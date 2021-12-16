Я достаю из широких штанин: Госдума приравняла водительское удостоверение к паспорту

Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям использовать при проведении упрощенной идентификации водительские права как второй документ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Номер водительских прав будет указываться в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Сейчас вспомогательными документами являются СНИЛС и ИНН.
Согласно документу, использовать водительские права для идентификации смогут не только крупные участники рынка ценных бумаг, но и операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды, пишет "АиФ".
Также для подтверждения достоверности сведений и их обновления указанные организации смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации. Однако это можно будет сделать только с согласия клиента или его представителя.
Кроме того, согласно новому законопроекту, физлица смогут платить страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиента, если сумма выплаты не превышает 40 тысяч рублей. Ранее такая возможность была доступна, только если страховая премия составляла менее 15 тысяч рублей.
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Правда уже почти везде можно фотку паспорта в телефоне показать, и так идентифицироваться, думаю году к 2036 и это узаконят))))
Последние ограничения сняты.
Про почту особенно актуально.
Ещё в советском мультике посылку не отдавали. Так как паспорта не было
У нас в разрушенной Эстонии водительские права уже более 10 лет как документ. С правами разве что заграницу летать нельзя. Более того, в машине не надо при себе иметь водительские права, страховку и техосмотр, даже ID иметь при себе не обязательно, главное помнить своё имя, фамилию и дату рождения, у ментов полная база данных.