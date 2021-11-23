Как стареет жемчуг

Знаки на золотой крышечке жемчужины читаются как число 982 и обозначают год, в современном летоисчислении соответствующий 1574. Этот год приходится на период правления императора Великих Моголов Акбара (годы правления 1556-1605).

Несмотря на специальные и тщательно выверенные условия музейного хранения почти пятисотлетняя жемчужина совершенно потеряла вид, потускнела и растрескалась – конечно, ее разрушение началось намного раньше, чем она попала в музей, и восстановить ее не получилось.

На этом примере хорошо видно, что происходит со стареющим жемчугом. В музеях множество старинных украшений, вышитых жемчужинами окладов икон и одежды, где заметно, что часть или весь жемчуг потемнел и потерял блеск, но сложно разглядеть детали.