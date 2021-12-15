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Девушка показала, как идеальные фигуры из соцсетей выглядят за кадром

Девушка показала, как идеальные фигуры из соцсетей выглядят за кадром (10 фото)

Автор:
15 декабря 2021 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   идеальная фигура   поза   ракурс   свет   фигура   фото   
2024
10

Мода на естественность появляется во всех соцсетях, и виной тому то, что люди устали от идеальности и вечных попыток показать себя с лучшей стороны.

Блогеры делают упор на себя настоящих, отказываясь от фильтров, фотошопа и вымученных поз. Блогерша Бри Ленехан одна из тех, кто на своём примере показывает разницу между тщательно выверенными снимками и тем, что за ними кроется. С помощью таких сравнений она показывает, что верить идеальным снимкам в соцсетях точно не стоит.


Девушка показывает подписчикам, что кроется за идеальными фотографиями в соцсетях

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Бри Ленехан — 25-летняя блогерша, которая на своём примере показывает, что за идеальными снимками может скрывать нечто другое.

По словам Бри, она начала задумываться о том, как выглядит, когда ей было ещё 10 лет



Девушка очень рано стала беспокоиться по поводу внешнего вида. По её мнению, на это повлияли статьи из журналов прошлого о том, как потолстели звёзды, и шутки одноклассников по поводу её веса.

Долгое время Бри сидела на диетах и занималась спортом, чтобы похудеть, но сейчас её подход к своему внешнему виду изменился


Девушка считает, что ограничивать себя в еде — это вредный подход, ведь пища приносит людям необходимую энергию. Достаточно просто подбирать менее вредные продукты и есть, когда этого действительно хочется. А упражнения нужно делать не для того, чтобы сжечь накопленные калории, а чтобы стать сильнее.

При этом Бри не считает себя противницей физических упражнений, просто думает, что к ним нужно подходить ответственно и не перетруждать себя.

Девушка считает, что даже люди с идеальными фигурами могут найти в себе недостатки


По мнению Бри, важно работать не только над своими мышцами, но и над мыслями. Ведь если вечно сравнивать себя с другими, то вы никогда не сможете достичь идеала.

Для того чтобы перестать гнаться за идеальными фигурами из соцсетей, Бри стала выкладывать коллажи, на которых она сравнивает своё тело в «инстаграмном» и в реальном виде. На них ярко видно, что жизнь и идеальные снимки — это совершенно разные вещи.

Бри считает, что важно принимать своё тело и не верить фотографиям в соцсетях


Ведь на то, как выглядит фигура, влияет не только питание и тренировки, но и освещение


Ну и куда же без фильтров и фотошопа! Слева обычный снимок, а справа — его отредактированная версия

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Метки: Девушка   идеальная фигура   поза   ракурс   свет   фигура   фото   
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6  комментариев
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861
LisA Полчаса назад
она полюбила его за то что был строен и молчалив, а он просто не мог одновременно говорить и втягивать живот.
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265
Аккаунт удален 5 минут назад
только дегенераты и инфантильные люди считают, что во всяких гавнограммах, соц сетях - фото настоящие.
Основное правило сечей говорит - чем страшнее баба, тем больше фотожопа на снимке
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252
Сергей Белый 36 минут назад
Оригинал тоже ничего)
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985
Ян Час назад
С такими знакомится в бассейне надо!
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