Почему на средневековых картинах младенцы выглядят как старики

Более того, многие портреты кому-то могут показаться жуткими и пугающими. Почему же так происходило? Неужели в то далекое время все малыши были похожи на стариков и выглядели иначе?





Утраченные знания

Как известно, рисовать люди начали еще до нашей эры, и с каждой новой эпохой это получалось у них все лучше. Люди, животные и предметы со временем стали выглядеть более приближенными к реальности. Мастера кисти экспериментировали, постоянно развивались, свои знания передавали ученикам.