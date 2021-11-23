«Жестокий романс»: почему Рязанов поругался с Гердтом и Пономарёвой

Для записи песен к «Жестокому романсу» музыкальный редактор «Мосфильма» предложила пригласить цыганку Валентину Пономарёву. Она была джазовой исполнительницей и петь песни с серьёзными текстами ей было непривычно. Сначала она даже отказывалась, но режиссёру удалось её уговорить. Пономарёва приехала на студию звукозаписи с высокой температурой — не могла подвести всех собравшихся музыкантов и всего на один день вырвавшегося из Ленинграда композитора Андрея Петрова. Когда фильм вышел на экраны, певицу ожидал неприятный сюрприз — её имени не было в титрах. Оказалось, что Эльдар Рязанов не упомянул её не из каких-то личных соображений — просто тогда это было необязательно. Валентина Пономарёва сильно обиделась на режиссёра и долго с ним не общалась. А зрители были уверены, что песни исполнила сама Лариса Гузеева.