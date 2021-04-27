Девушка показала как правильный свет, поза и одежда меняют фигуру

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Блогерша показала подписчикам, что идеальные тела девушек из Инстаграма в жизни выглядят немного не так.
Современный Инстаграм — это уже не то, что было несколько лет назад. Если раньше блогеры во всём старались быть идеальными и вылизывали каждую свою фотографию, доводя её до совершенства, то сейчас всё поменялось. Всё больше и больше инфлюенсеров делятся правдивыми моментами из своей жизни и не пытаются отфотошопить свои снимки, чтобы скрыть малейший изъян. Одна из таких любительниц правды — Джорджи Кларк.
Джорджи Кларк — блогерша с шестилетним стажем
Сейчас у девушки более 650000 подписчиков, которым девушка рассказывает о том, как важно любить себя и своё тело. Также она делится моментами из своей жизни и рассказывает о закулисье жизни блогеров.
Джорджи часто показывает подписчикам, что идеальные тела девушек из Инстаграма в жизни выглядят немного не так
У блогеров есть куча уловок, благодаря которым они создают эффект подтянутого и спортивного тела
Джорджи сама давно сидит в социальных сетях, поэтому она прекрасно знает, как создаются фотографии, которые собирают десятки тысяч лайков.
"Фотографии, которые постят инфлюенсеры, не отображают реальность. Это всего лишь один снимок, который они выбирают из сотен. Затем его обрабатывают в приложениях, чтобы сделать его идеальным. Вы не можете сравнивать себя с этой «идеальной» фотографией, которую видите в Инстаграме. Потому что в реальной жизни всё выглядит не так!"
"Фотографии, которые постят инфлюенсеры, не отображают реальность. Это всего лишь один снимок, который они выбирают из сотен. Затем его обрабатывают в приложениях, чтобы сделать его идеальным. Вы не можете сравнивать себя с этой «идеальной» фотографией, которую видите в Инстаграме. Потому что в реальной жизни всё выглядит не так!"
Эти фотографии могли бы быть подписаны как «До и после», но они сделаны в один день
Как сделать фигуру более стройной, не напрягаясь в спортзале? Вот советы от Джорджи.
скрестить ноги, чтобы фигура стала похожа на песочные часы
натянуть бельё к линии талии
напрячь живот и задержать дыхание
использовать руки, чтобы спрятать линию талии
скрестить ноги, чтобы фигура стала похожа на песочные часы
натянуть бельё к линии талии
напрячь живот и задержать дыхание
использовать руки, чтобы спрятать линию талии
Две фотографии, сделанные в разное время дня
Слева фото, сделанное в «золотой час» — время сразу после восхода Солнца или прямо перед закатом. В такой момент свет более мягкий. А справа фото, сделанное в полдень.
Не стоит забывать и о фильтрах для лица
Джорджи признаётся, что отказаться от фильтров трудно, но это того стоит, чтобы не занижать свою самооценку.
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