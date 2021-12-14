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Дерзкий «гангста» из Оклахомы ущипнул девушку, а потом обвинил ее в расизме

Дерзкий «гангста» из Оклахомы ущипнул девушку, а потом обвинил ее в расизме (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 14:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: blm   Девушка   негр   рабство   угнетение   
1621
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Но не рассчитал силы - подоспел ее парень и навалял ему за наглые приставания. И никакой дискриминации.

Когда в США начались массовые протесты и пошел BLM-движ, то некоторые граждане совсем потеряли берега. Теперь они твердо уверены, что им можно все.

Но иногда их все-таки ставят на место .

Вот случай из Оклахомы: девушка была на свидании с молодым человеком. Он ненадолго отлучился, тут к ней подкатил паренек и начал приставать. А когда она подняла крик, этот «гангстер» сам стал голосить о расизме, веках угнетения и рабства. Нормальный ход?)

Вот только с шарманкой про угнетение в этот раз не срослось: подлетел ее парень и без долгих разбирательств вступил в бой.

Mission failed, gangsta.

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Метки: blm   Девушка   негр   рабство   угнетение   
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14  комментариев
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190
Bendix 54 минуты назад
Это просто праздник какой-то!!!!
Живу в Великой Британии, спуску этим гадам не даю. Две чёрных семьи съехали с района благодаря моей деятельности. Дети говорят, что я расист. Я не спорю - я цвета кожи не различаю.
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112
Андрей Иванов 4 минуты назад
Нет негров, нет расизма!
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1k
Лёха 20 минут назад
Побольше таких новостей,где борзым неграм пасти рвут...
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2k
Алекс 22 минуты назад
как то не очень он его... похоже на постанову.
в любом случае - радостно))))
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133
Мурчелло Алекс 8 минут назад
Ни фига себе постанова.Хрюльник ему не хило почесал.
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11k
Majul 23 минуты назад
Уже скоро, очень скоро, адекватное общество начнет искоренять все проявления подобного бэлэмэ.
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309k
Adat 42 минуты назад
Пишут что негр ущипнул ее за попу, и после того как она влепила ему пощечину, начал кричать и обвинять в расизме и требовать что бы она стала перед ним на колени, и вот тут подоспел парень.
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3k
Mowgley 48 минут назад
Прекрасное видео

Только в морду лица надо бить аккуратно - выходцы из Африки любят кусаться, у меня до сих пор на большом пальце руки шрам от укуса.
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428
Yuriy Mowgley 38 минут назад
Забавно, у меня шрам от зуба на пальце от одного из них)))
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36k
jonnyD 48 минут назад
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5k
Tim_G 55 минут назад
У всех шансы оп...здюлиться за харассмент равные
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1k
сеньор Леонсио Час назад
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5k
Алексей Час назад
Или он не умеет бить, или это постанова. Он то промахивается, то тормозит руку перед ударом.
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