Девушка показала как правильный свет, поза и одежда меняют фигуру

Джорджи сама давно сидит в социальных сетях, поэтому она прекрасно знает, как создаются фотографии, которые собирают десятки тысяч лайков.



"Фотографии, которые постят инфлюенсеры, не отображают реальность. Это всего лишь один снимок, который они выбирают из сотен. Затем его обрабатывают в приложениях, чтобы сделать его идеальным. Вы не можете сравнивать себя с этой «идеальной» фотографией, которую видите в Инстаграме. Потому что в реальной жизни всё выглядит не так!"