Мань-Пупу-нёр - столбы выветривания, или остатки мегалитического сооружения?

Плато Мань-Пупу-нёр с языка манси переводится как "Малая гора идолов" расположено в Троицко-Печерском районе республики Коми, и считается одним из чудес нашей страны - России.
Это 7 каменных столбов - гигантов, высота которых от 30 до 42 м. Их еще называют "столбами выветривания", или "мансийскими болванами".
Ученые считают, что эти столбы были образованы в результате выветривания мягких горных пород. Напоминая огромных великанов, эти объекты в прошлом были сакральным местом для манси, где "жили духи". Существовало даже несколько похожих легенд, где храбрые воины воевали с огромными великанами, которые были наказаны силами природы и обращены в камень. Да, сами эти столбы издалека напоминают гигантские фигуры, немного напоминающие великанов.
В последнее время это, весьма труднодоступное место, набирает популярность для туризма. Это связано с тем, что Мань-Пупу-нёр занимает четвертое место среди чудес России.
Считается, что каменные столбы образовались из высоких гор, которые были на этом месте. Дожди, снега, морозы, солнце и постоянные ветры рушили эти горы, точа камень. Рыхлые породы разрушались, а останцы, состоящие из твердых пород (серицито-кварцитовых сланцев), продолжают еще сопротивляться ветру и погодным условиям. Но природа однажды сделает свое дело, и через несколько тысячелетий на этом плато будут лежать лишь огромные, и не очень, камни.
Шесть столбов выстроены цепочкой, друг за другом, стоя над краем обрыва. Очень напоминает остатки стены с мегалитической кладкой. А вам так не кажется?
А один столб, высотой 34 м стоит немного в стороне от других. Весь этот природный комплекс впечатляет не только высотой "болванов", но и открывающимся сверху видом на нетронутую природу Северного Урала. Для манси восхождение на эту гору было великим грехом.
Для того, чтобы попасть на плато, физически хорошо подготовленным туристам приходится идти три дня пешком, либо можно прилететь сюда на вертолете, но это дорого. И если раньше туристам не возбранялось посещать плато в зимнее время, то теперь это можно сделать лишь с середины июня до середины сентября, то есть летом.
Причина этому - плато находится на территории Печоро-Илычского заповедника, и доступ туда разрешен лишь в соответствии с правилами, которые были несколько изменены.
Кстати, есть сторонники версии о том, что эти болваны являются рукотворным строением. Они считают, что тысячи лет назад это были истуканы, сделанные из камня, но со временем силы природы обезобразили их до неузнаваемости. Предположим, что это так. Но кто же мог построить таких огромных истуканов? У некоторых возникают мысли об инопланетянах, но я сразу этот факт считаю неуместным. Если уж и строил кто-то эти фигуры, то это были те, кто жили на Земле, и были вполне настоящими землянами. И воображение тут рисует мастеров - гиперборейцев... Но, думаю, что все-таки это природные изваяния... Хотя и я точно в этом не уверена. А как вы думаете?
Большинство исследователей и ученых считают, что все это создано природой, и только природой. Способствовали появлению этих образований не только природа и ветра, но и таяние ледников, которые в древности лежали в этой части Урала.
В Книге С.Ивлева "Поход группы Дятлова. По следам Атомного проекта" происхождение подобных останцев объясняется воздействием ветра, который за миллионы лет выдул грунт и более мягкую породу с вершин в равнины. Останцы не что иное как остатки вулканической магмы, которая миллионы лет назад выходила на поверхность по каналам в грунте, превращая ввиду действия высокой температуры песок в тот самый кварц.
Вообще Урал смело можно считать местом зарождения современной цивилизации, и вразрез с бытующим мнением ученых, именно здесь может находиться место, которое называлось Гипербореей, ставшей праматерью мировой цивилизации. Именно здесь появлялись первые древние города, которых только в Челябинской области археологи насчитали не менее 23. Среди них - уже известный многим Аркаим. Поэтому Урал - это место великих тайн, которые по-немногу открываются людям, но как много их еще предстоит нам узнать!
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Туда по Печоре на аэролодках пачками возят.. пешком там меньше 10и км топать.