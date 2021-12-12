«Заберите мои деньги, только дайте мне это!»: 17 прикольных вещиц

Далеко не все покупки человека можно отнести к категории необходимых. И в этом нет ничего страшного, ведь иногда каждому из нас хочется потратить деньги на глупую безделушку или купить прикольную вещицу только для того, чтобы поднять себе настроение. Бывает и так, что у человека возникает желание приобрести подобные товары раньше, чем он задумается об их необходимости.

Как вам такой зажим для галстука?