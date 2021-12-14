Носки и стельки с подогревом: вещи, способные согреть холодной зимой

Если порыться в сети, можно найти интересные девайсы, которые скрасят холодный зимний день на даче или согреют в офисе.

На сайтах удалось найти кружки с подогревом, плед и даже носки на батарейках. При этом ценовые категории разные, и можно выбрать что-то под себя.

Да, к выбору подобных вещей надо относиться с особым вниманием, все-таки никому не хочется уйти из жизни, если замкнет теплый пледик, но, если устройство получило много положительных отзывов, – можно присмотреться.

Также немного отталкивает и внешний вид многих девайсов, например, провода. Их и так всегда хватает: от телевизора, телефона. Наверняка любой хотя бы раз в жизни задевал их ногой. Тут история та же самая.



