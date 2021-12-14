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Носки и стельки с подогревом: вещи, способные согреть холодной зимой

Носки и стельки с подогревом: вещи, способные согреть холодной зимой (16 фото)

Автор:
14 декабря 2021 00:19
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: вещи   носки   одежда   стельки   тепло   
907
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Разнообразные теплые вещи с просторов интернета, способные дарить тепло.

В России наступили холода, и, конечно, люди пытаются всячески согреться, включая обогреватели или закутавшись в два пледа. Но, например, в офисе часто нет такой возможности. На том же складе или производстве работа порой превращается в настоящий ледяной ад.

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Если порыться в сети, можно найти интересные девайсы, которые скрасят холодный зимний день на даче или согреют в офисе.

На сайтах удалось найти кружки с подогревом, плед и даже носки на батарейках. При этом ценовые категории разные, и можно выбрать что-то под себя.

Да, к выбору подобных вещей надо относиться с особым вниманием, все-таки никому не хочется уйти из жизни, если замкнет теплый пледик, но, если устройство получило много положительных отзывов, – можно присмотреться.

Также немного отталкивает и внешний вид многих девайсов, например, провода. Их и так всегда хватает: от телевизора, телефона. Наверняка любой хотя бы раз в жизни задевал их ногой. Тут история та же самая.

Обогреватель для ног напоминает огромный уродливый свитер, но функцию обогрева выполняет отлично.

Пользователи в комментариях отмечают, что хоть сапожок и громоздкий, но сидеть перед телевизором самое оно.

Варежки из полиэстера. Выглядят не очень презентабельно не только из-за внешнего вида, но и из-за аккумуляторов. Люди, купившие их, отмечают, что они подходят для длительной зимней рыбалки или горнолыжного спорта.

Плед для автомобиля, отзывов нет. Симпатичный, однако опять провода. Хотя, вероятно, c USB имел бы больший смысл. Обернуться и молиться, что вас не шибанет током.

Жилет вроде и годный, но всплывают подводные камни. Внешний аккумулятор надо докупить.

К телу прилегает неплотно, греет плохо.

Носки с подогревом: что может быть лучше? Работают на 3 батарейках. Возникает только один вопрос. А как их стирать?

Симпотная кружка, имеющая несколько видов подогрева. Вроде штука полезная, но при доступном чайнике полностью теряет смысл. Однако как подарок со словами «пусть твой кофе всегда будет горячим» сойдет.

Стельки с подогревом, сказать особо нечего, отзывов мало. Стоит учесть, что стельки нуждаются в подзарядке, так что главное — не забывать их ставить заряжаться.

Из всех представленных вариантов гармонично выглядит только жилет и чашка, но опять же, если есть электрический чайник, теряется смысл приобретения такого девайса.

Однако не существовал бы спрос – не было бы предложения, а значит, кто-то все же рассматривает подобные вещи для повседневного использования.

А вы пользовались такими вещами?


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Метки: вещи   носки   одежда   стельки   тепло   
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2  комментария
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24k
Юрьевич Час назад
Вот лучший подогрев зимой
Батареек не надо!
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55k
Похабыч Час назад
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