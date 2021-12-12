«Заберите мои деньги, только дайте мне это!»: 17 прикольных вещиц

При взгляде на эти предметы возникает лишь одна мысль: «А я и не знал, что хочу это!»
Далеко не все покупки человека можно отнести к категории необходимых. И в этом нет ничего страшного, ведь иногда каждому из нас хочется потратить деньги на глупую безделушку или купить прикольную вещицу только для того, чтобы поднять себе настроение. Бывает и так, что у человека возникает желание приобрести подобные товары раньше, чем он задумается об их необходимости.
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К сожалению, не нашла такие сапожки большого размера.
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Источник:
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