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В США товары на прилавках магазинов стали заменять фотографиями

В США товары на прилавках магазинов стали заменять фотографиями

Автор:
31 октября 2023 08:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   кража   криминал   магазин   товар   
1176
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В США в некоторых магазинах на полках выставляют фотографии товаров вместо непосредственно самих товаров. Всё из-за бесконтрольного воровства.

Крупные города Соединенных Штатов стали свидетелями настоящей эпидемии магазинных краж. Уже даже столичная полиция оказалась бессильной перед растущей волной преступности. Как пишет The National Pulse, основными виновниками происходящего стали финансовый кризис и рекордная инфляция, которые сильно ударили по кошелькам обычных граждан. По сравнению с прошлым годом количество мелких краж в США выросло на 21%, а число угонов автомобилей на 101%.

С ростом цен на практически все товары многие американцы просто не могут позволить себе покупки даже из базовой потребительской корзины. В поисках способов сохранить свои товары крупные торговые сети разработали “уникальный" метод – они начали выставлять на прилавках фотокарточки продукции вместо самих товаров. Желающий приобрести продукцию покупатель должен нажать на кнопку около соответствующего снимка, и искомый товар ему выдадут уже на кассе.

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Метки: США   в мире   кража   криминал   магазин   товар   
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61k
pynh Час назад
"Цивилизованный мир", хле
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Что-то я не понимаю, в большинстве подобных магазинов, торговый зал, он же основной склад продукции. Подтарка идет обычно с малых площадей. Куда они складируют все, чтобы выносить к кассе? И сколько им нужно дял этого сотрудников, если самообслуживание было внедрено в торговлю как раз для уменьшения числа работников?
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49k
Aleksandr 9 минут назад
"Там все друг другу улыбаются, спрашивают,- Как дела?" (с) любой русский либераст
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4k
brotherirk Полчаса назад
прогресс не стоит на месте
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632
Шурман 43 минуты назад
У нас есть сеть голландских магазинов с скидками типа 1000 мелочей Аксион , все что дороже и то что часто воруют заменили на карточки , взял карточку идешь на кассу оплачиваешь и тебе выдают эту вещь . Допустим насадки на джелет в обычном магазине за 20 евро а у них станок + 3 насадки стоит 10 евро , по мне так это удобно и качество одно и тоже . В Европе воруют не так как в Америке но черные тащат все что можно . Сейчас у нелегалов стало модно заниматься карякингом это захват пустующих зданий или которые выставили на продажу , когда их начинают выгонять от туда они на зло просто сжигают здание .
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