Как стареет жемчуг

Давно известно, что ювелирный жемчуг сохраняет свои замечательные свойства не бесконечно. Говорят, что жизнь его равна средней продолжительности жизни человека — 70 годам; некоторые авторы увеличивают этот срок до 100 — 150 лет.
Старинная примета, что жемчуг живет вместе со своим владельцем, почти всегда подтверждается. Пока жемчуг носят, с ним все хорошо, а в долгом хранении жемчужины начинают стареть и «умирать», иногда безвозвратно.
На снимке – ценный экспонат Музея исламского искусства в Катаре. Массивная барочная (то есть неправильной формы) жемчужина была просверлена насквозь сверху донизу и получила золотую оправу, чтобы носиться как кулон. Лепестки оправы были ранее покрыты цветной эмалью.
Знаки на золотой крышечке жемчужины читаются как число 982 и обозначают год, в современном летоисчислении соответствующий 1574. Этот год приходится на период правления императора Великих Моголов Акбара (годы правления 1556-1605).
Несмотря на специальные и тщательно выверенные условия музейного хранения почти пятисотлетняя жемчужина совершенно потеряла вид, потускнела и растрескалась – конечно, ее разрушение началось намного раньше, чем она попала в музей, и восстановить ее не получилось.
На этом примере хорошо видно, что происходит со стареющим жемчугом. В музеях множество старинных украшений, вышитых жемчужинами окладов икон и одежды, где заметно, что часть или весь жемчуг потемнел и потерял блеск, но сложно разглядеть детали.
Старение жемчуга происходит по причине его строения: жемчужина состоит не из однородного массива, а из тысяч микроскопической толщины слоев перламутра, между которыми находятся такие же микроскопические линзы воды.
Ведь натуральный жемчуг образуется в течение месяцев и лет, когда моллюск обволакивает попавший в мантию и раздражающий его предмет выделяемым веществом, перламутром.
Собственно, блеск перламутра – это результат преломления света в микрослоях, каждый отдельный слой прозрачный. В искусственном жемчуге похожий блеск достигается окраской краской-эссенцией, в которой находятся блестящие микросферы, поэтому видимый оптический эффект на наш взгляд похож, а причины появления разные.
Когда натуральный жемчуг пересыхает, верхние слои перламутра начинают коробиться, отслаиваться и деформироваться, препятствуя прохождению и преломлению света – вот блеск и пропадает. Постоянное ношение жемчужного украшения спасает его, поскольку создает необходимую влажность, не дающую высыхать.
Замечено, что морской жемчуг стареет быстрее и необратимее, чем более дешевый речной. Это потому, что у речных устриц-жемчужниц накапливаемые на затравке слои перламутра толще (оттого и растет речной жемчуг быстро), а толстые слои могут дольше оставаться недеформированными в неблагоприятных условиях.
К тому же морской жемчуг формируется в среде, насыщенной солями и минералами, это тоже влияет на его меньшую устойчивость по сравнению с речным.
Однако и в воде хранить жемчуг не рекомендуют, хотя это лучше, чем просто сухое место. Интересный факт – на поднятых со дна моря затонувших кораблях времен конкисты находят много драгоценного морского жемчуга, и иногда он совсем испорчен, а иногда совершенно жив. Исследователи считают, что на порчу влияет много факторов, даже глубина, на которой жила устрица, создавшая жемчужину (более глубоководный жемчуг устойчивее).
Начинающий стареть жемчуг можно «почистить» слабым раствором кислоты, которая «снимет» верхние испорченные микрослои перламутра и вернет блеск тусклой жемчужине. Конечно, это рискованная процедура, ведь кислота может разъесть больше, чем хотелось бы.
В Индии, к примеру, очистку жемчуга доверяют курам, скармливают им жемчужные зерна, которые очищаются желудочным соком птиц. Слышала, индийцы предпочитают при этом максимально цветных кур, вроде как они «чистят» жемчуг лучше.
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