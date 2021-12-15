Башкирская пенсионерка взяла под опеку трёх мужчин

Зуляле Фарсеевне 66 лет. Муж её давно умер, а дети выросли и разъехались. Зуляля переехала из Питера в село Нижнеманчарово. Там женщина планировала устроиться на работу, но местный колхоз категорически не принял, сославшись на возраст. Женщина уже боялась, что ей придётся идти жить в интернат, но потом придумала идею поинтереснее, сообщает Mash.

Оказывается, есть особый вид работы - «приёмная семья» для пенсионеров и инвалидов. Можно забрать к себе бабушу или дедушку, получая в месяц 22 тысячи рублей. 75% пенсии приёмных стариков тоже идёт в семейный бюджет. Зуляля Фарсеевна воспользовалась этой возможностью.