Я достаю из широких штанин: Госдума приравняла водительское удостоверение к паспорту

Номер водительских прав будет указываться в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Сейчас вспомогательными документами являются СНИЛС и ИНН.

Согласно документу, использовать водительские права для идентификации смогут не только крупные участники рынка ценных бумаг, но и операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды, пишет "АиФ".

Также для подтверждения достоверности сведений и их обновления указанные организации смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации. Однако это можно будет сделать только с согласия клиента или его представителя.

Кроме того, согласно новому законопроекту, физлица смогут платить страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиента, если сумма выплаты не превышает 40 тысяч рублей. Ранее такая возможность была доступна, только если страховая премия составляла менее 15 тысяч рублей.