За что Никулин обиделся на Моргунова и прекратил с ним общаться

Наверняка советские зрители полагали, что актеры, сыгравшие в самых известных фильмах Леонида Гайдая, дружат друг с другом. Сложно было бы поверить, что Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов не особо общаются за пределами съемочной площадки.
Великий русский актер Юрий Владимирович Никулин сыграл множество ролей, в том числе и драматических. Например, в фильме "Ко мне, Мухтар!" или "Когда деревья были большими". А Вицин? Шереметьев в "Джентльменах удачи", Бальзаминов, Игнатий в "Земле Санникова" - пожалуй, одна из самых трагических его ролей. И "Трус", и "Балбес" были успешны за пределами легендарной троицы, без участия Леонида Гайдая. Евгений Моргунов - совершенно другая история. У артиста было больше сотни ролей, но в основном эпизоды. Бывалый, да Соев из "Покровских ворот", вот и всё.
Нужно отметить, что у Евгения Александровича была трудная судьба. В войну он голодал, как и многие другие. Еще в юности Женя заболел сахарным диабетом, от которого потом страдал всю жизнь. Появились проблемы с лишним весом, боли в ногах. Актера знали, в основном, как "Бывалого", а он мучился из-за своей невостребованности. При этом, оставаясь внешне веселым и оптимистичным человеком. Вот "веселье"-то его и подвело. Все началось с конфликта с Гайдаем на съемках "Кавказской пленницы". Как-то съемочная группа села смотреть отснятый к тому времени материал. Моргунов пришел на "прогон" с несколькими поклонницами. К тому же, слегка "подшофе" и при всех комментировал происходящее на экране. Актера просили потише, но он так разошелся, что сказал нечто в том духе, что Гайдай "совсем не ловит мышей" и вообще "не Феллини". После этого, Леонид Иович поправил сценарий, часть сцен с Моргуновым вырезали, а где-то его заменил дублер. Больше актер и режиссер вместе не работали.
Позже Моргунов рассорился и с Никулиным. В каком году - точно не известно. Не забудьте, что знаменитая троица в 1968-м снялась в фильме "Семь стариков и одна девушка". А в 1971-м в короткометражке "Пожара не будет". Любопытный факт: многие заметили, что в последнем фильме Никулин снят отдельно от всех, "крупными планами". А в тех сценах, где он появляется с Вициным и Моргуновым, Юрий в сварочной маске и скорее всего его заменяет дублер. Возможно, это как раз из-за конфликта с Евгением Александровичем?
Рассказывают, что Моргунов, пользуясь знакомством с Никулиным, без билетов посещал цирковые представления. И вот как-то раз Евгений Александрович пришел в цирк, подошел к стоящим в очереди и объявил, что он депутат и что Никулин теперь будет заниматься жилищными вопросами трудящихся. И они тут же побежали в другую очередь - к кабинету Юрия Владимировича. Никулину удалось уладить конфликт, но с Моргуновым он больше не общался и в цирк его не пускал.
А жаль, что так вышло. Возможно, мы бы еще увидели что-нибудь с фантастической троицей. Трус, Балбес и Бывалый настолько популярны, что им даже стоят памятники во многих городах России...
Источник:
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