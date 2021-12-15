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Башкирская пенсионерка взяла под опеку трёх мужчин

Башкирская пенсионерка взяла под опеку трёх мужчин (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 13:59
Сообщество : Истории
Метки: Башкирия   Жизнь   деньги   деревня   интересное   опека   пенисонерка   фото   
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В Башкирии 66-летняя пенсионерка осталась без средств к существованию - в деревне её не взяли на работу, и оставалось только идти в интернат. Внезапно одинокая женщина нашла выход - она приютила трёх стариков-инвалидов и теперь получает за них деньги. По словам женщины, все они теперь живут дружной семьёй.

Зуляле Фарсеевне 66 лет. Муж её давно умер, а дети выросли и разъехались. Зуляля переехала из Питера в село Нижнеманчарово. Там женщина планировала устроиться на работу, но местный колхоз категорически не принял, сославшись на возраст. Женщина уже боялась, что ей придётся идти жить в интернат, но потом придумала идею поинтереснее, сообщает Mash.

Оказывается, есть особый вид работы - «приёмная семья» для пенсионеров и инвалидов. Можно забрать к себе бабушу или дедушку, получая в месяц 22 тысячи рублей. 75% пенсии приёмных стариков тоже идёт в семейный бюджет. Зуляля Фарсеевна воспользовалась этой возможностью.

Пенсионерка взяла к себе трёх мужчин. Мирзахан Хатмуллин, Муса Нафиков и Раис Гумеров чувствуют себя хорошо. Они помогают женщине по хозяйству, каждые два дня ходят в баню, гуляют по деревне. Первого старика женщина взяла к себе жить пять лет назад, после ещё двух. Теперь старики живут большой, дружной семьёй, помогая друг другу. На вырученные деньги женщина подлатала дом и помогла своему сыну, болеющему онкологией.

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Метки: Башкирия   Жизнь   деньги   деревня   интересное   опека   пенисонерка   фото   
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Геворг Амбарцумян Полчаса назад
здоровья тебе женщина
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2k
Nyash 13 минут назад
Прикольно, не знал о таком.
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14k
Мария Коненкова 23 минуты назад
Умница. Дай бог здоровья ей и подопечным. И тому хорошему человеку, который ей это подсказал. Ведь действительно, всё гениальное просто.
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4k
fin4all Полчаса назад
Что ж за государство у нас такое? Страна хорошая, а вот государство... за что оно нашей Стране досталось?
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5k
Tim_G Полчаса назад
Хитрый обход для легального многомужества на старости лет...
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