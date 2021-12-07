После запрета арендодателям сдавать квартиры только славянам акции ЦИАН обвалились на 8%

Вчера стало известно, что популярный сайт о покупке и аренде недвижимости ЦИАН решил запретить своим клиентам дискриминацию "не славян" - с 1 декабря арендодатели не имеют права писать в своих объявлениях, что сдают квартиры только людям с европейской внешностью (и культурой).





Понятно, что эта "дискриминация" появилась не потому, что местные жители сплошь расисты с черепомерками, а потому, что они научены горьким опытом сдачи недвижимости мигрантам, которые имеют обыкновение заселяться в квартиры целыми кишлаками и превращать их в хлев. Но в ЦИАН смотрят на это иначе. Особенно после IPO на бирже Нью-Йорка.





Но объявления сервиса публикуются в России, а не Америке, и потому приобщение к модной ныне цензуре и борьбе с расизмом очков компании не прибавило. Вчера акции компании рухнули на 8%. Позднее их немного откупили, но тренд на падение акций все ещё сохраняется.