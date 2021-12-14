Дерзкий «гангста» из Оклахомы ущипнул девушку, а потом обвинил ее в расизме

Когда в США начались массовые протесты и пошел BLM-движ, то некоторые граждане совсем потеряли берега. Теперь они твердо уверены, что им можно все.

Но иногда их все-таки ставят на место .

Вот случай из Оклахомы: девушка была на свидании с молодым человеком. Он ненадолго отлучился, тут к ней подкатил паренек и начал приставать. А когда она подняла крик, этот «гангстер» сам стал голосить о расизме, веках угнетения и рабства. Нормальный ход?)

Вот только с шарманкой про угнетение в этот раз не срослось: подлетел ее парень и без долгих разбирательств вступил в бой.

Mission failed, gangsta.