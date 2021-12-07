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После запрета арендодателям сдавать квартиры только славянам акции ЦИАН обвалились на 8%

После запрета арендодателям сдавать квартиры только славянам акции ЦИАН обвалились на 8% (4 фото)

Автор:
07 декабря 2021 15:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЦИАН   арендодатели   дискриминация   запрет   скандал   славяне   
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И более того, арендодатели уже пожаловались на сервис в ФАС и РКН.

Вчера стало известно, что популярный сайт о покупке и аренде недвижимости ЦИАН решил запретить своим клиентам дискриминацию "не славян" - с 1 декабря арендодатели не имеют права писать в своих объявлениях, что сдают квартиры только людям с европейской внешностью (и культурой).


Понятно, что эта "дискриминация" появилась не потому, что местные жители сплошь расисты с черепомерками, а потому, что они научены горьким опытом сдачи недвижимости мигрантам, которые имеют обыкновение заселяться в квартиры целыми кишлаками и превращать их в хлев. Но в ЦИАН смотрят на это иначе. Особенно после IPO на бирже Нью-Йорка.


Но объявления сервиса публикуются в России, а не Америке, и потому приобщение к модной ныне цензуре и борьбе с расизмом очков компании не прибавило. Вчера акции компании рухнули на 8%. Позднее их немного откупили, но тренд на падение акций все ещё сохраняется.

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Понятно, что таким решением ЦИАН лишь стреляет себе в ногу, и по сути ничего не изменится, даже если запрет на указание национальности останется в силе. В крайнем случае арендодатели смогут по телефону вычислять благопристойных квартиросъемщиков. Или придумают что-нибудь поинтересней.

Помимо прочего активисты проекта «покупай у своих» уже написали жалобу на ЦИАН в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор (РКН).


«Мы считаем, что действия ЦИАН по навязыванию арендодателям условий лицензионного договора, изменяемого ЦИАН в одностороннем порядке, содержат признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения прав потребителей», - прокомментировали свое обращение в ФАС и РКН активисты.


Ни в ФАС, ни в РКН пока не отреагировали на обращение граждан. Остаётся надеяться, что их решение будет адекватней, чем мнение по этому поводу некоторых "демократов".

Источник:

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Метки: ЦИАН   арендодатели   дискриминация   запрет   скандал   славяне   
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Том Сойер Час назад

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124
eutace 3 минуты назад
зато пиар какой
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−12
Мурчелло 10 минут назад
Пишите осло.ё.б.ам.Про национальнось ни слова.За то всем понятно.
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21k
pssst 17 минут назад
Так люто обосраться надо еще уметь. Щас акции еще немного просядут и конторки с названием "Лицо другой тоже своеобразной национальности, и еще одно лицо такой же национальности и партнеры" начнут массово искать потерявших деньги акционеров и подавать иски на менеджмент компании, умышленно обваливший свои акции.
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15k
Злобный Члегр 21 минуту назад
Я не знаю, что такое циан, но не родился еще человек, который будет указывать мне, кому я могу сдавать мою собственную квартиру. И не родится никогда.
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Через месяц про этот цианид все забудут. Останутся только чуркабесы, чернильники и цернильницы, будут друг другу хаты предлагать.
Короче, совет и любовь им
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1k
Walther 42 минуты назад
Я так, понимаю, что сначала предложили не указывать национальность, потом поступило предложение - не указывать принадлежность к какой-либо организации, а также намеки на должностное положение. Меня терзают смутные сомнения, что этот клоунский созыв (не буду указывать какой организации) еще 4 года будет вносить о@уеть какие креативные предложения в нашу и без того развеселую жизнь. Натурально вспоминается плакат про б@@дский цирк!
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124
eutace Walther 2 минуты назад
"л" то зачем "запикали" ?
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309k
Adat 50 минут назад
Говно на вентилятор
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7k
Позитив 52 минуты назад
Пффф да всё это легко выяснить по телефону дальше, и так же не сдавать всяких мутным жилье!!!
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Моя квартира - кому хочу, тому и сдам.
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866
Тарас Карпенко Час назад
Я не знаю как работает этот конкретный сервис, но даже мне понятно что они запретили ПИСАТЬ об этом в постах, а уж кому сдавать а кому не сдавать и так остается решением арендодателя.
Вот есть у меня блог, и я могу запретить в нем оскорблять чукч и нанайцев, все посты с оскорблениями буду удалять.
Так что не надо надеяться что органы что-то изменят, чеченцы и даги сейчас в россии в почете
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−41
На хер ЗАПАД! Час назад
Может,им лучше дома жить,на родине?!!!
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47k
zloykoyot Час назад
Пфф. Кроме Циана таких сервисов как говна за баней. Кому надо - сдаст через другой сервис, а эти пусть хоть радужными флагами обвешаются.
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5k
Максус Час назад
еб..ные гнилые черти кто сдаёт хату чуркам..
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8k
antonium Час назад
Тогда просто нужно прекратить пользоваться услугами ЦИАНа и все. Это дискриминация арендаторов, и ограничение их прав свободно распоряжаться своим имуществом (в рамках закона).
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2k
Sergius SPb Час назад
Они просто поставили галочку,типа наш сервис против дискриминации....
А по сути-то, все равно арендодатель чуть позже узнает кто там снимает квартиру или что там.
И "не славянам" тоже придется лишний раз бегать в поисках площади.
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