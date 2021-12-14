Как лейтенант Федоров спас от расстрела группу летчиков-штрафников

В Вооруженных силах СССР из штрафников были созданы не только сухопутные части, но и части "летчиков-штрафников". Конечно, в ВВС не набирали кого попало. Пилотом не мог стать досрочно освобожденный уголовник или обычный солдат без специальной подготовки. В большинстве своем такие части ВВС состояли из уже готовых, но провинившихся летчиков.
Согласно Директиве Ставки ВГК № 170549 такие эскадрильи создавали для пилотов, которые проявили саботаж, трусость и шкурничество. Вернуться обратно можно было только по итогу боевых вылетов. Распространения такие эскадрильи не получили. В 1942 году провинившихся уже предписывалось отправлять в пехоту.
И все же некоторые части уже были созданы. В 1942 году известный советский летчик-истребитель Иван Федоров месяц командовал группой штрафников. За это время он и его летчики успели проявить себя:
За период командования группой штрафников на Калининском фронте лично произвёл 84 боевых вылета, участвовал в 12 воздушных боях, в которых лично сбил 5 Ю-88, 1 ДО-219, 6 МЕ-109Ф и в паре с ведомым сбил 1 МЕ-109Ф, лично подбил 1 МЕ-109Ф и два Ю-88. Все сбитые самолёты подтверждены наземными войсками (Из наградного листа Ивана Федорова).
Но были в истории со штрафниками и неприятные казусы. Однажды группу Федорова обвинили в том, что они не прикрыли плацдарм с воздуха и даже не подняли свои самолеты в небо. В общем саботаж и трусость. Маршал Конев узнав об этом лично велел всех расстрелять.
Приехали "особисты", заставили вырыть большую яму. За исполнением приказа приехал понаблюдать и сам Конев. И когда все было готово за летчиков вступился лейтенант Иван Федоров. Он вышел вперед и сказал "Расстреливайте сперва меня!". Конев спросил "кто ты такой?", на что получил ответ:
Я — русский Иван, и ты — русский Иван. Зачем нам друг в друга стрелять? А ребята мои поднимались в небо. Погода была нелётная. И снизу их просто не разглядели (источник: АиФ 09.05.2017. "Легенда советской авиации". Лётчика Фёдорова наградил и Гитлер, и Сталин.
Конев проверил, оказалось так и было. Пришлось отменить свой приказ. А Федорова затем назначили на должность командира 157-го истребительного авиационного полка этой воздушной армии. По одной из легенд он получил Железный крест с дубовыми листьями от самого Гитлера. Правда это или нет - вопрос спорный. Но Федоров прошел всю войну, имел множество боевых наград и не раз доказывал свою храбрость.
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30-х годах.
То, что он воевал и летал, это факт неоспоримый, но наврал много.
Есть разборы этого фильма, кто заинтересуется найдёт.