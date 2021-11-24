"Красный скорпион" - как снимался известный боевик-"клюква" с Дольфом Лундгреном

Николай Раченко (Дольф Лундгрен) — гордость элитного отряда спецназа, идеальная машина смерти на службе у высшего руководства СССР. В обстановке абсолютной секретности бесстрашный боец получает рискованное задание: устранить в далекой африканской стране лидера повстанцев, бросившего вызов коммунистам.
Помните "Эпоху видеосалонов" когда мы залпом смотрели (и не обманывайте что не смотрели ;)) залпом голливудское и китайское кино, в большинстве своем "категории Б". В числе прочих к нам попадали и совсем "клюква", как классический пример которой можно привести фильмы "Рэмбо 2" и "Рэмбо 3". Голливудские киностудии глядя на киноприключения Джона Рэмбо (и на их популярность) частенько тоже снимали свои варианты фильмов про "Злой русский Иван" (дословная цитата - кто вспомнит откуда она?;)). Ну, а наши посетители видеосалонов глядя на солдат в непонятной форме, и говорящий на ломанном русском языке, вполне закономерно катались от смеха по полу...
Одним из таких фильмов и был боевик 1988 года под названием "Красный скорпион". Многим нашим зрителям лента запомнилась исполнителем главной роли Дольфом Лундгреном с жутким акцентом поющего гимн Советского Союза - помните этот момент?;)
Режиссером фильма выступил Джозеф Зито, который так же выступил как один из четырех сценаристов "Красного скорпиона", ну а продюсеров у фильма целых восемь было!
На роль советского спецназовца Николая Раченко рассматривался и наш старый знакомец Жан-Клод Ван Дамм, но в конце концов режиссер решил что главный герой должен этакой горой возвышаться над врагами - в общем, размер все же имеет значение в данной ситуации ;).
Съемки "Красного скорпиона" проходили сразу в трех странах - Соединенных Штатах, ЮАР и Намибии. На все и про все студия выделила 16 000 000 долларов, информации о размере гонорара Лундгрена я отыскать не смог...
По сюжету фильма наш бравый двухметровый (без малого) советский спецназовец прибывают в одну из африканских стран, в которую уже введен союзный контингент войск в виде бойцов Советского Союза, Чехословакии и Кубы. Да-да...
Аборигены с копьями и луками явно не в восторге от такого соседства и делают пакости по мере сил, ведя хитрую партизанскую войну на хорошо знакомой территории. Ну, а герой Лундгрена должен проникнуть в штаб аборигенов и убрать их лидера, дабы восстание прекратилось...
Понятное дело, что спустя некоторое количество минут экранного времени, начинает сочувствовать "местным", становится на их сторону и помогает победить "понаехавших" завоевателей. А вы действительно ожидали что-то другое?;) Ну и понятное время наши зрители смелись услышав фамилию полковника - Заяц (или Заяс -в зависимости от перевода).
Что любопытно, американский зритель "Красного скорпиона" не оценил - с бюджетом в 16 000 000 долларов, фильм не смог собрать и 4 200 000 долларов в "родном прокате".
А в 1994 году вышел фильм "Красный скорпион 2", но уже без участия Дольфа Лундгрена...
А вы видели фильм "Красный скорпион"? Понравился?
Источник:
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