После запрета арендодателям сдавать квартиры только славянам акции ЦИАН обвалились на 8%

И более того, арендодатели уже пожаловались на сервис в ФАС и РКН.
Вчера стало известно, что популярный сайт о покупке и аренде недвижимости ЦИАН решил запретить своим клиентам дискриминацию "не славян" - с 1 декабря арендодатели не имеют права писать в своих объявлениях, что сдают квартиры только людям с европейской внешностью (и культурой).
Понятно, что эта "дискриминация" появилась не потому, что местные жители сплошь расисты с черепомерками, а потому, что они научены горьким опытом сдачи недвижимости мигрантам, которые имеют обыкновение заселяться в квартиры целыми кишлаками и превращать их в хлев. Но в ЦИАН смотрят на это иначе. Особенно после IPO на бирже Нью-Йорка.
Но объявления сервиса публикуются в России, а не Америке, и потому приобщение к модной ныне цензуре и борьбе с расизмом очков компании не прибавило. Вчера акции компании рухнули на 8%. Позднее их немного откупили, но тренд на падение акций все ещё сохраняется.
Понятно, что таким решением ЦИАН лишь стреляет себе в ногу, и по сути ничего не изменится, даже если запрет на указание национальности останется в силе. В крайнем случае арендодатели смогут по телефону вычислять благопристойных квартиросъемщиков. Или придумают что-нибудь поинтересней.
Помимо прочего активисты проекта «покупай у своих» уже написали жалобу на ЦИАН в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор (РКН).
«Мы считаем, что действия ЦИАН по навязыванию арендодателям условий лицензионного договора, изменяемого ЦИАН в одностороннем порядке, содержат признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения прав потребителей», - прокомментировали свое обращение в ФАС и РКН активисты.
Ни в ФАС, ни в РКН пока не отреагировали на обращение граждан. Остаётся надеяться, что их решение будет адекватней, чем мнение по этому поводу некоторых "демократов".
Кац отменил священное право частной собственности при капитализме. pic.twitter.com/qP7ZwkXF4R— Вадим Радченко (@Aeronaut_new) December 6, 2021
Источник:
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Короче, совет и любовь им
Вот есть у меня блог, и я могу запретить в нем оскорблять чукч и нанайцев, все посты с оскорблениями буду удалять.
Так что не надо надеяться что органы что-то изменят, чеченцы и даги сейчас в россии в почете
А по сути-то, все равно арендодатель чуть позже узнает кто там снимает квартиру или что там.
И "не славянам" тоже придется лишний раз бегать в поисках площади.