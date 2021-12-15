FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3663 поста • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности

Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности (2 фото)

Автор:
15 декабря 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: запрет   кавказцы   клуб   нарушение прав   правила   уфа   фейсконтроль   
1826
2

Заведение уже обвиняют в дискриминации.

В столице Башкирии появился интересный ночной клуб, руководство которого запретило вход для лиц кавказской национальности. Ограничения, правда, коснулись не всех, а только самых дерзких и резких представителей уважаемых народностей возрастом до 40 лет. Аксакалам с бородами - можно.


На такую вопиющую несправедливость пожаловался юрист Вартан Пилилян, который на собственной шкуре убедился, что запреты в "Ретро клубе" действительно соблюдаются. Причем охранники свой план даже перевыполняют.

×
×

Он рассказал местным изданиям, что в субботу вечером вместе с другом-татарином приехал в увеселительное заведение, но внутрь его не впустили. И не по причине отсутствия QR-кода, а из-за того, что он армянин. На охранников никак не подействовали уверения Пипиляна, что он гражданин России, да и к тому же уже перешагнул возрастной порог - ему 58 лет. Вартану лишь указали на выход. А его друга, к слову, хотели пропустить без вопросов.


«Ну мы и ушли с другом. Что нам драться с ними, что ли? Я сказал им, что добьюсь справедливости», - заявил Вартан.

По мнению юриста по правам потребителей Валерия Самохина, "Ретро клуб" как минимум нарушает права человека, а как максимум в этих запретах можно усмотреть состав уголовного преступления из-за дискриминации по национальному признаку.


В самом клубе пока никак не прокомментировали свои ограничения. Но, очевидно, там были неприятные инциденты, из-за которых им пришлось составить такие правила.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: запрет   кавказцы   клуб   нарушение прав   правила   уфа   фейсконтроль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
31
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
410
Трубадур Час назад
А вот и знак есть - специальный......

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Леонид 11 минут назад
"Ну мы и ушли с другом. Что нам драться с ними, что ли?"- По этому и не пускают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Вадим Курбатов 13 минут назад
Вот это правильно, их клуб - их правила! И хорошо, если эта практика будет заразной и распространится на другие заведения, может тогда макаки начнут догонять на какой ступени развития находятся и кто они реально в нашем обществе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Star Link 15 минут назад
Все новое-это хорошо забытое старое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванович 22 минуты назад
Хоть где то есть умные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
755
vijilante Полчаса назад
Это для животных, которые не умеют себя вести.
На животных законы о правах человека не распространяются - они же их не соблюдают (потому что животные) !
И этот наверняка "права качал" .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex9845 Полчаса назад
Такая практика и в Европейских странах есть. Сам не раз видел как охранник не пропускал что то вроде курдов Они приходят скопом,нагло лезут к девкам и чуть что готовы драться,опять же скопом.По этому их не пускают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... Полчаса назад
"как минимум нарушает права человека"... А кто сказал что кауказцы это люди, это же млять жЫвотные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
antonium 40 минут назад
Хозяин правильно сделал, мой клуб - мои правила. Также как и сдавать квартиры, кому хочу, тому и сдаю, никого волновать не должно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
A 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Шоу :-) продолжается 51 минуту назад
частное увеселительное заведение, имеет те же позиции перед законом что и частный дом. А значит если вы к себе домой приглашаете только тех кого хотите видеть, то и на частный клуб распостраняются те же принципы, хотите приглашай те исключительно негров, попуасов, русских, марсиан... это ваша территория! И закон обязан уважать ваш выбор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Шоу :-) продолжается 56 минут назад
частный клуб, пускают кого хотят, какие тут нарушения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
<name> Шоу :-) продолжается 51 минуту назад
как это: экстремизм и расшатывание стабильности. ты что, Путина не слышал ?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
SpoiltNail 59 минут назад
Такие правила должны быть негласными. Просто охранник должен иметь право запрещать вход отдельным лицам без объяснения причин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
534
Максим Максимов Час назад
Правильно сделали! МОЛОДЦЫ!!! Обезьяны должны знать свои пальмы и не лезть в людские заведения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
rutt Час назад
так и можно вернуть овцелюбов в место рождения. Не продавать ничего, не пускать никуда . Работа- дом, всё. Приехал работать-работай, хочешь отдыхать-езжай домой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Jekis Час назад
Как куриный код требовать то это норма, а как ослоебов спустившихся с гор лесом посылать так это плохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
29k
MatveiVainrub Час назад
скоро кто то будет просить прощения у дондона .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
<name> Час назад
уважуха. надо лишь первые из многих что последуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
<name> 52 минуты назад
то есть не надо, а "надеюсь") и запятая перед что
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений Час назад
Вывод правильный. Это делается не просто так, а потому что есть негативный опыт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Hunde Beißer2 Час назад
Зачем повторяться два раза...
Предпоследний пункт ясно объясняет что животным вход воспрещён!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
153
Мурчелло Hunde Beißer2 55 минут назад
А ты себя еще человеком считаешь,русофоб?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
<name> Мурчелло 49 минут назад
все мы приматы, но есть приматы разумные и ээ прямоходящие. А есть "лица без определенной национальности"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу В Уфе у пассажирского автобуса отлетели сразу два колеса прямо на дороге В Уфе у пассажирского автобуса отлетели сразу два колеса прямо на дороге Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану 12 странных и нелепых законов со всего мира 12 странных и нелепых законов со всего мира После запрета арендодателям сдавать квартиры только славянам акции ЦИАН обвалились на 8% После запрета арендодателям сдавать квартиры только славянам акции ЦИАН обвалились на 8%
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
6
117
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
3
87
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
Набирающие популярность в сообществах
Математика в жизни гуманитариев
1
14
Математика в жизни гуманитариев
Россия в кривых зеркалах
0
23
Россия в кривых зеркалах
Байки из склепа на Красной площади
Байки из склепа на Красной площади
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новогоднее настроение
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#приколы#интересное#Разное#Ynews#автомобили#сарказм#подборка
#фото#животные#история#факты#юмора#дтп#кот#авто аварии#автомир#Москва
#ватермарк#интересно#люди#СССР#кино#новости#аварии#комментарии#новый год#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться