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Я достаю из широких штанин: Госдума приравняла водительское удостоверение к паспорту

Я достаю из широких штанин: Госдума приравняла водительское удостоверение к паспорту (1 фото)

Автор:
16 декабря 2021 14:05
Сообщество : Факты
Метки: водительское   госдума   идентификация   паспорт   удостоверение   
2347
1

Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям использовать при проведении упрощенной идентификации водительские права как второй документ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Номер водительских прав будет указываться в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Сейчас вспомогательными документами являются СНИЛС и ИНН.

Согласно документу, использовать водительские права для идентификации смогут не только крупные участники рынка ценных бумаг, но и операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды, пишет "АиФ".

Также для подтверждения достоверности сведений и их обновления указанные организации смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации. Однако это можно будет сделать только с согласия клиента или его представителя.

Кроме того, согласно новому законопроекту, физлица смогут платить страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиента, если сумма выплаты не превышает 40 тысяч рублей. Ранее такая возможность была доступна, только если страховая премия составляла менее 15 тысяч рублей.

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Метки: водительское   госдума   идентификация   паспорт   удостоверение   
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23  комментария
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5k
Максим 2 часа назад
Логично и давно надо было сделать. Водительское удостоверение вполне себе подтверждает личность водителя, но вне автомобиля вдруг превращается в тыкву.
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50
kitdmuk_wqed Полчаса назад
Да всё равно придётся с собой паспорт таскать. Когда ещё это нововведение приживётся.. Ещё долго будут живы места и конторы, в которых сидят ТЁТКИ.
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3k
RALEXXX Полчаса назад
В Америке это вообще с незапамятных времён. Водительское удостоверение размером с кредитку. Носится в кошельке. Очень удобно.
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−8
15k
ВОВЧЕГ 40 минут назад
Это единственное хорошее, что эти падлы сделали за весь 2021 год.
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3k
portroy Час назад
хорошая новость, без тени иронии.
Правда уже почти везде можно фотку паспорта в телефоне показать, и так идентифицироваться, думаю году к 2036 и это узаконят))))
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469
zenon Час назад
Кто-то пустил слух, что аусвайсы тоже могут заменить во многих случаях паспорт. Так, как он не является советским документом. Ещё тогда Геббельс сказал - на веки вечные, гадом буду, мамой клянусь. Оказался прав.
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1k
K_II_T 2 часа назад
Ну теперь заживём!
Последние ограничения сняты.
Про почту особенно актуально.
Ещё в советском мультике посылку не отдавали. Так как паспорта не было
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69k
Пётровыч 2 часа назад
В России это только сейчас сделали?

У нас в разрушенной Эстонии водительские права уже более 10 лет как документ. С правами разве что заграницу летать нельзя. Более того, в машине не надо при себе иметь водительские права, страховку и техосмотр, даже ID иметь при себе не обязательно, главное помнить своё имя, фамилию и дату рождения, у ментов полная база данных.
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192
Faithless Пётровыч 2 часа назад
Сравнил блин законотворческую машину самого большого в мире многонационального государства и Эстонии.
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452
mironc Faithless 2 часа назад
Да, эта бескрайняя тундра принятие законов так тормозит, так тормозит!!
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