кавказская пленница!», а на киностудии «Беларусьфильм» еще и вышел фильм-продолжение знаменитой картины 1983 года «Белые росы».

×
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Создатели нового фильма-продолжения, наверное, вдохновились достаточно успешным опытом своих московских коллег, выпустивших за несколько лет до этого коммерчески удачную кинокартину «Ирония судьбы. Продолжение».

Но повторить успех продюсеров первого канал белорусам не удалось. Хотя и наш фильм-продолжение «Иронии судьбы» лишь условно можно назвать успешным. В тот раз создатели смогли заработать деньги, но создать фильм, достойный, так и не удалось.

В белорусском же варианте не удалось заработать и денег. И я постараюсь высказать свою точку зрения, почему так случилось.


Во-первых, слабая работа сценаристов. Если уж решили не переигрывать известный сюжет, а написать его продолжение, то надо было постараться сделать это продолжение интересным. И если уж не по исполнению приблизиться к своему первоисточнику, то хотя бы написать увлекательную историю. В белорусском варианте фильма-возвращения интересной истории как таковой нет.

Во-вторых, кроме названия картины и имён главных героев совершенно отсутствует какая либо связь с настоящими «Белыми росами» - это просто другое кино.


В новом фильме старых персонажей играли совсем другие исполнители, хотя напрашивался вариант, что создатели пригласят прежних актёров, которые и по возрасту вполне подходили для этой затеи. Ведь можно было написать сюжет и использовать всё тот же легендарный состав: Геннадий Гарбук, Михаил Кокшенов, Станислав Садальский, Галина Польских. Но кроме Николая Караченцова в новом фильме никто из прежних исполнителей не появился.

Да и вообще создаётся впечатление, что создатели фильма просто попытались хайпануть на имени легендарного артиста. По крайней мере, я решил посмотреть этот фильм только чтобы увидеть Николая Петровича. И без слёз эпизод с его участием посмотреть не удалось. Надеюсь, что хотя бы актёрский гонорар был достойным и помог бюджету семьи легендарного артиста.

Но в целом фильм, конечно же, не удался. Впрочем, это и не удивительно, так как переиграть старую советскую комедию, это как написать вторую Джоконду – невозможно в принципе. И жаль, что современные кинорежиссёры это до сих пор не понимают.

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Метки: Белые росы   Николай Караченцов   фильм   
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587
Mixan 9 часов назад
Фильм «Белые росы. Возвращение» - последняя роль Николая Караченцова в кино. Почему возвращение не удалось
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Жена стерва выжимала из артиста ВСЕ ! И она его убила падла
Бабы стервы прилипалы сколько талантливых артистов в гробы загнали в 90-х и т.д ..
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2k
lekha-fil Час назад
На кой это было нужно делать?
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5k
a_komolow 2 часа назад
А что-нибудь нового придумать не могут?
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11k
кира 8 часов назад
Караченцова безумно жалко. Бывает такое, что когда человек возвращается в привычную обстановку, занимается любимым делом, функции его мозга восстанавливаются быстрее. Такую реабилитацию довольно часто рекомендуют врачи. Видимо, у Караченцова повреждения были настолько сильными, что возвращение к нормальной жизни оказалось невозможным.
А что касается ремейков, на подобных проектах давно пора поставить точку, хотя, всегда найдутся те, кто захочет потешить свои амбиции.
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41
Михаил Гребенюк кира 7 часов назад
когда человек возвращается в привычную обстановку, занимается любимым делом.это когда в дупелину бухой катаеться по москве?
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