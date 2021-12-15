Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности

Он рассказал местным изданиям, что в субботу вечером вместе с другом-татарином приехал в увеселительное заведение, но внутрь его не впустили. И не по причине отсутствия QR-кода, а из-за того, что он армянин. На охранников никак не подействовали уверения Пипиляна, что он гражданин России, да и к тому же уже перешагнул возрастной порог - ему 58 лет. Вартану лишь указали на выход. А его друга, к слову, хотели пропустить без вопросов.





«Ну мы и ушли с другом. Что нам драться с ними, что ли? Я сказал им, что добьюсь справедливости», - заявил Вартан.