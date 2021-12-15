В Екатеринбурге вооруженный налетчик ограбил банк и унес 10 миллионов рублей

Дерзкое ограбление в Екатеринбурге произошло вчера, 14 декабря. Ближе к закрытию в помещение отделения «Хоум кредит банка» на улице Декабристов вошел вооруженный мужчина. Чтобы запугать сотрдников банка и сделать из более сговорчивыми, он выстрелил в воздух, а затем приказал отдать ему деньги.

Однако дальнейшая ситуация чуть не вышла из под контроля, когда одна из сотрудниц отказалась подчиниться и прямо перед носом налетчика захлопнула дверь в служебное помещение. Именно там хранились деньги. Видимо, мужчина был настроен решительно, т.к. угрожая убйством, он заставил другую работницу банка открыть вожделенную дверь.

Кадры с места ограбления