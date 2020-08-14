У 100-летней бабули из США 5 детей, 30 внуков, 88 правнуков, 49 праправнуков и 1 прапраправнук

Джулия Ли Келли из штата Серверная Каролина отпраздновала своё столетие и поздравить её приехали многие из её 173 потомков.
Первоначально огромная семья планировала сделать своей самой почитаемой родственнице сюрприз и снять огромное помещение в аренду, устроив вечеринку. Однако всемирная пандемия испортила их планы. Поэтому, чтобы поберечь бабулю, было решено поздравить её на расстоянии.
Джулию Ли Келли посадили под тент рядом с её домом, а по дороге выстроились автомобили родственников и друзей, которые хотели поздравить именинницу и сфотографировать её. Они передавали для бабушки шарики, открытки и подарки.
Джулию Ли Келли посадили под тент рядом с её домом, а по дороге выстроились автомобили родственников и друзей, которые хотели поздравить именинницу и сфотографировать её. Они передавали для бабушки шарики, открытки и подарки.
Несмотря на свой преклонный возраст, Джулия продолжает ходить в церковь, ухаживать за цветами и готовить.
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