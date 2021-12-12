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«Заберите мои деньги, только дайте мне это!»: 17 прикольных вещиц

«Заберите мои деньги, только дайте мне это!»: 17 прикольных вещиц (18 фото)

Автор:
12 декабря 2021 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   где купить   дайте две   подборка   покупка   прикольно   фото   
3658
18

При взгляде на эти предметы возникает лишь одна мысль: «А я и не знал, что хочу это!»

Далеко не все покупки человека можно отнести к категории необходимых. И в этом нет ничего страшного, ведь иногда каждому из нас хочется потратить деньги на глупую безделушку или купить прикольную вещицу только для того, чтобы поднять себе настроение. Бывает и так, что у человека возникает желание приобрести подобные товары раньше, чем он задумается об их необходимости.

Как вам такой зажим для галстука?

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Когда вы домашние котики, но иногда вам хочется подышать свежим воздухом

Вот это походка!

Пора разгрузить ушки от тяжести ношения маски

Суперский способ хранения ключей

Одному ходить опасно! Возьми с собой это.

Каркас для комнатных растений в виде скелета

Идеальная поздравительная открытка

Надпись на открытке: «Заткнись и возьми мои деньги!»

Креативные носочки

Иногда дождливый день не так уж и плох

Можно почувствовать себя как в подводном мире!

Получила эту чудную кормушку в качестве подарка на день рождения

Думаю, эти ребята довольны так же как и я.

Место для костра в виде Звезды смерти

Стул-паук

Годзилла-ёлка на Новый год? Да, пожалуйста

Купил игральные карты с антишпионской поверхностью

Разглядеть их масть можно только если смотреть на них прямо.

Купила своей дочери прозрачные резиновые сапоги, и теперь она внимательно выбирает носки, потому что они всегда на виду

К сожалению, не нашла такие сапожки большого размера.

Лучшая игрушка для питомца

Коврик для мышки с суперским дизайном

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Метки: вещи   где купить   дайте две   подборка   покупка   прикольно   фото   
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863
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Повеселей коврик.
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9k
Алексей Полчаса назад
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211
Шурман 44 минуты назад
Порвут котики эту краболовку или раколовку , сколько их у меня было , хватает на 3-4 .
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16k
speaktr-st 46 минут назад
Если бы не эти посты, я бы и не знал сколько в мире херни, без которой я могу легко обойтись.
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963
Лимонадный Джо 52 минуты назад
Подставка - скелет это слишком. По пьяни ,ночью можно и обгадится...
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264
Аккаунт удален Час назад
99% представленного - шлак никому не нужный
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5k
samsr Час назад
На что ещё б тратили деньги, если б не китайцы и али))
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42k
Максим Т. 2 часа назад
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43k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Понравились только часы и прозрачны сапожки.
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