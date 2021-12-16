В Сургуте подростка с ДЦП выгнали из автобуса

В Сургуте водитель и кондуктор за несколько секунд умудрились продемонстрировать и халатность, и не знание правил поведения в автобусе. Подросток с ДЦП оказался виноватым в том, что водитель проехал мимо его остановки.

После того, как водитель всё-таки остановился на следующей, подросток попросил вернуть его обратно, но кондуктор пригрозила полицией и заявила, что ему нужно было подойти к дверям, чтобы водитель понял о его намерениях.

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«Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал „Выходи. Ты не стоял около двери“», - рассказала мать ребёнка Елена Ермакова.