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В Москве на дорогостоящий Aurus с крыши свалилась глыба льда

В Москве на дорогостоящий Aurus с крыши свалилась глыба льда

Автор:
06 января 2023 12:13
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Автомобиль   Сосулька   видео   крыша   повреждения   
6256
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Что эти сосули себе позволяют?

Ледяная глыба упала на припаркованный Aurus в Москве. Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, повреждения автомобиль получил весьма серьёзные — досталось крыше и заднему стеклу.

Автор видео отмечает, что стоимость этого российского седана представительского класса около 40 млн рублей.

Очевидно, автомобиль принадлежит чиновнику, либо очень патриотичному бизнесмену. Напомним, что неделю назад от сорвавшейся с крыши глыбы льда едва не погиб генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров. Мужчина получил тяжёлую травму головы и сейчас находится в больнице. После этого случая многие комментаторы в соцсетях решили, что теперь-то можно не задирать голову опасаясь смертельных "осадков" с крыш — после проверок и штрафов службы ЖКХ, заставят дворников жить на чердаках, чтобы не допустить очередного ЧП. Но ожидания, как видим, не оправдались.

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Метки: Aurus   Автомобиль   Сосулька   видео   крыша   повреждения   
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66  комментариев
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2k
Walther 17 часов назад
Можно поздравить жителей дома с внеплановым повышением стоимости услуг ЖКХ.
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5k
perekrestok 7 часов назад
Ну по Москве хорошо что снег падает. Скоро и на крышах бордюры поставят и поливать будут круглый год. А так когда снег соберутся с крыш убирать, то опять потеплеет, или дождик все смоет. А машины страховая починит.
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2k
Pill 7 часов назад
У нас же всё нежданно нагрянуло
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1k
Сергей Борисов 7 часов назад
Задайтесь вопросом, а что тут ненормального?
Зима = сосульки. Что там еще - они вниз падают? Это итак ясно.
Следующий пункт пропустим и переходим к вопросу о том, возможно и нужно ли ликвидировать опасные сосульки.
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15k
жорик 9 часов назад
прикол, если это тачка того-же генерала
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33k
a.fey 10 часов назад
Москва. Аурусов развелось, сосульке некуда упасть!
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2k
Semen 11 часов назад
Без госномера, ну тогда и плевать...
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5k
Компьютер DELL монитором 12 часов назад
Сосулька я гляжу и номера отбила ....
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1
Mitsu Mit 12 часов назад
Теперь ВСЕ должны за ремонт...Не важно где живёшь - по-любому уже попал на бабло
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3k
Роман 14 часов назад
еще прикольно, что на таких тачках принципиально нет номеров.
на шкоде через дорогу есть...
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2k
Дмитрий 14 часов назад
сразу без номеров был или потом уже скрутили. чтоб не знали чья машина?
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864
Mr White Man 15 часов назад
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539
Царь 15 часов назад
Да уж, теперь Аурус дороже жизни людей? Автор, а когда эта вся поеьень с крыш убивает людей?
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469
Папай Царь 14 часов назад
вроде как, не имеете права... Если это в городе
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11k
Dmitry 15 часов назад
Я что-то не понял, или он должен быть шибко-прочным? Если его сосулька (пусть и большая) так раздолбала, то о какой защищенности может идти речь?
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180
Maxim Russo 15 часов назад
Это - КАРМА! "НАШИ люди на Аурусах в булошную не ездют..."
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1k
qwer 16 часов назад
Сосули в Санкт-Петербурге, а тут сосулька)
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507
Андерсен 16 часов назад
Нихрена себе сосулька, аж номера отвалились
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112
twincam 16 часов назад
да это не сосули, а сосулище.
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14k
_delphin_ 16 часов назад
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5k
livaneth 16 часов назад
Управляющая компания раскидает убыток по всем своим домам. Жильцы будут неприятно удивлены суммой в очередной платёжке.
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5k
Сергей Борисов 16 часов назад
Эх, ведь для борьбы с сосульками изо льда нужно лишь укладывать саморегулирующие нагревательные кабели в лотки и водостоки. При скромных затратах эффективное решение, но у нас для управляющих компаний такие пути слишком лёгкие, проще мигрантов загонять на крыши...
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