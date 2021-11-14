Мань-Пупу-нёр - столбы выветривания, или остатки мегалитического сооружения?

Это 7 каменных столбов - гигантов, высота которых от 30 до 42 м. Их еще называют "столбами выветривания", или "мансийскими болванами".

Ученые считают, что эти столбы были образованы в результате выветривания мягких горных пород. Напоминая огромных великанов, эти объекты в прошлом были сакральным местом для манси, где "жили духи". Существовало даже несколько похожих легенд, где храбрые воины воевали с огромными великанами, которые были наказаны силами природы и обращены в камень. Да, сами эти столбы издалека напоминают гигантские фигуры, немного напоминающие великанов.

В последнее время это, весьма труднодоступное место, набирает популярность для туризма. Это связано с тем, что Мань-Пупу-нёр занимает четвертое место среди чудес России.