20 фотографий, которые порадуют любого перфекциониста

Как думаете, как должен выглядеть идеальный мир перфекциониста? Наверняка там всё невероятно ровное, симметричное и расставлено в аккуратный рядок. А ещё всё вещи там идеально помещаются и совпадают по размеру! И хотя такого безупречного измерения не существует, настоящий перфекционист сможет найти моменты идеальности везде: и дома, и на прогулке по пляжу, и даже когда просто режет лук-порей. Убедитесь сами!

Как необычно смешался мой смузи