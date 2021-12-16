20 фотографий, которые порадуют любого перфекциониста

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Любители идеального порядка ко всем задачам подходят очень организовано и вдумчиво
Как думаете, как должен выглядеть идеальный мир перфекциониста? Наверняка там всё невероятно ровное, симметричное и расставлено в аккуратный рядок. А ещё всё вещи там идеально помещаются и совпадают по размеру! И хотя такого безупречного измерения не существует, настоящий перфекционист сможет найти моменты идеальности везде: и дома, и на прогулке по пляжу, и даже когда просто режет лук-порей. Убедитесь сами!
Как необычно смешался мой смузи
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Брат испёк идеальный блинчик
А вы бы смогли так упаковать подарок?
Только что открытая баночка бальзама для губ
Переезд — это тяжело…
… но вот такие моменты — это мой особый повод для гордости!
Открыть новую коробку чая — бесценно
Свежие клубничные мармеладки
Двойная спираль из мелочи. Ого!
Даже лук-порей радует своим градиентом
Контейнеры с едой на вынос идеально помещаются в сумку
Они даже не представляют, насколько же это меня радует!
Это явно самый круглый камешек на пляже
Драже «Тик-так» собрались в рядок
Резинка для волос застряла в моей подошве
Лебедята тоже решили порадовать любителей всего ровного
Как расставили парты перед экзаменом
Кольцо жены идеально помещается в моё
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