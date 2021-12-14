Как лейтенант Федоров спас от расстрела группу летчиков-штрафников

Но были в истории со штрафниками и неприятные казусы. Однажды группу Федорова обвинили в том, что они не прикрыли плацдарм с воздуха и даже не подняли свои самолеты в небо. В общем саботаж и трусость. Маршал Конев узнав об этом лично велел всех расстрелять.

Приехали "особисты", заставили вырыть большую яму. За исполнением приказа приехал понаблюдать и сам Конев. И когда все было готово за летчиков вступился лейтенант Иван Федоров. Он вышел вперед и сказал "Расстреливайте сперва меня!". Конев спросил "кто ты такой?", на что получил ответ:

Я — русский Иван, и ты — русский Иван. Зачем нам друг в друга стрелять? А ребята мои поднимались в небо. Погода была нелётная. И снизу их просто не разглядели (источник: АиФ 09.05.2017. "Легенда советской авиации". Лётчика Фёдорова наградил и Гитлер, и Сталин.

Конев проверил, оказалось так и было. Пришлось отменить свой приказ. А Федорова затем назначили на должность командира 157-го истребительного авиационного полка этой воздушной армии. По одной из легенд он получил Железный крест с дубовыми листьями от самого Гитлера. Правда это или нет - вопрос спорный. Но Федоров прошел всю войну, имел множество боевых наград и не раз доказывал свою храбрость.



