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В Сургуте подростка с ДЦП выгнали из автобуса

В Сургуте подростка с ДЦП выгнали из автобуса (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 13:28
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   дцп   кондуктор   конфликт   подросток   сургут   
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Водитель, видно, сильно торопился домой и проехал мимо остановки. А виноватым в этом оказался больной ребёнок.

В Сургуте водитель и кондуктор за несколько секунд умудрились продемонстрировать и халатность, и не знание правил поведения в автобусе. Подросток с ДЦП оказался виноватым в том, что водитель проехал мимо его остановки.


После того, как водитель всё-таки остановился на следующей, подросток попросил вернуть его обратно, но кондуктор пригрозила полицией и заявила, что ему нужно было подойти к дверям, чтобы водитель понял о его намерениях.

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«Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал „Выходи. Ты не стоял около двери“», - рассказала мать ребёнка Елена Ермакова.

Понятно, что ни кондуктор, ни водитель не могли знать, что у подростка проблемы дикцией и координацией движений, и он попросту не мог подойти к дверям или прокричать, чтобы водитель остановил транспорт.


Но дело в том, что он и не обязан был этого делать. По правилам, водитель должен останавливаться на каждой остановке, а пассажир может подходить к дверям транспорта только после его полной остановки.


В итоге подростку всё-таки пришлось выйти из автобуса и идти пешком лишний километр в 17-градусный мороз с тяжелым рюкзаком за спиной. В администрации Сургута пообещали разобраться в ситуации, а опубликованным видеороликом уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку.



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Метки: автобус   видео   дцп   кондуктор   конфликт   подросток   сургут   
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20k
Ego sum qui sum Час назад
Меня, вполне здорового и даже любящего походить пешком, тоже возмущает, когда водитель по своей прихоти не останавливается на остановке в заданном маршруте, а уж инвалиды и бабушки от таких вольностей страдают сильно
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2k
Moon24 Полчаса назад
Если на отановке никого нет и никто не выходит то останавливаться не обязательно . Если кто-то не предупредил о желании выйти то это его проблемы . И требование ехать обратно - верх наглости . Больные и недееспособные должны ездить с сопровождающими и не доставлять неудобства окружающим людям
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2k
kotkot Полчаса назад
Синдром вахтера налицо...
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612
Максим Максимов 37 минут назад
Вот ещё ДВА безработных нарисовались: воДЯТЕЛ и кондукТВАРЬ
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428
Василий 51 минуту назад
мне так нравится это.. пообещали! звучит!
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143
Мурчелло 57 минут назад
Что у этих людей в голове?Камеры,освещение в сми,суды.Неужели проблем мало.Оскатинились люди.И это печально.
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10k
myymoo Час назад
Выкинуть водилу и кондуктора в сугроб и пущай пешком п*здуют.
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18k
Serg2001 2 часа назад
Добрее надо быть друг к другу. Там зачтется. По крайней мере хочется в это верить.
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