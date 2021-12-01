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Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью

Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:58
Сообщество : Истории
Метки: Волейболист   Девушка   Роберто Каццанига   в мире   история   люди   обман   фото   
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Жизнь жестоко обошлась с 42-летним Роберто Каццанига (звездой волейбола), который в 2009 году выиграл для Италии на чемпионате золото. Он много лет жил с мыслью, что встречается с прекрасной бразильской моделью Майей, которая за это время стала его истинной любовью и невестой.

Правда, любимую Роберто лично никогда не видел — молодым людям было сложно встретиться из-за загруженных графиков. Однако снимков у мужчины было полно.

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Он тратил на Майю все деньги, отсылая ей роскошные подарки и украшения, купил ей даже автомобиль. Но больше всего денег уходило на лечение девушки — у неё были серьёзные проблемы с сердцем, поэтому периодически требовались дорогостоящие операции. Другой бы на его месте бросил девушку и поссорился с подругой Мануэлой, которая их познакомила, однако Роберто был влюблён по уши, пишет Mirror.


Его брат Данило рассказывал потом журналистам: "Однажды ночью я нашёл его в комнате. Он сидел и рыдал, держа в руках телефон. Он признался мне, что безумно любит одну девушку, но она может умереть, если ей не сделают операцию". Роберто занимал крупные суммы на лечение Майи, но товарищам мужчины по команде это всё казалось подозрительным. Столько лет — и ни одной встречи? Даже видеозвонка? Очень странно.


В итоге правда открылась, но Роберто был ею просто уничтожен. Оказалось, никакой Майи из Бразилии не существовало, а всё делала девушка из Сардинии, Италия, по имени Валерия. Мануэла, познакомившая Роберто с мошенницей, сама была аферисткой, придумавшей преступную схему. А фотографии "Майя" брала из инстаграма успешной бразильской супермодели и "ангела" Victoria's Secret Алессандры Амбросио. В общей сложности Роберто потратил на свою несуществующую любовь 709 тысяч евро (более 60 миллионов рублей) и теперь вынужден выплачивать огромные долги.

Источник:

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Метки: Волейболист   Девушка   Роберто Каццанига   в мире   история   люди   обман   фото   
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12  комментариев
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1k
Herr Mannelig 43 минуты назад
Вот кажется взрослый человек, должен кое что понимать. Неужели можно быть таким наивным или в истории что то не договаривают
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135
дядя Ваня 7 минут назад
Это похоже на полный бред. Отдавать деньги ни разу не видев человека даже по видеозвонку, получая взамен только фотки известной модели которая на каждом углу известна? Да ладно, не будьте идиотами, просто чувак занял бабосы, просрал их в казино или на шлюндр, а взамен придумал эту тупую историю
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39k
Олег 8 минут назад
значит я бессердечная скотина, когда ко мне девушка обратилась на сайте знакомств и попросила 2т.р на лекарство - я отказал
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3k
DyadyaSasha 10 минут назад
"Лох не мамонт - лох не вымрет". ®Мавроди
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29k
Snork Snorkoff 13 минут назад
Ну отдайте ему теперь Валерию Мануелу, может они не такая и страшная..
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972
Ян Полчаса назад
Лох не мамонт
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1k
Анна Анна Полчаса назад
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19k
SolomonA 44 минуты назад
Есть такая поговорка: "Если ты такой умный - почему ты не богатый?". Но тут обратный случай: "Если ты такой богатый - почему ты такой тупой?"
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8k
Злокрыс 45 минут назад
и перестал он верить в деда мороза в свои 42 годика.
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