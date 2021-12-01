Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью

Его брат Данило рассказывал потом журналистам: "Однажды ночью я нашёл его в комнате. Он сидел и рыдал, держа в руках телефон. Он признался мне, что безумно любит одну девушку, но она может умереть, если ей не сделают операцию". Роберто занимал крупные суммы на лечение Майи, но товарищам мужчины по команде это всё казалось подозрительным. Столько лет — и ни одной встречи? Даже видеозвонка? Очень странно.