В США товары на прилавках магазинов стали заменять фотографиями

В США в некоторых магазинах на полках выставляют фотографии товаров вместо непосредственно самих товаров. Всё из-за бесконтрольного воровства.
Крупные города Соединенных Штатов стали свидетелями настоящей эпидемии магазинных краж. Уже даже столичная полиция оказалась бессильной перед растущей волной преступности. Как пишет The National Pulse, основными виновниками происходящего стали финансовый кризис и рекордная инфляция, которые сильно ударили по кошелькам обычных граждан. По сравнению с прошлым годом количество мелких краж в США выросло на 21%, а число угонов автомобилей на 101%.
С ростом цен на практически все товары многие американцы просто не могут позволить себе покупки даже из базовой потребительской корзины. В поисках способов сохранить свои товары крупные торговые сети разработали “уникальный" метод – они начали выставлять на прилавках фотокарточки продукции вместо самих товаров. Желающий приобрести продукцию покупатель должен нажать на кнопку около соответствующего снимка, и искомый товар ему выдадут уже на кассе.
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