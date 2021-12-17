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С помощью лопаты можно чистить не только улицы: творения финна и других снежных художников

С помощью лопаты можно чистить не только улицы: творения финна и других снежных художников (15 фото)

Автор:
17 декабря 2021 12:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: из снега   интересно   красиво   магия   рисунки на снегу   
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Картины из снега сделанные человеком.


Архитектор и дизайнер из южной Финляндии Паси Видгрен несколько лет подряд делает огромные рисунки на застывшем озере.

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В этот раз ему удалось при помощи лопаты нарисовать огромную лису высотой в 90 метров.

Художник в качестве холста каждый год использует одно и то же озеро.

Прежде чем приступить к творческой работе с лопатой, мужчина проверяет толщину льда, и только после этого приступает к работе.

Завершив свое творение, Паси Видгрен поднимается на одну из прибрежных возвышенностей, чтобы сделать фотографии своей работы на память.

Несмотря на то, что спустя несколько снегопадов его творение исчезнет, ему нравится привлекать внимание людей к своим работам.

Художник надеется, что большие рисунки на снегу воодушевят людей выйти из своих домов и отправить на природу. Она бывает красивой даже зимой.

В предыдущие годы, мужчина при помощи лопаты рисовал медведя, сову, волка.

Впрочем, не только финн в зимнюю пору вооружается лопатой, чтобы творить.

Пользователи показали творения на снегу других снежных художников. Пусть они не все такие масштабные, но ничуть не уступают по красоте и таланту Паси Видгрену.

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Метки: из снега   интересно   красиво   магия   рисунки на снегу   
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au3 Час назад
"С помощью лопаты можно совершить не только чистые улицы"

Велик могучий русский языкА
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