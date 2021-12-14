В Иркутской области охотники подстрелили пожарных, приняв их снегоход за волка

Семеро приятелей решили поохотиться в тайге под Тулуном. Сказано - сделано. Приехав в лес, мужички как следует согрелись горячительным, а после заметили следы волка. Храбрость, плескавшаяся в крови вместе с алкоголем, требовала подвига, потому компания приготовилась к охоте.

Это раньше зверя выслеживали, сидя в засаде. Теперь у многих охотников есть тепловизор, который сам покажет место, где находится добыча. Не исключением стала и эта компания - люди в ней собрались солидные, не бедные: гендиректор компании «Присаянье» и его заместитель, бизнесмены и проч.

Один из охотников, Андрей Кальченко, выстрелил в нужную сторону из карабина, после чего смельчаки потопали по снегу за зверем. Шли за волком, а нашли раненых людей. Трое пожарных тоже решили поохтится и приехали в тайгу на снегоходе. В результате двое из них оказались ранены, а третий отделался легким испугом. Вот такая дичь.