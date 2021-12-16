В Сургуте подростка с ДЦП выгнали из автобуса

Водитель, видно, сильно торопился домой и проехал мимо остановки. А виноватым в этом оказался больной ребёнок.
В Сургуте водитель и кондуктор за несколько секунд умудрились продемонстрировать и халатность, и не знание правил поведения в автобусе. Подросток с ДЦП оказался виноватым в том, что водитель проехал мимо его остановки.
После того, как водитель всё-таки остановился на следующей, подросток попросил вернуть его обратно, но кондуктор пригрозила полицией и заявила, что ему нужно было подойти к дверям, чтобы водитель понял о его намерениях.
«Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал „Выходи. Ты не стоял около двери“», - рассказала мать ребёнка Елена Ермакова.
На видеозаписи, сделанной подростком, видно, что кондуктор попыталась выбить телефон из рук парня и вытянуть его за руку из автобуса
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Понятно, что ни кондуктор, ни водитель не могли знать, что у подростка проблемы дикцией и координацией движений, и он попросту не мог подойти к дверям или прокричать, чтобы водитель остановил транспорт.
Но дело в том, что он и не обязан был этого делать. По правилам, водитель должен останавливаться на каждой остановке, а пассажир может подходить к дверям транспорта только после его полной остановки.
В итоге подростку всё-таки пришлось выйти из автобуса и идти пешком лишний километр в 17-градусный мороз с тяжелым рюкзаком за спиной. В администрации Сургута пообещали разобраться в ситуации, а опубликованным видеороликом уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку.
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