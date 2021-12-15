Девушка показала, как идеальные фигуры из соцсетей выглядят за кадром

Девушка считает, что ограничивать себя в еде — это вредный подход, ведь пища приносит людям необходимую энергию. Достаточно просто подбирать менее вредные продукты и есть, когда этого действительно хочется. А упражнения нужно делать не для того, чтобы сжечь накопленные калории, а чтобы стать сильнее.

При этом Бри не считает себя противницей физических упражнений, просто думает, что к ним нужно подходить ответственно и не перетруждать себя.

Девушка считает, что даже люди с идеальными фигурами могут найти в себе недостатки