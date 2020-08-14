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У 100-летней бабули из США 5 детей, 30 внуков, 88 правнуков, 49 праправнуков и 1 прапраправнук

У 100-летней бабули из США 5 детей, 30 внуков, 88 правнуков, 49 праправнуков и 1 прапраправнук (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 августа 2020 13:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 100 лет   афроамериканцы   бабушка   век   день рождения   поздравления   сша   
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Джулия Ли Келли из штата Серверная Каролина отпраздновала своё столетие и поздравить её приехали многие из её 173 потомков.

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Метки: 100 лет   афроамериканцы   бабушка   век   день рождения   поздравления   сша   
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8  комментариев
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7k
Шурум-бурум Час назад
сколько из них официально работает и имеет образование?!
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3k
Дмитрий Горчилин 7 минут назад
В семье одно хобби, поколениями
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1k
ALEX 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Дарвин и премия Полчаса назад
10 внуков и 32 правнука-на плантацию сахарного тростника,14 внуков ,5 правнуков и 10 праправнуков-на хлопковую,остальных -на крокодиловую ферму
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4k
Ya 46 минут назад
Вот суки размножаются. Новою будущее америки, новые хозяева америки. Вот от чего мир должен вздрогнуть, а не от российской вакцины.
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8k
ПчёЛа Час назад
5 детей и 30 внуков, иными словами на каждого +6
Сразу вспомнилась сцена из фильма Чудовище с Бельмондо, где они пособие за счет государства решили получить и собрали детей играющих в футбол:
Это что, все ваши дети? Но он же совсем больной? Да месье, это единственное его развлечение
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29k
Volga_34 Час назад
опять обезьяны...
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2k
rutt Час назад
Вот так из 2 нигеров за 80 лет , +- 5лет, получилось 173. Тараканы мля. Они делают что-нибудь, кроме как шпилятся. Пора им на плантации, а то заполонят планету.
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