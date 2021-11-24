"Красный скорпион" - как снимался известный боевик-"клюква" с Дольфом Лундгреном

Одним из таких фильмов и был боевик 1988 года под названием "Красный скорпион". Многим нашим зрителям лента запомнилась исполнителем главной роли Дольфом Лундгреном с жутким акцентом поющего гимн Советского Союза - помните этот момент?;)

Режиссером фильма выступил Джозеф Зито, который так же выступил как один из четырех сценаристов "Красного скорпиона", ну а продюсеров у фильма целых восемь было!