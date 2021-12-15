Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности

Заведение уже обвиняют в дискриминации.
В столице Башкирии появился интересный ночной клуб, руководство которого запретило вход для лиц кавказской национальности. Ограничения, правда, коснулись не всех, а только самых дерзких и резких представителей уважаемых народностей возрастом до 40 лет. Аксакалам с бородами - можно.
На такую вопиющую несправедливость пожаловался юрист Вартан Пилилян, который на собственной шкуре убедился, что запреты в "Ретро клубе" действительно соблюдаются. Причем охранники свой план даже перевыполняют.
Он рассказал местным изданиям, что в субботу вечером вместе с другом-татарином приехал в увеселительное заведение, но внутрь его не впустили. И не по причине отсутствия QR-кода, а из-за того, что он армянин. На охранников никак не подействовали уверения Пипиляна, что он гражданин России, да и к тому же уже перешагнул возрастной порог - ему 58 лет. Вартану лишь указали на выход. А его друга, к слову, хотели пропустить без вопросов.
«Ну мы и ушли с другом. Что нам драться с ними, что ли? Я сказал им, что добьюсь справедливости», - заявил Вартан.
По мнению юриста по правам потребителей Валерия Самохина, "Ретро клуб" как минимум нарушает права человека, а как максимум в этих запретах можно усмотреть состав уголовного преступления из-за дискриминации по национальному признаку.
В самом клубе пока никак не прокомментировали свои ограничения. Но, очевидно, там были неприятные инциденты, из-за которых им пришлось составить такие правила.
Источник:
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На животных законы о правах человека не распространяются - они же их не соблюдают (потому что животные) !
И этот наверняка "права качал" .
If you want will be so funny
Fuск yourself and take your money
коммерческое предприятие не имеет права предпочесть одного покупателя другому.
если бы было мероприятие по личным приглашениям - да, а так как приглашают кого угодно с улицы - все эти правила и ограничения юридические не стоят выеденного яйца.
просто они под закон не подставляются вывешивая такие объявления с печатями.
Предпоследний пункт ясно объясняет что животным вход воспрещён!