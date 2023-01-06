В Москве на дорогостоящий Aurus с крыши свалилась глыба льда

Ледяная глыба упала на припаркованный Aurus в Москве. Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, повреждения автомобиль получил весьма серьёзные — досталось крыше и заднему стеклу.

Автор видео отмечает, что стоимость этого российского седана представительского класса около 40 млн рублей.