Дерзкий «гангста» из Оклахомы ущипнул девушку, а потом обвинил ее в расизме

Но не рассчитал силы - подоспел ее парень и навалял ему за наглые приставания. И никакой дискриминации.
Когда в США начались массовые протесты и пошел BLM-движ, то некоторые граждане совсем потеряли берега. Теперь они твердо уверены, что им можно все.
Но иногда их все-таки ставят на место .
Вот случай из Оклахомы: девушка была на свидании с молодым человеком. Он ненадолго отлучился, тут к ней подкатил паренек и начал приставать. А когда она подняла крик, этот «гангстер» сам стал голосить о расизме, веках угнетения и рабства. Нормальный ход?)
Вот только с шарманкой про угнетение в этот раз не срослось: подлетел ее парень и без долгих разбирательств вступил в бой.
Mission failed, gangsta.
Источник:
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Живу в Великой Британии, спуску этим гадам не даю. Две чёрных семьи съехали с района благодаря моей деятельности. Дети говорят, что я расист. Я не спорю - я цвета кожи не различаю.
в любом случае - радостно))))
Только в морду лица надо бить аккуратно - выходцы из Африки любят кусаться, у меня до сих пор на большом пальце руки шрам от укуса.