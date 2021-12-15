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В Екатеринбурге вооруженный налетчик ограбил банк и унес 10 миллионов рублей

В Екатеринбурге вооруженный налетчик ограбил банк и унес 10 миллионов рублей (1 фото)

Автор:
15 декабря 2021 11:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Хоум кредит банк   банк   криминал   ограбление   оружие   
1705
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Кажется, народ потихоньку начинает искать средства на новогодние подарки...

Дерзкое ограбление в Екатеринбурге произошло вчера, 14 декабря. Ближе к закрытию в помещение отделения «Хоум кредит банка» на улице Декабристов вошел вооруженный мужчина. Чтобы запугать сотрдников банка и сделать из более сговорчивыми, он выстрелил в воздух, а затем приказал отдать ему деньги.


Однако дальнейшая ситуация чуть не вышла из под контроля, когда одна из сотрудниц отказалась подчиниться и прямо перед носом налетчика захлопнула дверь в служебное помещение. Именно там хранились деньги. Видимо, мужчина был настроен решительно, т.к. угрожая убйством, он заставил другую работницу банка открыть вожделенную дверь.


Кадры с места ограбления

После этого грабитель ушел, похитив около 9 млн рублей, 5 тыс. долларов и более 2 тыс. евро. Преступника описывают, как мужчину около 50 лет, ростом 180-185 см. Одет грабитель был в длинную черную куртку с капюшоном, лицо прятал под синей кофтой. Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят позвонить в полицию.


Под конец года людей все больше посещают мысли о незаконном обогащении? Совсем недавно в Ачинске кассир украла около 23 миллионов и скрылась (правда, спустя несколько дней сдалась полиции), теперь новое ограбление. Интересно, на что надеются люди, когда идут "брать" банк?



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Метки: Ynews   Хоум кредит банк   банк   криминал   ограбление   оружие   
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36  комментариев
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2k
kotkot 2 часа назад
Банки грабить не западло, и очень даже нужно.. Ибо своим ссудным процентом ограбили половину населения...
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1k
Дрочер Полоумный 5 минут назад
"Интересно, на что надеются люди, когда идут "брать" банк?"

Скорее всего они уже ни на что не надеются. Они в отчаянии и им глубоко п.о.х.у.й на последствия. Так что если это не "джентельмены удачи", избравшие грабёж своей профессией, то стоит таким людям пожелать удачи и слепых мусоров
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5k
Mixalych 24 минуты назад
Банкам никакого сочувствия. Жизнь повернулась так, что без участия банка никуда. Зарплату наличкой не выдают, все на карту. За коммуналку без банка не заплатишь, телефоны, интернеты - все через банк. И каждый месяц банк с тебя имеет свой процент. Присосались
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29k
LEPA Полчаса назад
Красавчег! Теперь главное,что бы его не вычислили,а вычислять его будут не по децки. Шутка ли,присвоил честно с3,14зженное.
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14k
seller-k Полчаса назад
Грабить грабителей дело благое. Немедленно вспомнился незабвенный Омар Литл

Ссылка youtu.be
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6k
Sergey 42 минуты назад
главное теперь залечь на дно, но как это обычно бывает они идут тратить все на второй день и попадают...
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15k
Toxictofa 51 минуту назад
Мужик, ты только никого не слушай, кто будет убеждать тебя идти сдаваться.
Живи потихоньку в свое удовольствие и не пались.
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12k
Великий Кормчий 57 минут назад
Никого не убил, сработал чисто.
Банк не жалко.
Давайте по доброму, пожелаем мужику счастья!
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−2
оффник 58 минут назад
молодец. уважуха
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4k
RRK Час назад
Наверное это уже последние налетчики. Скоро налички совсем не будет, одни электронные платежи будут))
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4k
RRK Час назад
Ну за вынос отдела Хоум Банка грабителю только плюс))
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Эти люди уже потеряли надежду, в большинстве.
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3
Татьяна Застелюк Час назад
Этот точно не вернет
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997
Миша Час назад
Каждый зарабатывает как умеет, вот не понимаю почему, но никакого соболезнования к «кредит банку» не чувствую. Не люблю я ростовщиков, награбят на большой дороге мешок монет, поселятся в городе и начинает в рост давать. Им нет дела до твоих трудностей, им важно, чтобы ты принес больше, чем взял. Грабитель хоть грабит честно и незамысловато.
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112
Nаnе First NameLаst Час назад
перед носом налетчика захлопнула дверь
=========
Ну и дура. Типа это её кровные. Отдала деньги и лежи не отсвечивай, а потом уже кнопку нажимай, как грабитель свалит.
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−84
Mosgaz Час назад
Всё правильно сделал!
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4k
Владимир 2 часа назад
народная ответочка прилетела!
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6k
Bartello 2 часа назад
Ну этот то хоть не сдастся!
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541
Максим Максимов 2 часа назад
10 лямов? Всего то? 20 пачек пятитысячных купюр. Это какой то дворовый пацанёнок сработал, которому родители на курево денег не дали
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