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Почему на средневековых картинах младенцы выглядят как старики

Почему на средневековых картинах младенцы выглядят как старики (7 фото)

Автор:
17 декабря 2021 08:44
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картина   младенец   ребенок   средневековье   старик   
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Рассматривая полотна средневековых художников, можно заметить, что все младенцы на них написаны со взрослыми лицами. Нет ни пухлых детских щечек, ни больших распахнутых глаз, ни наивного взгляда.


Более того, многие портреты кому-то могут показаться жуткими и пугающими. Почему же так происходило? Неужели в то далекое время все малыши были похожи на стариков и выглядели иначе?


Утраченные знания

Как известно, рисовать люди начали еще до нашей эры, и с каждой новой эпохой это получалось у них все лучше. Люди, животные и предметы со временем стали выглядеть более приближенными к реальности. Мастера кисти экспериментировали, постоянно развивались, свои знания передавали ученикам.

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Однако в период Великого переселения народов, произошедшего в IV-VII столетиях, передача опыта прервалась. Так знания оказались утраченными. Молодым художникам пришлось заново учиться всему, самостоятельно познавая секреты живописи. Все это привело к тому, что люди, их фигуры и лица на картинах стали неестественными и непропорциональными. Это особенно заметно на полотнах XII-XIV веков. Кроме того, персонажи разных картин похожи друг на друга, словно их писали по какому-то шаблону. Отчасти это происходило потому, что о реализме и индивидуальности тогда даже не думали.


Однако нехватка знаний, отсутствие необходимого опыта и стремления написать портрет реалистично — это только несколько причин, почему в том числе и младенцы получались на картинах неестественными и непохожими сами на себя. В чем же еще было дело?


Отношение родителей к детям в Средние века

Разбираясь, почему младенцев писали такими жуткими, стоит обратить внимание на отношение к детям в целом в ту далекую эпоху. А оно было таково, что особой тяги и любви к малышам не испытывали. В большинстве обеспеченных семей только что родившегося ребенка сразу отдавали няням и кормилицам. Матери не принимали участия в уходе за малышом. Лишь когда тот становился чуть старше, отношение к нему менялось. Однако при этом с ним обращались как со взрослым, не делая никаких скидок на возраст.


Отношение к детям в Средние века кардинально отличается от современного. Зачастую, когда ребенок умирал, многие матери даже не скорбели по нему. Как бы ужасно и дико сегодня это ни звучало, но тогда к этому относились иначе. В то время женщины рожали часто — в этом заключалась их главная «задача». Поэтому ушедшего ребенка вскоре заменял другой. Хотя, конечно, были и исключения — матери, которые души не чаяли в своих чадах.


Такое отношение сказывалось и на том, что тогда не придавали значения индивидуальности ребенка, вплоть до того, что дети считались «бесполыми». И девочек и мальчиков одевали в платья. Это также можно заметить на полотнах той эпохи.


Взрослое лицо и один образ для всех

Средневековые художники нередко изображали на своих полотнах лики святых, в том числе детей из библейских сюжетов. Мастера кисти часто писали Иисуса в младенческом возрасте, сидящего на руках Девы Марии. Однако в ту далекую эпоху люди верили, что сын Божий уже при рождении имел идеальное тело, а черты его лица не менялись с ходом времени. Исходя из этой идеи, Иисуса изображали на иконах с лицом и волосами взрослого человека. Спустя какое-то время люди стали считать, что только так и можно рисовать младенцев. При этом выражение их лиц зачастую было строгим и несколько суровым. Лишь в XV-XVII веках младенцев и детей стали изображать на картинах иначе.


Художники Ренессанса показали истинную красоту младенцев

В эпоху Ренессанса большинство художников стали писать младенцев миловидными, причем зачастую лишний раз нарочно приукрашивая их детскую красоту. Хотя некоторые мастера кисти по-прежнему предпочитали придерживаться старых приемов. В эпоху Возрождения художники из ремесленников перевоплотились в творцов.


Кроме того, в тот период изменилось и отношение к детям. Их стали считать невинными созданиями, уделять им больше внимания, холить и лелеять. Вместе с этим рос спрос на семейные портреты. На памятной картине родители хотели видеть своих чад такими, какими те были на самом деле, и уж тем более не страшными стариками. Для позирования художникам малышей стали облачать в красивые наряды. Детские портреты занимали одно из самых лучших мест в доме. Так постепенно средневековая живопись была забыта. А в XIX веке и вовсе утвердился реализм.


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Метки: искусство   картина   младенец   ребенок   средневековье   старик   
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raael13 19 минут назад
Комментарий к фото
Они здесь похожи не на стариков, а на наркоманов...
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134
dacent 12 минут назад
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