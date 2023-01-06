В Москве на дорогостоящий Aurus с крыши свалилась глыба льда

Что эти сосули себе позволяют?
Ледяная глыба упала на припаркованный Aurus в Москве. Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, повреждения автомобиль получил весьма серьёзные — досталось крыше и заднему стеклу.
Автор видео отмечает, что стоимость этого российского седана представительского класса около 40 млн рублей.
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Очевидно, автомобиль принадлежит чиновнику, либо очень патриотичному бизнесмену. Напомним, что неделю назад от сорвавшейся с крыши глыбы льда едва не погиб генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров. Мужчина получил тяжёлую травму головы и сейчас находится в больнице. После этого случая многие комментаторы в соцсетях решили, что теперь-то можно не задирать голову опасаясь смертельных "осадков" с крыш — после проверок и штрафов службы ЖКХ, заставят дворников жить на чердаках, чтобы не допустить очередного ЧП. Но ожидания, как видим, не оправдались.
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- В Мехико мощным градом уронило крышу супермаркета
- Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей
- Директор строительного предприятия решил показать, как убирать сосульки, и погиб под упавшей льдиной
Зима = сосульки. Что там еще - они вниз падают? Это итак ясно.
Следующий пункт пропустим и переходим к вопросу о том, возможно и нужно ли ликвидировать опасные сосульки.
на шкоде через дорогу есть...
За разъяснение спасибо.