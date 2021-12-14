В Иркутской области охотники подстрелили пожарных, приняв их снегоход за волка

Почему-то сразу вспоминается Рашкин, который тоже принял лося за кабана...
Семеро приятелей решили поохотиться в тайге под Тулуном. Сказано - сделано. Приехав в лес, мужички как следует согрелись горячительным, а после заметили следы волка. Храбрость, плескавшаяся в крови вместе с алкоголем, требовала подвига, потому компания приготовилась к охоте.
Это раньше зверя выслеживали, сидя в засаде. Теперь у многих охотников есть тепловизор, который сам покажет место, где находится добыча. Не исключением стала и эта компания - люди в ней собрались солидные, не бедные: гендиректор компании «Присаянье» и его заместитель, бизнесмены и проч.
Один из охотников, Андрей Кальченко, выстрелил в нужную сторону из карабина, после чего смельчаки потопали по снегу за зверем. Шли за волком, а нашли раненых людей. Трое пожарных тоже решили поохтится и приехали в тайгу на снегоходе. В результате двое из них оказались ранены, а третий отделался легким испугом. Вот такая дичь.
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Надо теперь чтобы им впаяли покушение на убийство двух и более лиц совершенное организованной группой.
А теперь скажите мне, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?
Я подумал, что это лось, господин судья.
И когда вы поняли, что ошиблись?
Когда лось начал отстреливаться.
Выслеживать - это идти по следу.
Вот. как можно "выслеживать", сидя в засаде?
Охотники, внесите ясность.
https://kam24.ru/news/main/20211128/85646.htmlhttps://kam24.ru/news/main/20211128/85646.html
"Постановление Губернатора Камчатского края от 16.04.2021 № 57 "О внесении изменений..."
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202104190006?index=0&rangeSize=1http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202104190006?index=0&rangeSize=1
Сидят в тюрьме заключённые. Один другого спрашивает:
- Ты за что сидишь?
- За ограбление. А ты?
- Рыбу глушил на речке.
- И много наглушил?
Да нет, полведра карасей и двух водолазов
- Да, орла одного подстрелил.
- ?
- Смотрю, на столбе орёл сидит.
Я из одного ствола, потом - из второго!
Когти - в одну сторону, пассатижи - в другую...
Не удивлен, что им там могло все что угодно померещиться.
Ирония? Карма!