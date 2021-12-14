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В Иркутской области охотники подстрелили пожарных, приняв их снегоход за волка

В Иркутской области охотники подстрелили пожарных, приняв их снегоход за волка (1 фото)

Автор:
14 декабря 2021 17:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Тулун   волк   иркутская область   карабин   охота   перепутали   раненые   стреляли   
1007
1

Почему-то сразу вспоминается Рашкин, который тоже принял лося за кабана...

Семеро приятелей решили поохотиться в тайге под Тулуном. Сказано - сделано. Приехав в лес, мужички как следует согрелись горячительным, а после заметили следы волка. Храбрость, плескавшаяся в крови вместе с алкоголем, требовала подвига, потому компания приготовилась к охоте.


Это раньше зверя выслеживали, сидя в засаде. Теперь у многих охотников есть тепловизор, который сам покажет место, где находится добыча. Не исключением стала и эта компания - люди в ней собрались солидные, не бедные: гендиректор компании «Присаянье» и его заместитель, бизнесмены и проч.


Один из охотников, Андрей Кальченко, выстрелил в нужную сторону из карабина, после чего смельчаки потопали по снегу за зверем. Шли за волком, а нашли раненых людей. Трое пожарных тоже решили поохтится и приехали в тайгу на снегоходе. В результате двое из них оказались ранены, а третий отделался легким испугом. Вот такая дичь.



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Метки: Тулун   волк   иркутская область   карабин   охота   перепутали   раненые   стреляли   
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1k
Вадик Бондаренко Час назад
Водка спасла больше зверей чем охотоведы
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9k
Алексей 9 минут назад
Так и пишите: Пьяная компания нуворишей занялась браконьерством. Ибо в правилах охоты четко сказано: Запрещается стрелять на "шум", "шорох", по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости.

Надо теперь чтобы им впаяли покушение на убийство двух и более лиц совершенное организованной группой.
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12k
Великий Кормчий 10 минут назад
Им там пятёрочек, что ли не хватает, чтоб жратвы накупить? Охотнеги йуховы
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19k
shevanez 10 минут назад
Судья спрашивает у подсудимого:
А теперь скажите мне, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?
Я подумал, что это лось, господин судья.
И когда вы поняли, что ошиблись?
Когда лось начал отстреливаться.
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44
Сергей Шипицын 11 минут назад
Вот и Рашкин принял лося за кабана.
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20k
Альберт Полчаса назад
"Это раньше зверя выслеживали, сидя в засаде. "
Выслеживать - это идти по следу.
Вот. как можно "выслеживать", сидя в засаде?
Охотники, внесите ясность.
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2k
Moon24 Полчаса назад
Пьяные скоты просто . Не слушать оправданий - покушение на убийство
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18k
Luc72 38 минут назад
"На Камчатке власти согласовали отстрел 179 волков "
https://kam24.ru/news/main/20211128/85646.htmlhttps://kam24.ru/news/main/20211128/85646.html

"Постановление Губернатора Камчатского края от 16.04.2021 № 57 "О внесении изменений..."
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202104190006?index=0&rangeSize=1http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202104190006?index=0&rangeSize=1
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2
Евгений 41 минуту назад
Дело Рашкина живет.
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3k
Иван 44 минуты назад
Надо спрашивать с того долбо*ба который выдал справку с печатью нарколога и с того долбо*ба кто выдал разрешение на оружие.
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30k
ACU900 49 минут назад
Прямо как в старом анекдоте:
Сидят в тюрьме заключённые. Один другого спрашивает:
- Ты за что сидишь?
- За ограбление. А ты?
- Рыбу глушил на речке.
- И много наглушил?
Да нет, полведра карасей и двух водолазов
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−10
Ozxer 50 минут назад
"BОЛКИ" могли дать бой, жаль
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447
Чумной Доктор 51 минуту назад
хорошая история . браконьеров стало меньше )) жаль обошлось без леталки. так сроки меньше и поучительного урока.
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38k
Сергей 56 минут назад
Вывод, идиотов в тайге больше чем дичи. А ведь огнеборцы могли в ответку и этих пострелять.
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2k
alex5450 Час назад
Я если в лесу слышу выстрелы сразу разворачиваюсь и топаю в обратную сторону. Пуля летит далеко...
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Пожарники там что, на четвереньках ползали?
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Приехали убивать, уехали с пулевыми ранениями...
Ирония? Карма!
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88
<name> Час назад
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14k
Ser 2 часа назад
И сколько они перед этим выпили!?
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−9
Никита Казанцев 2 часа назад
Охотнички тоже
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129
Liberman 2 часа назад
кучно пошла. аккурат между нами.... (с)
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