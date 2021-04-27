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Девушка показала как правильный свет, поза и одежда меняют фигуру

Девушка показала как правильный свет, поза и одежда меняют фигуру (18 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Instagram   идеально   обман   поза   тело   фигура   фото   
2266
18
Блогерша показала подписчикам, что идеальные тела девушек из Инстаграма в жизни выглядят немного не так.

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Метки: Instagram   идеально   обман   поза   тело   фигура   фото   
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9  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
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6k
Женя 6 минут назад
Тиктокарь 6 разряда.
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49
evrey18 10 минут назад
Везде обман
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673
Derzkiy_xAxAlb 48 минут назад
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1k
Женя Женя78 52 минуты назад
такую жопу только в страшном сне видел
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14k
ЦСКА Час назад
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1k
Диагноз 2 часа назад
Кто звал медведя???
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2k
Владимир 2 часа назад
позовите медведя из кустов
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41k
doker 2 часа назад
В моё время это называлось "фотокружок".
Свет, тень, азы обработки... Эх, школьное время чудесное!
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