За что Никулин обиделся на Моргунова и прекратил с ним общаться

Нужно отметить, что у Евгения Александровича была трудная судьба. В войну он голодал, как и многие другие. Еще в юности Женя заболел сахарным диабетом, от которого потом страдал всю жизнь. Появились проблемы с лишним весом, боли в ногах. Актера знали, в основном, как "Бывалого", а он мучился из-за своей невостребованности. При этом, оставаясь внешне веселым и оптимистичным человеком. Вот "веселье"-то его и подвело. Все началось с конфликта с Гайдаем на съемках "Кавказской пленницы". Как-то съемочная группа села смотреть отснятый к тому времени материал. Моргунов пришел на "прогон" с несколькими поклонницами. К тому же, слегка "подшофе" и при всех комментировал происходящее на экране. Актера просили потише, но он так разошелся, что сказал нечто в том духе, что Гайдай "совсем не ловит мышей" и вообще "не Феллини". После этого, Леонид Иович поправил сценарий, часть сцен с Моргуновым вырезали, а где-то его заменил дублер. Больше актер и режиссер вместе не работали.