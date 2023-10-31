В США товары на прилавках магазинов стали заменять фотографиями

С ростом цен на практически все товары многие американцы просто не могут позволить себе покупки даже из базовой потребительской корзины. В поисках способов сохранить свои товары крупные торговые сети разработали “уникальный" метод – они начали выставлять на прилавках фотокарточки продукции вместо самих товаров. Желающий приобрести продукцию покупатель должен нажать на кнопку около соответствующего снимка, и искомый товар ему выдадут уже на кассе.