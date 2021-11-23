«Жестокий романс»: почему Рязанов поругался с Гердтом и Пономарёвой

Когда «Жестокий романс» вышел на экраны, на Эльдара Рязанова обрушилась критика со стороны литературной и театральной общественности.
Режиссёра обвиняли в опошлении оригинальной пьесы Островского «Бесприданница» и глумлении над классикой, сравнивали экранную Ларису Огудалову с мадам Бовари, Паратова называли «чувствительным суперменом», а Ларису Гузееву — беспомощной актрисой. Особенно беспощаден был авторитетный кинокритик Евгений Данилович Сурков. Рязанов отомстил ему в режиссёрском стиле — в его следующем фильме «Забытая мелодия для флейты» отрицательную героиню звали Евгения Даниловна Сурова.
Среди яростных критиков новой ленты Эльдара Рязанова оказался и его хороший товарищ — актёр Зиновий Гердт. О своём неприятии «Жестокого романса» тот объявил на всю страну в эфире телепередачи «Киноафиша», чем немало огорчил друга-режиссёра. По словам Рязанова, его задела не низкая оценка фильма, а тот факт, что Гердт предпочёл поделиться своим мнением на публику, но ничего не сказал в глаза при личной встрече. После этого случая режиссёр и актёр не общались долгие годы, хотя громкой ссоры и выяснения отношений между ними никогда не было. Они помирились, лишь когда стало известно о тяжёлой болезни Зиновия Гердта. К восьмидесятилетию друга Рязанов снял о нём фильм и подарил автомобиль с автоматической коробкой передач, о котором его «Зяма» давно мечтал.
Для записи песен к «Жестокому романсу» музыкальный редактор «Мосфильма» предложила пригласить цыганку Валентину Пономарёву. Она была джазовой исполнительницей и петь песни с серьёзными текстами ей было непривычно. Сначала она даже отказывалась, но режиссёру удалось её уговорить. Пономарёва приехала на студию звукозаписи с высокой температурой — не могла подвести всех собравшихся музыкантов и всего на один день вырвавшегося из Ленинграда композитора Андрея Петрова. Когда фильм вышел на экраны, певицу ожидал неприятный сюрприз — её имени не было в титрах. Оказалось, что Эльдар Рязанов не упомянул её не из каких-то личных соображений — просто тогда это было необязательно. Валентина Пономарёва сильно обиделась на режиссёра и долго с ним не общалась. А зрители были уверены, что песни исполнила сама Лариса Гузеева.
Несмотря на все нападки критиков, зрители приняли «Жестокий романс» с восторгом не только в СССР, но и за рубежом. В 1984 году экранизация была признана лучшей картиной по итогам опроса читателей «Советского экрана», а годом позже завоевала главный приз «Золотой павлин» на международном кинофестивале в Дели.
Источник:
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