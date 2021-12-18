Фильм «Белые росы. Возвращение» - последняя роль Николая Караченцова в кино. Почему возвращение не удалось

В белорусском же варианте не удалось заработать и денег. И я постараюсь высказать свою точку зрения, почему так случилось.

Во-первых, слабая работа сценаристов. Если уж решили не переигрывать известный сюжет, а написать его продолжение, то надо было постараться сделать это продолжение интересным. И если уж не по исполнению приблизиться к своему первоисточнику, то хотя бы написать увлекательную историю. В белорусском варианте фильма-возвращения интересной истории как таковой нет.