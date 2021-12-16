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20 фотографий, которые порадуют любого перфекциониста

20 фотографий, которые порадуют любого перфекциониста (22 фото)

Автор:
16 декабря 2021 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Перфекционист   в мире   забавно   идеально   подборка   сошлось   фото   
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Любители идеального порядка ко всем задачам подходят очень организовано и вдумчиво

Как думаете, как должен выглядеть идеальный мир перфекциониста? Наверняка там всё невероятно ровное, симметричное и расставлено в аккуратный рядок. А ещё всё вещи там идеально помещаются и совпадают по размеру! И хотя такого безупречного измерения не существует, настоящий перфекционист сможет найти моменты идеальности везде: и дома, и на прогулке по пляжу, и даже когда просто режет лук-порей. Убедитесь сами!


Как необычно смешался мой смузи

×
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Брат испёк идеальный блинчик

А вы бы смогли так упаковать подарок?

Только что открытая баночка бальзама для губ

Переезд — это тяжело…

… но вот такие моменты — это мой особый повод для гордости!


Открыть новую коробку чая — бесценно

Свежие клубничные мармеладки

Двойная спираль из мелочи. Ого!

Даже лук-порей радует своим градиентом

Контейнеры с едой на вынос идеально помещаются в сумку

Они даже не представляют, насколько же это меня радует!

Это явно самый круглый камешек на пляже

Драже «Тик-так» собрались в рядок

Резинка для волос застряла в моей подошве

Лебедята тоже решили порадовать любителей всего ровного

Как расставили парты перед экзаменом

Кольцо жены идеально помещается в моё

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Метки: Перфекционист   в мире   забавно   идеально   подборка   сошлось   фото   
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Доктор Джонс Час назад
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Majul 17 минут назад
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Olxi

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