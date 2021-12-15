В Екатеринбурге вооруженный налетчик ограбил банк и унес 10 миллионов рублей

Кажется, народ потихоньку начинает искать средства на новогодние подарки...
Дерзкое ограбление в Екатеринбурге произошло вчера, 14 декабря. Ближе к закрытию в помещение отделения «Хоум кредит банка» на улице Декабристов вошел вооруженный мужчина. Чтобы запугать сотрдников банка и сделать из более сговорчивыми, он выстрелил в воздух, а затем приказал отдать ему деньги.
Однако дальнейшая ситуация чуть не вышла из под контроля, когда одна из сотрудниц отказалась подчиниться и прямо перед носом налетчика захлопнула дверь в служебное помещение. Именно там хранились деньги. Видимо, мужчина был настроен решительно, т.к. угрожая убйством, он заставил другую работницу банка открыть вожделенную дверь.
Кадры с места ограбления
После этого грабитель ушел, похитив около 9 млн рублей, 5 тыс. долларов и более 2 тыс. евро. Преступника описывают, как мужчину около 50 лет, ростом 180-185 см. Одет грабитель был в длинную черную куртку с капюшоном, лицо прятал под синей кофтой. Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят позвонить в полицию.
Под конец года людей все больше посещают мысли о незаконном обогащении? Совсем недавно в Ачинске кассир украла около 23 миллионов и скрылась (правда, спустя несколько дней сдалась полиции), теперь новое ограбление. Интересно, на что надеются люди, когда идут "брать" банк?
Источник:
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Скорее всего они уже ни на что не надеются. Они в отчаянии и им глубоко п.о.х.у.й на последствия. Так что если это не "джентельмены удачи", избравшие грабёж своей профессией, то стоит таким людям пожелать удачи и слепых мусоров
-Я такой же как ты.
-Что-о-о???
-У меня дробовик, у тебя портфель, но мы в одной игре. Не так ли?
Живи потихоньку в свое удовольствие и не пались.
Банк не жалко.
Давайте по доброму, пожелаем мужику счастья!
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Ну и дура. Типа это её кровные. Отдала деньги и лежи не отсвечивай, а потом уже кнопку нажимай, как грабитель свалит.